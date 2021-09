(شاهد) أسطول طائرات السيسي صاحب مقولة “احنا فقراء أوي” يستفز المصريين! شارك: فجرت مواقع ألمانية متخصصة في شؤون الطيران مفاجأة عن أن طائرة ضخمة من طراز “بوينغ 747-8I”، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، تم بيعها أخيراً لإحدى الشخصيات المصرية المهمة، في حين أكد السياسي والحقوقي المصري أسامة رشدي، أن من اشترى الطائرة هو عبدالفتاح السيسي بقيمة 430 مليون دولار بخلاف مصاريف إعادة تجهيزها كقصر طائر، ليضمها إلى أسطول طائراته الفارهة. #السيسي يشتري طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 رفضت الخطوط الالمانية استلامها من 2015 وكانت مخزنة حتى وجدت الزبون الذي يدفع فيها 430مليون دولار بخلاف مصاريف اعادة تجهيزها كقصر طائر لفخامة الامبراطور الذي يعيرنا بأننا فقرا قوي!

وكان السيسي اشترى 4 طائرات رئاسية فاخرة من شركة pic.twitter.com/yIfQceBls9 — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 10, 2021 وأوضح رشدي أن السيسي كان قد اشترى 4 طائرات رئاسية فاخرة من شركة “داسو” الفرنسية من طراز 350 Falcon-7x بقيمة 300 مليون يورو وتكلف صيانة الطائرة الواحدة منها سنويا أكثر من مليون يورو. داسو الفرنسية من طراز 350 Falcon-7x بقيمة 300 مليون يورو وتكلف صيانة الطائرة الواحدة منها سنويا اكثر من مليون يورو

