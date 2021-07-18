رياض محرز يتعرض لخيانة موجعة.. شاهد ماذا حصل معه؟!

رغم رفض اللاعب الجزائري رياض محرز30 عامًا، فكرة الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي عقب تصريحاته الأخيرة، إلا أن الأخير وبصفة رسمية قام بوضع عدد من اللاعبين للبيع ، كان من بينهم محرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

رياض محرز ومانشستر سيتي

وأفادت صحيفة “The Athletic” البريطاينة، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي تستهدف لاستثمار أموال صفقة اللاعب الجزائري “رياض محرز” وزميله رحيم ستيرلينغ، من أجل صفقة لضم كلاً من لاعب أستون فيلا جاك غريليش، ومهاجم توتنهام هاري كين خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد اعتبر متابعين وعشاق النجم الجزائري “محرز”، بأن موقف نادي مانشستر سيتي بمثابة خيانة لصاحب القدم اليسرى السحرية، كما أنه ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم.

🔹 #MCFC want to sign both Kane and Grealish

🔹 Club expect to have to pay a combined £175m to £215m

🔹 Jesus and Bernardo could leave to balance books

🔹 #MCFC to continue selling fringe players 📝 @SamLeehttps://t.co/XmsXp24sfS — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 16, 2021

وفي ذات السياق قال رياض محرز في تصريحات صحيفة نشرت عبر شبكة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، إنه لا يرغب في الرحيل عن نادي مانشستر سيتي وأنه يريد تسجيل المزيد من الانجازات مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

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وردًا على سؤال وجه له عن ماذا لو أردت أن تصعد إلى أعلى في مسيرتك؟، ليجيب محرز قائلاً: ” أنا لا أرى ما هو أعلى من مانشستر سيتي”.

وأضاف محرز، ” اللعب في دوري أخر لن يكون، أنا أحب إنجلترا، وأحب حقًا الدوري الإنجليزي وكرة القدم الإنجليزية”.

بحسب The Athletic : رحيم ستيرلينغ و رياض محرز متاحان للانتقال في هذا الصيف 😳 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/GhKglp4vRb — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) July 16, 2021

رياض محرز والرحيل

وأكد الجزائري رياض محرز، أنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي ولا يفكر في ذلك، ولديه الأهداف التي يريد تحقيقها مع الفريق السماوي الأزرق.

وختم تصريحاته قائلاً: ” عندما ترى المدرب بيب جوارديولا يريدك فهذا أمر رائع وممتع، التأقلم هنا لم يكن سهلاً في البداية، ولكن اليوم الجميع يعرف أن علاقتنا رائعة”.

ماذا لو أردت الذهاب الى نادٍ اعلى مستوى من مانشستر سيتي؟ رياض محرز:"لست أرى من هو أعلى من السيتي". [Goal] pic.twitter.com/qSef1hAicg — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 15, 2021

وارتبط اللاعب محرز اسمه بالرحيل عن فريق مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية، وتطلع كلاً من أرسنال وبرشلونة إلى جانب باريس سان جيرمان.

مسيرته الاحترافية

وكان محرز في أول موسمين له مع فريق مانشستر سيتي حبيسًا في البقاء على مقاعد دكة البدلاء، ولكن ظهر بشكل كبير في الموسم المنصرم وتألق مع الفريق، كما أنه قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

رياض محرز عن الدوري الانجليزي: "أنا أحب إنجلترا حقًا ، كرة القدم الإنجليزية رائعة ، ولا أريد ترك هذه البطولة ولدي أهداف شخصية لأحققها في هذه البطولة أيضًا ، لذا سأستمر" pic.twitter.com/XXe4Pq2ZOs — E P L W O R L D (@EPLworld) July 15, 2021

وشارك محرز مع الفريق في الموسم الأخير 48 مباراة في مختلف المسابقات مع فريق مانشستر سيتي، وتمكن من إحراز 14 هدفًا وصنع تسعة تمريرات حاسمة.

وانضم رياض محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريق ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو.

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