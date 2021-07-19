محمد شريف يكشف شروطه للرحيل عن الأهلي من أجل الاحتراف (فيديو)

كشف نجم فريق الأهلي المصري محمد شريف 25 عامًا، عن شروطه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه الملفت مع فريق الأهلي في الدوري المحلي والتتويج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2021.

محمد شريف وفكرة الرحيل

وقال اللاعب محمد شريف خلال لقاء صحفي متلفز، قائلاً: ” لن أرحل للاحتراف الأوروبي إلا بموافقة مجلس إدارة الأهلي بذلك، ولا مانع لديّ في خوض التجربة الخارجية، ولكن لن أنتقل إلا إلى دوري كبير وفريق قوي ويلعب في دوري أبطال أوروبا“.

وأردف شريف، ” أفكر حاليًا في نادي الأهلي، وليس الاحتراف الخليجي أو الأوروبي، ولا أفكر في العرض المؤخر المقدم لديّ من قبل فريق جالاتا ساري التركي الذي تناولته وسائل الإعلام في الفترة الماضية من أجل ضمي”.

محمد شريف والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

وتوج محمد شريف بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.

جاء ذلك بعد نجاح اللاعب في تسجيل هدفه السادس في المباراة النهائية بين فريق الأهلي ونظيره كايزر تشفيز وصنع آخر في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على استاد محمد السادس في الدار البيضاء في المغرب.

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ونجح فريق الأهلي في الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي والتتويج باللقب العاشر في تاريخ مسيرته الكروية في دوري أبطال أفريقيا.

محمد شريف = هداف دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 6 أهداف!🔝 أهداف مهاجم الأهلي في #TotalEnergiesCAFCL هذا الموسم 👇⚽@AlAhly pic.twitter.com/o2ASdxNylQ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 18, 2021

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة ترتيب الدوري المصري اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 15 هدفًا، متساويًا بذلك مع اللاعب محمد شريف مهاجم فريق الأهلي المصري بنفس الرصيد.

وفي المركز الثالث من الترتيب آتى اللاعب أحمد أشرف بنشرقي مهاجم فريق الزمالك المصري برصيد 12 نقطة.

محمد شريف عبر أون تايم سبورتس 1🗣️ 💬عرض بأضعاف اللي باخده في الأهلي من بيراميدز؟ الجنيه في الأهلي بعشرة جنيه بره النادي والماتش في الأهلي بماتشات كتير بره.. وده كلام مش هيتغير بعد مرور السنين والناس هتفتكره تاني بعدين pic.twitter.com/U0Ii0tih4e — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 3, 2020

أما في المركز الرابع جاء أحمد سمير اللاعب في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 11 نقطة متساويًا مع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي بنفس الرصيد.

وجاء في خامس الترتيب جاء اللاعب مصطفى فتحي لاعب فريق سموحة المصري برصيد 10 نقاط، متساويًا مع عمرو جمال ورامي صبري بنفس الرصيد خلال منافسات الدوري الممتاز.

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