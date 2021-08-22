نيرمين محسن في أوّل ظهور بعد اعلانها ارتداء الحجاب تردّ على اتهامها بارتدائه لأجل الشهرة (شاهد)

ردّت الفنانة السعودية نيرمين محسن، على بعض متابعيها الذي اتهموها بأنّها ارتدت الحجاب؛ لأجل اكتساب مزيد من الشهرة والأضواء وزيادة متابعيها في سناب شات.

وقالت نيرمين محسن على حسابها في سناب شات، كما تابعت “وطن”، إنها لا تريد اثارة الجدل حولها، مؤكدة انّها ارتدت الحجاب عن قناعة، وأنّها تستودع هذا الأمر عند الله الذي ألهمها إيّاه.

وأضافت نيرمين محسن أنّها بدأت مع جمهورها بعمر صغير، وهي بعلاقة عميقة مع الله منذ الطفولة.

وتابعت: “من الجماليات التذكير بالله والتفكّر به، مشيرةً إلى أنّها قبل أن تحجب شعرها، فكرّت في كيفية أن تحجب قلبها”. حسب قولها

وقالت: “الله كان خير معين لي .. أنا اتقبل أي انتقاد في الحياة إلا انتقاد علاقتي بالله”.

ولفتت الى أنها سعيدة جداً باتخاذ قرار ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ومن داخل المسجد النبوي ووفق ما رصدت (وطن) ظهرت نيرمين محسن وهي ترتدي حجابا أسودا وملابس فضفاضة، لتعلن قرارها بارتداء الحجاب على الملأ.

نيرمين محسن ترتدي الحجاب

وقالت نيرمين محسن:”هذه الأيام أنا حبيت أجلس فيها مع نفسي لأنني كنت أبغى آخذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله إنه ينفعني الله به في الدارين”.

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وأوضحت الفنانة السعودية أنها أرادت اتخاذ هذا القرار بعيداً عن كل البشر، مشيرةً أنه لا يوجد أي شخص شاركها هذ القرار وأن أول شخص عرف بارتدائها الحجاب كان والدتها.

وتابعت: “قبل أن أرجع إلى الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيراً لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر”.

عن نيرمين محسن

ونيرمين محسن الزهراني تبلغ من العمر 28 عامًا، واشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي ”واي فاي“، العام 2012، ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

من أهم أعمالها أيضًا مسلسل ”العاصوف“ من بطولة الممثل ناصر القصبي، وإخراج المثنى صبح.

ولدت نيرمين لأم من المنطقة الشرقية (السعودية) وأب من جدة، وجدتها من أمها من أصول تركية.

عاشت نيرمين محسن في سوريا سنوات الدراسة حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة. ودرست في جامعة الملك عبد العزيز تخصص لغة عربية.

بدأت التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل أبو جانتي مع سامر المصري.

وبعد هذا المسلسل اختارها ياسر العظمة لتشارك معه في مسلسل مرايا 2011 وقامت بالمشاركة بأدوار صغيرة خلاله.

كما شاركت نيرمين محسن في 2014 في عدد من المسلسلات، وظهرت في المسلسل الكويتي الحب سلطان حيث تؤدي دور الفتاة الحالمة التي تبحث عن الرومانسية رغم الظروف العائلية التي تمرّ بها.

وفي يوليو 2014، وقفت على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض لتأدية العمل المسرحي الأول في مشوارها المهني في مسرحية بنات الأكاديمية (أكاديمية نادية) من إخراج المصرية بسنت حمدي.

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