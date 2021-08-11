(شاهد) وزير خارجية إسرائيل أسعد ما يكون بزيارته للمغرب وهذا ما كتبه على قبر محمد الخامس

في حدث أثار جدلا واسعا وتسبب بهجوم نشطاء مواقع التواصل على حكومة المغرب والملك محمد السادس، وصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له للمملكة.

في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى البلاد منذ عام 2003 #يائير_لابيد يدنس #المغرب #إسرائيل pic.twitter.com/xKkhUO1z8c — الدعم الإعلامي للمقاومة (@tw_almukawama3) August 11, 2021

ووفق وسائل إعلام مغربية سيجري “لابيد” مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة”، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط.

شكراً على حفاوة الترحيب.

תודה על קבלת הפנים החמה.@mohcine_jazouli pic.twitter.com/FSIzpWUJt9 — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 11, 2021

وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد

كما سيقوم وزير خارجية إسرائيل “لابيد” خلال الزيارة بافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل رسمي، على أن يعقب ذلك لقاءات مع المغاربة اليهود في مدينة الدار البيضاء، ليختتم زيارته بتنظيم مؤتمر صحفي.

بعد آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى #المغرب قبل 18 عاما؛ يصل إلى #الرباط وزير خارجية #إسرائيل #يائير_لابيد في زيارة رسمية تنتهي بإقامة #الصلاة في أحد المعابد اليهودية في #الدار_البيضاء. https://t.co/em57JDIZls — عبدالرحمن Abdulrahman (@3bdulr2hmn) August 11, 2021

ونشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، صورا ليائير لابيد وهو يضع إكليلا من الزهور على ضريح الملك محمد الخامس.

في بداية الزيارة التاريخية للمغرب، قام الوزير لبيد@yairlapid بوضع إكليل من الزهور على ضريح الملك محمد الخامس ، وهو موقع تراث مقدس في الرباط، برفقة وزير الرفاه مئير كوهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، رام بن بارك.

اليكم النص الذي كتبه في الدفتر الذهبي: pic.twitter.com/YmxFAyHOJZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

وعلقت الصفحة:”وهو موقع تراث مقدس في الرباط، برفقة وزير الرفاه مئير كوهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، رام بن بارك.”

كما نشر الحساب الإسرائيلي صورا للنص الذي كتبه يائير لابيد، في الدفتر الذهبي على ضريح محمد الخامس.

النص:بمناسبة زيارتي الرسمية للمملكة المغربية بصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، يشرفني أن أتقدم بالشكر للملكين المغربيين، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على صداقتهما ودعمهما ليهود المغرب وعلى مساهمة المملكة المغربية في السلام والاستقرار بالمنطقة pic.twitter.com/nw0K0IwxxX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

وجاء نص ما كتبه وزير خارجية الاحتلال:”بمناسبة زيارتي الرسمية للمملكة المغربية بصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، يشرفني أن أتقدم بالشكر للملكين المغربيين، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على صداقتهما ودعمهما ليهود المغرب وعلى مساهمة المملكة المغربية في السلام والاستقرار بالمنطقة”

أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يواصل موروث جده ووالده في تعميق الروابط بين شعبينا وبناء العلاقات السلمية بين البلدين. pic.twitter.com/cA9Ecfa0Zw — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 11, 2021

وتابع لابيد:”أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يواصل موروث جده ووالده في تعميق الروابط بين شعبينا وبناء العلاقات السلمية بين البلدين”

تكملة النص: أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يواصل موروث جده ووالده في تعميق الروابط بين شعبينا وبناء العلاقات السلمية بين البلدين pic.twitter.com/kXHbBDEAwG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

هذا وكتب يائير لابيد عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل سفره للمغرب: “نتوجه إلى المغرب في زيارة تاريخية، ستدشن مكتب التمثيل الاسرائيلي في الرباط، وسنزور الدار البيضاء، ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين”.

ממריא לביקור היסטורי במרוקו 🇮🇱 🇲🇦! pic.twitter.com/mwTCiWpIPx — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 11, 2021

وأضاف: “أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته، سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل”.

زيارة عار تاريخية للمغرب

من جانبه وصف الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية، “حسن كعيبة”، زيارة “لابيد” إلى المغرب بـ”التاريخية”، قائلا إنها تأتي بعد حوالي 18 سنة على زيارة سابقة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق “سيلفان شالوم” إلى المغرب في العام 2003.

ويرافق “لابيد” خلال زيارته التي تستمر لمدة يومين، وزير الرفاة الاجتماعي “مئير كوهين”، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست “رام بن براك”.

اقرأ أيضاً: لجنة أمنية بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية استكمالا للخط الساخن بين تل أبيب وأبوظبي

ووفق وسائل إعلام مغربية، سيجري التوقيع خلال زيارة “لابيد” على ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بتقوية التشاور السياسي، والثانية تتعلق بالثقافة والرياضة والشباب، والثالثة تتعلق بالطيران المدني.

وجدير بالإشارة أنه الشهر الماضي، حطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مراكش، بعد سبعة أشهر من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية أمريكية.

المغرب يضم أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، يبلغ عددها نحو 3 آلاف شخص، فيما يعيش أكثر من 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين العام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا بعد الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.

وكان المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل بعد الامارات والبحرين والسودان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك