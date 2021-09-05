استخبارات طالبان تأمر بإخضاع المساعدات الإماراتية للفحص والتحري قبل توزيعها

أفاد حساب مختص على “تويتر”، بأن الاستخبارات العامة في حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، أصدر تعليمات إلى جهات الاختصاص بضرورة فحص المساعدات التي قدمتها الإمارات للحركة قبل توزيعها.

وجاء في تغريدة نشرها حساب “الهجرة” الأفغاني، أن الرئاسة العامة للاستخبارات تأمر بإخضاع المساعدات الإماراتية للفحص والتحري قبل توزيعها على الشعب.

إمارة #أفغانستان الإسلامية

الرئاسة العامة للاستخبارات

تأمر بإخضاع المساعدات الإماراتية للفحص والتحري قبل توزيعها على الشعب pic.twitter.com/zRdpioKOwy — 🌏 AL HIJRAT (@ALHIJRAT) September 3, 2021

مساعدات إماراتية تصل أفغانستان

وكانت الإمارات أعلنت الجمعة، إرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى الشعب الأفغاني، بعد التوتر الذي سببه الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني الذي ارتمى في أحضان حكام الإمارات.

وبررت الإمارات إرسالها طائرة المساعدات التي حاولت خلالها “تبيض صفحتها” مع الحركة الإسلامية التي أعادت السيطرة على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، بأنها مساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، سيما الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

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وقالت وكالة الانباء الأفغانية “وام“،”في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني الشقيق في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، وترسيخا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والتزاما بنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان.”

هبطت طائرة شحن ونقل اماراتية في مطار كابول قادمة من العاصمة الإماراتية وعلى متنها 60 طن من المساعدات الطبية 🇦🇪✈️🇦🇫 pic.twitter.com/CAO5n6LaGt — Иракский воин 13 (@13_r13) September 3, 2021

مسؤولون إماراتيون رافقوا الطائرة

وتزامناً مع إعلان وصول الطائرة، قال المتحدث باسم حركة طالبان أحمدالله متقي، إن مسؤولين إماراتيين رفيعو المستوى وصلوا على متن تلك الطائرة التي وصلت مطار كابل.

متقي أوضح عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الرحلة الأولى من الإمارات العربية المتحدة وصلت قبل قليل إلى مطار كابول”، وأضاف: “الطائرة تحمل مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى سيلتقون بمسؤولين من الإمارة الإسلامية”.

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