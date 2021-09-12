أتلتيكو مدريد يفوز بشق الأنفس على إسبانيول في الوقت القاتل (فيديو)

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على منافسه إسبانيول بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف أتلتيكو مدريد في شباك إسبانيول

وسجل فريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال79 عن طريق يانيك كاراسكو بهدف جميل من وسط زحمة المدافعين سددها اللاعب بقوة على يسار شباك حارس مرمى فريق إسبانيول.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت القاتل قبل نهاية المباراة عن طريق توماس ليمار بتسديدة قوية رغم محاولة الحارس في التصدي لها لكنها سكنت في نهاية المطاف في شباك المرمى.

هدف إسبانيول الوحيد

وجاء هدف فريق إسبانيول الوحيد في المباراة في الدقيقة ال40 عن طريق راؤول دي توماس سجله اللاعب بقوة في شباك مرمى فريق أتلتيكو مدريد، لتنتهي المباراة بفوز الأخير بهدفين مقابل واحد.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ودخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية أمام منافسه إسبانيول، حيث تواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

هذا ما يحدث عندما لا تخسر أية كرة…😬 pic.twitter.com/JW0RVfaB6o — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 12, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سواريز، أنطوان غريزمان، لويس سواريز.

تشكيلة فريق إسبانيول

ولعب المدرب فيسينتي مورينو في تشكيلة أساسية أمام نظيرة أتلتيكو مدريد، فقد كان في حراسة مرمى الفريق دييغو لوبيز.

بينما في دفاع آتى كلاً من: ديفيد لوبيز سيلفا، أدريا بيدروسا، لاندري دياماتا، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: يانخيل هيريرا، مانو مورلانيس، أليكس فيدال.

⏱ د 100 | ايسبانيول 1️⃣-2️⃣ أتلتيكو ⏹ نهاااااااية المبااااااراااااة!

🔥 ريمووووونتاااااداااا!

🔝 عمل كبير أيها الفريق! 🔴⚪️ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/GgNu7K2Eql — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 12, 2021

بينما في هجوم الفريق آتى كلاً من: وو لي، خافي بوادو، راؤول دي توماس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد بشكل مؤقت في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما جاء منافسه إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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