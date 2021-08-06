حمد بن جاسم يعلق على حوادث قرصنة وتفجير السفن التجارية في الخليج

علق الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، على حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن هذه ظواهر خطيرة تتسبب في إرباك الملاحقة وزعزعة الثقة في منطقتنا، فضلاً عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين. حسب قوله.

في الآونة الأخيرة كثرت حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج. وهذه ظاهرة خطيرة تتسبب في إرباك الملاحة وزعزعة الثقة في منطقتنا فضلًا عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 6, 2021

وأضاف بن جاسم ” إن على دول الخليج أن تتخذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واستهداف السفن التجارية والعبث بالأمن”.

وزاد قائلاً :” من المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار”. في إشارة إلى الإمارات

وعليه فإن على دول الخليج أن تتخذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واستهداف السفن التجارية والعبث بالأمن.

ومن المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 6, 2021

وتابع حمد بن جاسم :” أتذكر أن أحد قادة البحرية في منطقتنا قال يومًا إن اسطوله البحري يستطيع التحرك في كل البحار.. أليس خليجنا أولى بمثل هذا التحرك؟ “.

وأتذكر أن أحد قادة البحرية في منطقتنا قال يومًا إن اسطوله البحري يستطيع التحرك في كل البحار….. أليس خليجنا أولى بمثل هذا التحرك؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 6, 2021

من قصد حمد بن جاسم في أحد قادة البحرية

وأثار حديث حمد بن جاسم حول حوادث قرصنة واستهداف السفن التجارية في منطقة الخليج ضجة واسعة حسب ما رصدت وطن من تعليقات صاحبت تغريدته.

الحوادث البحرية زادت بعد التطبيع من أجل خلق دور لاسرائيل تلعبه في تأمين بحار المنطقة . — Qatari656565 المهندي (@qatari656565) August 6, 2021

بواللومي مايقدر يحمي الفجيره ✋😅 — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) August 6, 2021

اختطاف السفينة “أسفلت برنسيس” قبالة شواطئ الإمارات

وكانت صحيفة “التلغراف” البريطانية، كشفت أن محاولة خطف السفينة “أسفلت برنسيس” قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة، فشلت جراء حيلة ذكية لجأ إليها طاقم السفينة ونفذها سريعا ما منع الخاطفون من تنفيذ خطتهم.

هذا وأوضح التقرير الذي نشره لرولاند أوليفانت، كبير محرري الشؤون الخارجية في الصحيفة، ودومينيك نيكولز، محرر شؤون الدفاع والأمن، ومراسلها في القدس جايمس روثويل، تفاصيل عملية خطف السفينة “أسفلت برنسيس” والتي يتهم المحللون قوات ايرانية بتنفيذها.

أشخاص إيرانيون على متن السفينة

وأشار التقرير إلى أن الوقت كان متأخرا من بعد الظهر في خليج عمان، عندما جاء قارب سريع إلى جانب السفينة “أسفلت برنسيس” وصعد سبعة أفراد مدججين بالسلاح على متنها وأمروا الطاقم بالإبحار نحو المياه الإيرانية.

ويضيف أن أحد أفراد طاقم السفينة المرتبك، قال في مكالمة مع خفر السواحل الإماراتية: “لدينا أشخاص إيرانيون على متن السفينة ومعهم ذخيرة ونحن نغير اتجاهنا”. وأضاف أن المجموعة تتكون من “حوالي خمسة إلى ستة أشخاص”.

وعندما سئل عما يفعله الإيرانيون على متن السفينة، قال إنه “لم يفهمهم” واقترح على خفر السواحل التحدث إلى المجموعة الإيرانية بشكل مباشر.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فقد كان هناك سبب وجيه للارتباك، إذ لم تكن “أسفلت برنسيس” من نوع الأهداف المعتادة في حرب الظل الإسرائيلية-الإيرانية التي أفسدت عمليات الشحن عبر هذه المياه على مدار الأشهر الستة الماضية.

فالسفينة قديمة وحجمها صغير مقارنة بالناقلات العملاقة التي تعبر مضيق هرمز يوميا.

البحرية العمانية تتدخل

وعلى عكس “ميرسر ستريت”، الناقلة المرتبطة بإسرائيل التي هاجمتها طائرات بدون طيار الأسبوع الماضي، لم يكن لـ”أسفلت برنسيس” أي صلة واضحة بأي من الخصوم.

وأثار ذلك تكهنات بأن الاختطاف الواضح مرتبط بنزاع مالي أو اشتباه في تهريب وقود، بحسب التحقيق.

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لكن مع تصاعد التوترات وإلقاء الغرب باللوم على إيران في وفاة اثنين من أفراد طاقم سفينة “ميرسر ستريت” الأسبوع الماضي، أحدهما بريطاني والآخر روماني، أطلق الحادث أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم.

وسارعت البحرية العمانية بإرسال سفن وطائرات هليكوبتر، وأرسل الأسطول الخامس الأمريكي المدمرة “يو إس إس ميتشر”، للتحقيق.

حيلة ذكية حالت دون خطف السفينة

وأشار التقرير إلى أن خاطفي “أسفلت برنسيس” واجهوا مشكلة، إذ فكر أفراد طاقم السفينة بخطة سريعة وقاموا بتعطيل محركها بطريقة تجعلها تبدو متضررة بشكل لا يمكن إصلاحه. ولم يتمكن الخاطفون من اكتشاف طريقة لتشغيلها مجدداً.

وفي الساعات الأولى من الصباح، تسلل المسلحون عائدين إلى القارب الذي أتوا على متنه وانطلقوا بسرعة في الليل قبل وصول المدمرة الأمريكية، بحسب الصحيفة.

وبعد ذلك، أصدرت منظمة بريطانية تعنى بمراقبة الشحن التجاري بالسفن وتدعى “عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة” بيانا قالت فيه: “لقد غادر الأشخاص السفينة. السفينة آمنة. الحادث انتهى”.

لكن من الناحية الدبلوماسية، فلا يزال الحادث بعيدا عن الانتهاء، بحسب التلغراف.

وتشير الصحيفة إلى أن سفير إيران لدى المملكة المتحدة تحدث إلى وزارة الخارجية البريطانية في الساعات الأولى من الصباح في محاولة لتهدئة التوترات.

لكن السفارة الإيرانية قالت في تغريدة يوم الجمعة إنه لا يوجد دليل على وقوع أي حادث.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله يوم الأربعاء إنه كتب إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على اتخاذ إجراءات ضد إيران بشأن الهجوم على “ميرسر ستريت”.

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