من هو العُماني الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه بزعم تورّطه في شبكة لتهريب النفط؟

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة، عقوبات تستهدف ما وصفتها بـ”شبكة وسطاء لتهريب النفط”، لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني.

ووفق إعلان وزارة الخزانة الاميركية فإن العقوبات الجديدة استهدفت العُماني محمود راشد الحبسي.

وادّعت الوزارة أن “الحبسي” أبرم شراكة مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، واستخدم العديد من الشركات لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى العملاء الأجانب ، بما في ذلك المشترين في شرق آسيا.

وأضافت وزارة الخزانة الاميركية أن العُماني محمود راشد الحبسي قام ومن خلال شركاته بنقل شحنات تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن الحرس الثوري الايراني – فيلق القدس وبالشراكة مع قادته وابرزهم رستم قاسمي.بحسب ادّعائها

من جهته، قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلنكن إن بلاده فرضت عقوبات على “شبكة دولية لتهريب النفط” يقودها عُماني يدعمون فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني.

The United States is imposing sanctions on members of an international oil smuggling network with ties to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force. We will continue to expose and disrupt the activities of those supporting the Qods Force.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2021