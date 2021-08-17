وفاة المعلق الجزائري لحبيب بن علي بعد صراع مع المرض
وفاة المعلق الجزائري لحبيب بن علي بعد صراع مع المرض
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رحيل المعلق الجزائري الشهير لحبيب بن علي بعد صراع طويل مع المرض

كتب fares Abo Shiha
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أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية مساء يوم الاثنين، وفاة المعلق الرياضي الجزائري لحبيب بن علي  عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

لحبيب بن علي والتعزية

وقد نعى المئات من النشطاء والمغردون والأسرة الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المعلق الرياضي الراحل لحبيب بن علي، حيث عبروا عن حزنهم الشديد بفقدانه وفراقه.

وكتب المعلق الجزائري في شبكة قنوات بين سبورتس القطرية حفيظ دراجي في منشور له عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” الله أكبر .. صدمة أخرى، الزميل السابق في التلفزيون الجزائري وقنوات بين سبورتس والمعلق الجزائري لحبيب بن علي في ذمة الله”.

وأردف دراجي، ” رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان يارب العالمين على فراقه”.

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وعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف المعلق الرياضي في شبكة بين سبورتس، “انا لله وانا اليه راجعون. رحل الزميل والرجل الطيب حبيب الكل لحبيب بن علي رحمة الله عليه، اللهم تغمده بواسع رحمتك وارزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

كما وغردت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنا، قائلة: ” رحيل مفجع آخر .. الزميل العزيز في قنوات بي إن سبورتس سابقا، وقبلها في التلفزيون الجزائري”.

وأضافت، ” المعلق الرياضي لحبيب بن علي يغادر الدنيا متأثرا بفيروس كورونا، تاركا وراءه إرثا لا يُنسى من طيب الأخلاق وخفة الروح وحب الناس .. رحمه الله وغفر له وصبّر أهله”.

لحبيب بن علي وسيرته

بدأ مسيرته في عالم الرياضة كمعلق في عام 1987م، حيث التحق بالقناة الوطنية “التلفزيون الجزائري” كمعلق على كافة المباريات حتى منتصف فترة التسعينيات.

لينتقل بعدها إلى دولة قطر والانضمام إلى الجزيرة الرياضية، ومن بعدها إلى صفوف شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المتخصصة في مجال الرياضة.

وكان الراحل الجزائري بن علي صوت ونبرة مميزة في التعليق على المباريات، وهو ما ميزه عن غيره من المعلقين، حيث شارك في التعليق على جميع مباريات بطولة كوبا ودوري أبطال أفريقيا، وأيضًا مباريات تصفيات كأس العالم حينما كانت تذاع عبر القنوات الأرضية.

يذكر أن الراحل الرياضي لحبيب بن علي توفيّ يوم الإثنين ال18 من شهر أغسطس /آب بعد صراع طويل عن المرض، ودفن في مسقط رأسه في ولاية صالومبي بدولة الجزائر.

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