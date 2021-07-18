مانشستر سيتي يعرض رياض محرز للبيع لتمويل صفقة مدوية
مانشستر سيتي يعرض رياض محرز للبيع لتمويل صفقة مدوية
Imageرياضة

رياض محرز يتعرض لخيانة موجعة.. شاهد ماذا حصل معه؟!

كتب وطن
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رغم رفض اللاعب الجزائري  رياض محرز30 عامًا، فكرة الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي عقب تصريحاته الأخيرة، إلا أن الأخير وبصفة رسمية قام بوضع عدد من اللاعبين للبيع ، كان من بينهم محرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

رياض محرز ومانشستر سيتي

وأفادت صحيفة “The Athletic” البريطاينة، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي تستهدف لاستثمار أموال صفقة اللاعب الجزائري “رياض محرز” وزميله رحيم ستيرلينغ، من أجل صفقة لضم كلاً من لاعب أستون فيلا جاك غريليش، ومهاجم توتنهام هاري كين خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد اعتبر متابعين وعشاق النجم الجزائري “محرز”، بأن موقف نادي مانشستر سيتي بمثابة خيانة لصاحب القدم اليسرى السحرية، كما أنه ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم.

وفي ذات السياق قال رياض محرز في تصريحات صحيفة نشرت عبر شبكة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، إنه لا يرغب في الرحيل عن نادي مانشستر سيتي وأنه يريد تسجيل المزيد من الانجازات مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

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وردًا على سؤال وجه له عن ماذا لو أردت أن تصعد إلى أعلى في مسيرتك؟، ليجيب محرز قائلاً: ” أنا لا أرى ما هو أعلى من مانشستر سيتي”.

وأضاف محرز، ” اللعب في دوري أخر لن يكون، أنا أحب إنجلترا، وأحب حقًا الدوري الإنجليزي وكرة القدم الإنجليزية”.

رياض محرز والرحيل

وأكد الجزائري رياض محرز، أنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي ولا يفكر في ذلك، ولديه الأهداف التي يريد تحقيقها مع الفريق السماوي الأزرق.

وختم تصريحاته قائلاً: ” عندما ترى المدرب بيب جوارديولا يريدك فهذا أمر رائع وممتع، التأقلم هنا لم يكن سهلاً في البداية، ولكن اليوم الجميع يعرف أن علاقتنا رائعة”.

وارتبط اللاعب محرز اسمه بالرحيل عن فريق مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية، وتطلع كلاً من أرسنال وبرشلونة إلى جانب باريس سان جيرمان.

مسيرته الاحترافية

وكان محرز في أول موسمين له مع فريق مانشستر سيتي حبيسًا في البقاء على مقاعد دكة البدلاء، ولكن ظهر بشكل كبير في الموسم المنصرم وتألق مع الفريق، كما أنه قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

وشارك محرز مع الفريق في الموسم الأخير 48 مباراة في مختلف المسابقات مع فريق مانشستر سيتي، وتمكن من إحراز 14 هدفًا وصنع تسعة تمريرات حاسمة.

وانضم رياض محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريق ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو.

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