واشترى السيسي قبل اشهر فقط من أمريكا جهاز دفاعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء تصنعه شركة Grumman Northrup وذلك لحماية طائرتهAirbus A340 الرئاسية التي كان المخلوع مبارك — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 10, 2021 واضاف أن السيسي اشترى قبل اشهر فقط من أمريكا جهاز دفاعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء تصنعه شركة Grumman Northrup وذلك لحماية طائرتهAirbus A340 الرئاسية التي كان المخلوع مبارك قد اشتراها ويستخدمها السيسي في رحلاته الطويلة. وبحسب تقرير لموقع “Flug Revue” الألماني المتخصص في جميع موضوعات الطيران، كانت “لوفتهانزا” قد طلبت مرة واحدة 20 طائرة بوينغ 747-8I من شركة بوينغ. وشغلت الشركة 19 واحدة منها، وبقيت طائرة جامبو استخدمتها شركة “بوينغ” في برنامج الاختبار، وتركت في الصحراء لسنوات. وأضاف الموقع أن الطائرة تنتظرها الآن مهنة جديدة: “طائرة نفاثة للشخصيات المصرية الكبيرة”. وقال الموقع إن طلاء الطائرة يحمل ألوان “لوفتهانزا” الأساسية، ويكشف أن هذه الطائرة كانت في يوم من الأيام الطائرة رقم 20 من طراز Boeing 747-8I. ومع ذلك، فقد انسحبت شركة “لوفتهانزا” لاحقاً من الطلب، لأن شركة “بوينغ” أدرجت الطائرة في اختبارات الطيران بشكل مكثف أكثر مما تم الاتفاق عليه في العقد. وبالإضافة إلى ذلك، يقول الموقع وفق ترجمة “العربي الجديد” إنه كان من الممكن أن تكون تغييرات فنية عديدة قد ميزت هذه الطائرة 747-8 على أنها غريبة مقارنة بأخواتها الـ19 من سلسلة LH التي تم إجراؤها لاحقًا. ويضيف الموقع أن الطائرة التي طلبتها “لوفتهانزا” ولم تستلمها لم تتلق رقم التسجيل المقصود D-ABYE. وبدلاً من ذلك، فإن طائرة الاختبار التي تم رفضها مع MSN 37826 والرقم التسلسلي 1435 كانت بمثابة جثة لسنوات، حيث قضت معظم عمرها في مرابض الطائرات المختلفة في الولايات المتحدة الأميركية. وبدأت الطائرة رحلتها في 21 مايو 2015 برحلة طيران لمدة ساعتين ونصف تقريبًا إلى بينال إير بارك في مارانا، أريزونا. وأضاف الموقع الألماني: “لكن في صيف عام 2021، عادت طائرة جامبو جيت إلى الحياة أخيرًا. كانت هناك بالفعل علامات في الربيع على أن بوينغ يمكن أن تعيد تنشيط الطائرة، حيث أدرجت نظرة عامة على الطلب لشهر فبراير، من بين أمور أخرى، نسخة من 747-8 في إصدار الركاب لعميل لم يتم الكشف عنه”. وأضاف: “في بداية شهر يوليو، بدأ الفنيون في Victorville تشغيل أنظمة الماكينة لأول مرة منذ سنوات. وبعد ستة أسابيع، في 21 أغسطس، انتقلت الطائرة MSN 37826 أخيرًا إلى المدرج، وأقلعت واتخذت مسارًا مباشرًا إلى مطار بوينغ في إيفريت، على بعد ساعتين”. مخصصة لرئاسة الجمهورية في مصر ومن هناك، صورة جديدة للطائرة 747، المسجلة سابقًا باسم N828BA، تظهر الطائرة على ساحة Everett، ولكن مع تسجيل جديد: SU-EGY. هذا يغذي التكهنات بأن طائرة “لوفتهانزا” يمكن أن تبدأ قريباً مهمة جديدة كطائرة للحكومة المصرية، لأن SU هو رمز جمهورية مصر العربية، وأشار الموقع إلى أن الطائرة يمكن أن يكون مخصصاً لرئاسة الجمهورية. وقال الموقع إن طائرات الحكومة المصرية “في حاجة ماسة إلى التجديد، وإنه حتى الآن تستخدم مصر طائرة إيرباص A340-200 كطائرة رئاسية – SU-GGG، التي تم بناؤها في عام 1995. مضيفاً أنه “من الناحية الفنية، لا تزال SU-EGY صغيرة جدًا، خاصة أن بوينغ قامت بتعديل وتحديث هيكل جامبو بشكل صعب بحلول عام 2015. لذلك، فمن المحتمل جدًا أن تعود الطائرة 747-8I، التي رفضتها “لوفتهانزا”، إلى السماء قريبًا باعتبارها طائرة ضخمة كبيرة لرئيس مصر، وستتخذ رحلة MSN 37826 منعطفًا سعيدًا في النهاية. ملكة السماء وقال الطيار أدهم حسن، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن تكلفة الطائرة تصل إلى نحو نصف مليار دولار وتعرف بـ”ملكة السماء” وتعتبر “مدينة طائرة فاخرة”. وأضاف حسن: “ده قرار غلط وسيئ جدا وتكلفته غير مقبولة لدولة فقيرة ومديونة زينا.. شركات الطيران في العالم وقفتها من الخدمة لعدم جدوى تشغيلها في الرحلات التجارية… فما بالك تشغيلها لنقل موظف حكومي دون أي عائد.. بس أهي حاجة مناسبة للعاصمة الجديدة والقصر الجديد”. 4 طائرات من طراز “فالكون إكس 7” وفي عام 2016، كشفت جريدة “لا تربيون” الفرنسية عن توقيع الحكومة المصرية عقداً مع شركة داسو الفرنسية لشراء 4 طائرات من طراز “فالكون إكس 7” الفاخرة، لاستخدامها في تنقلات المسؤولين الحكوميين. وأوضحت “لا تربيون” أن الصفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليارات جنيه مصري، مُقابل 4 من الطائرات الفارهة والتي تُضاف إلى سرب الطائرات الرئاسية الفارهة أيضاً، والتي يصل عددها إلى 24 طائرة من طراز “Gulfstream”، وطراز “Dassault Falcon”. اقرأ ايضاً: إيكونوميست: السيسي تنقصه لمسه عبدالناصر والحكم الاستبدادي في مصر لا أيديولوجية له وطائرتين للإسعاف السريع من طراز “Station”، و7 طائرات هليكوبتر من طراز “Black Hawk”، علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز “Airbus A320-200″، إلى جانب الطائرات الحربية التابعة للقوات المُسلحة التي تلحق بالسرب الرئاسي لأعمال الخدمات، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية في أغسطس من عام 2012. وكانت مصر قد اشترت 4 طائرات مدنية فاخرة من طراز “Falcon 7X” من شركة “داسو للطيران” الفرنسية، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، علاوة على شراء نظام السيسي جهازاً دفاعياً يعمل بالأشعة تحت الحمراء قبل أشهر قليلة، تصنعه شركة “Grumman Northrop” الأميركية، لحماية طائرته الرئاسية “إيرباص إيه 340″، التي اشتراها الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ويستخدمها السيسي حالياً في رحلاته الطويلة. السيسي:”احنا فقراء أوي” وفي الوقت الذي يطالب فيه الرئيس المصري، والأذرع الإعلامية الموالية له، المصريين البسطاء بضرورة التقشف في الإنفاق، جراء التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة تفشي جائحة كورونا؛ يتوسع السيسي، في المقابل، في الاقتراض من الخارج، لتمويل إنشاء المباني الفاخرة والقصور الرئاسية الجديدة، سواء في العاصمة الإدارية أو في مدينة العلمين على البحر المتوسط. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليارات دولار. وبهذا الارتفاع، بلغ معدل الزيادة في ديون البلاد الخارجية نحو 21% خلال عام فقط، والتي قد بلغت نحو 123.5 مليار دولار في مارس/ آذار 2020. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

قد يعجبك ايضا