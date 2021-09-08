موعد ومعلق مباراة منتخب إيطاليا وليتوانيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مواجهة جديدة أمام منافسه الضيف ليتوانيا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وليتوانيا

وستنطلق مباراة إيطاليا وليتوانيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 2 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء على شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ليتوانيا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب ليتوانيا

وسيلعب المدرب فالداس إيفانوسكاس بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى توماس سفيدكاوسكاس.

🚨| غادر لورينزو إنسيني معسكر إيطاليا لأسباب شخصيه ولن يشارك ضد منتخب ليتوانيا غداً في تصفيات كأس العالم 2022 . – للتوضيح : اللاعب سيتواجد ضد يوفنتوس .. pic.twitter.com/Vv6YjJ8Ko9 — نـابـولـي 📊. (@iXlNz) September 7, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ساوليوس ميكوليوناس، إدفيناس جيردفينيس، إيجيديوس فايتكوناس، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: أرفيداس نوفايكوفاس، يوستاس لاسيكاس، دومانتاس شيمكوس.

وسيعتمد المدرب في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، نيرييوس فالسكيس، فيودور تشيرنيتش، دوناتاس كازلوسكاس.

ترتيب المجموعة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب إيطاليا قائمة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه في المركز الثاني منتخب سويسرا برصيد 7 نقاط.

🌍 #تصفيات_كأس_العالم_2022 🌍 📸 صور من مران #الآتزوري 🇮🇹 في بازل قبل مباراة ليتوانيا يوم الأربعاء 🇱🇹 pic.twitter.com/4emeDoakgo — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) September 6, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب بلغاريا برصيد 5 نقاط، وفي المركز الرابع آتى فريق أيرلندا الشمالية برصيد 4 نقاط.

وفي أدنى الترتيب جاء منتخب ليتوانيا دون إحراز أي من النقاط بعد تعرضه للخسارة في أربع مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال العالم 2022.

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