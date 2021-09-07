نسرين طافش تمارس “اليوغا” بملابس وحركات مثيرة! (شاهد)

استعرضت الفنانة السورية نسرين طافش رشاقتها بطريقة مُلفتة، أثناء قضاء إجازتها في جزيرة ماهي، بجمهورية سيشل في المحيط الهندي في شرق أفريقيا.

(ركز في نفسك)

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة صور توثق ممارستها رياضة (اليوغا) في فندق (فورسيزون)، مرتديةً ملابس تُظهر مفاتنها بطريقة فاضحة.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق جاء في نصه: (ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ).

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وتشارك “طافش” منذ أيام جمهورها بصورها وهي تستمتع بالصيف على الشاطئ، خلال قضاء عطلتها الصيفية، فظهرت قبل أيام بفستان فوشيا، وعلقت: (الصيف لا ينتهي أبدا في سيشل).

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وظهرت بعدها بفستان (أوف شولدر)، وهي تتناول وجبة الإفطار، معقبة: (نحن نسافر ليس لكي نهرب من الحياة بل لكي لا تهرب الحياة منا ).

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وقبل أيام، نشرت نسرين طافش، مقطع فيديو، جمعها بابنة اختها، وهما ترقصان، على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت نسرين طافش مرتدية بنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق هي الأخرى، مع تي شيرت قصير كشف بطنها.

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وقالت نسرين طافش إن ابنة اختها مدربة رقص “هيب هوب “محترفة و موجهة اجتماعية.

وعلّقت نسرين بالقول: “شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين” .فيما حظي الفيديو بإعجاب جمهور الفنانة السورية على انستغرام .

نسرين طافش “في القلب”

وتشارك نسرين طافش في فيلم “في القلب”، إلى جانب خالد سليم، منة فضالي، وغيرهم نخبة من النجوم وهو ومن تأليف اسحاق إبراهيم وإخراج مرقص عادل.

وكان الفنان خالد سليم نشر صوراً بصحبة عدد من النجوم من كواليس تصوير فيلم “في القلب”.

وقال: “كواليس تصوير فيلمي الجديد “في القلب” مع النجوم نسرين طافش،انجي كيوان، محمد عز، منه فضالي، توني ماهر، كريم سرور وحبايب قلبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنانة الكبيرة هالة فاخر.”

وأضاف قائلًا “استنوا حاجة جامدة إن شاء الله يعجبكم جدا الفيلم من إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة ريماس “اسحاق ابراهيم” ومدير التصوير عز العرب”.

“بالفستان الأصفر”

وكانت الفنانة السورية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعيّ، مؤخراً، بعد نشرها لأحدث ظهور لها، خلال جلسة تصوير جديدة.

وأرفقت الصور بمقولةٍ (الحب هو مرآة الجمال الإلهي) للشاعر والعالم الصوفي الفراس الأصل جلال الدين الرومي .

وعبّر جمهور نسرين عن اعجابهم بإطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بفستان أصفر اللون من توقيع مصممة الازياء زينة زكي .

الإقامة الذهبية في الإمارات

وأعلنت الممثلة السورية ​نسرين طَافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين لها في دبي، أمام برج خليفة.

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وعلّقت معلنة الخبر: “شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور”.

وختمت: “شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات”.

نسرين طافش: “يا نار كوني بردًا و سلاما”

نسرين تتضامن مع الجزائر

وفي سياق آخر، عبّرت الفنانة السورية عن تضامنها مع الجزائر بعد الحرائق التي شهدتها الشهر الماضي والناتجة عن فعل فاعل والتي أدّت لمصرع 65 شخصاً منهم 28 عسكرياً.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام صوراً من آخر زيارة لها الى الجزائر، وعلّقت: “يا نار كوني بردًا و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة . بردًا و سلاما على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل و غاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها “.

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وظهرت نسرين طافش في الصور مستمعة بأجواء غابات الجزائر، وفي صورة ثانية ظهرت على شاطئ البحر .

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