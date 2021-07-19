مدير مستشفى تونسي ينهار باكياً مع اقتراب نفاذ الأوكسجين عن مرضى كورونا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مدير مستشفى تونسي وهو يبكي خوفاً على حياة عشرات المصابين بفيروس كورونا مع اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين.

ويظهر الفيديو، وفق ما رصدت “وطن”، حبيب وشّام، مدير مستشفى “ماطر” المحلي في محافظة بنزرت شمال، ويقول وهو يبكي إنه غير قادر على إنقاذ أرواح 40 مصاباً؛ بسبب اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين.

بعد انهيار المنظومة الصحية .. بكاء وإنهيار مدير مستشفى في تونس بسب نقص الأدوية والأكسجين . الله يكون في عونهم يوفك ازمتهم pic.twitter.com/vU7kXodq4U — احمد بن ابراهيم (@AhmedAljallabi) July 18, 2021

نفاذ مخزون الأوكسجين

وجه وشّام نداء استغاثة بضرورة توفير أسطوانات أوكسجين في الوقت المناسب؛ لإنقاذ هؤلاء المصابين الذين يعانون صعوبات في التنفس.

وهيمنت حالة من الحزن لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع الفيديو، حيث عبر النشطاء عن حزنهم العميق للحالة المتردية في تونس جراء تفشي فيروس كورونا.

✏️شاهد.. في تونس.. مدير مستشفى ( ماطر )

يبكـي بحرقة ويستغيث بسبب نفاذ الاوكسجين والمرضى في حالة حرجة جدا.💔😢

اللهم ألطف بهم يارب pic.twitter.com/kmVX0nDr64 — Habib sba ⁦🇩🇿⁩⁦✌️⁩💕اللهم أيقظنا بالخبر اليقين ب (@Abbou32813053) July 18, 2021

رحمتك يا الله — Ahmed_Ch🇩🇿⁩ (@Hamada1Hamoud) July 18, 2021

ربي يكون معاهم — جوهر الحياة (@JawH228990) July 18, 2021

الله المستعان 🙏💔😣 — ahmed boss🚩🌹⚽⁦🇩🇿⁩ (@khadidja_19) July 18, 2021

أوضاع سيئة

من جانبه، قال علي الطياشي، نائب برلماني عن حزب “الدستوري الحر”، لوكالة الأناضول، إن “الوضع بالمستشفى المحلي (في ماطر) يسوء يوماً عن آخر، نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية”.

وأضاف الطياشي أن “نداء مدير المستشفى سببه الخوف على أرواح المرضى في ظل نقص مخزون الأوكسجين الطبي”.

وأشار إلى أن “المسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الصحة، التي يجب أن تتحرك وتوفر متطلبات الرعاية الصحية لمتساكني (سكان) المنطقة (حوالي 70 ألف نسمة)”.

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كذلك أوضح الطياشي أن “النقص يشمل التجهيزات والأسِرة وقوارير الأوكسجين وقسماً للإنعاش”.

اتصالات مكثفة

بدورها، قالت ابتهاج بن هلال، نائبة برلمانية عن حزب “قلب تونس” إن “الوضع تأزم في المستشفى، وإدارة الصحة بالجهة والوالي (المحافظ) في اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة لتتحرك وتوجد حلولاً عاجلة”.

لفتت النائبة إلى أنه “على وزارة الصحة التعاقد سريعاً مع أطباء وممرضين حتى لا تتكرر حالات الضغط هذه، وعليها توزيع المساعدات الطبية على المستشفيات حتى لا يتفاقم الوضع الوبائي”.

بحسب وكالة الأناضول، فإن المستشفى الميداني لا تتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة لاستقبال المرضى.

وأوضحت أن هذا المستشفى موجود في فضاء مفتوح دون أبواب، وجدرانه أغطية قماشية، وسجل وفاة 6 مرضى في اليومين الماضيين، نقلاً عن مرضى آخرين تحفظوا عن كشف أسمائهم.

ويوجد في المستشفى المحلي بـ”ماطر” 40 سريراً، بينها 30 سرير أوكسجين، فيما يتم توجيه الحالات الأخطر إلى مستشفيات مجاورة.

وكان تونسيون قد صُدموا، أواخر يونيو/حزيران الماضي، من مقطع مصور سابق تداوله رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق احتضار رجل أمن مصاب بـ”كورونا” أمام مستشفى في القيروان (وسط)، حيث كان يرغب بتلقي رعاية صحية.

يأتي ذلك، بينما حذرت وزارة الصحة التونسية، الأسبوع الماضي، من أن البلاد تشهد “موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا” في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

وسجلت البلاد، 140 وفاة، و7 آلاف و524 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 540 ألفاً و798 إصابة، منها 17 ألفاً و354 وفاة، و429 ألفاً و646 حالة شفاء، وبوتيرة شبه يومية، تستقبل تونس، منذ أيام، طائرات من دول عديدة محملة بمساعدات طبية وغذائية.

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