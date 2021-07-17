بيراميدز يتفوق على المقاولون العرب بالثنائية.. تفاصيل جدول ترتيب الدوري المصري

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الدور ال 24 للدوري المصري لكرة القدم، بهدفين نظيفين دون رد.

أهداف بيراميدز

وأحرز فريق بيراميدز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال22 عن طريق عبد الله السعيد عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى المقاولون العرب.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال30 بواسطة اللاعب إسلام عيسى سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى المقاولون العرب، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

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وجاء فوز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب في الدوري الممتاز الأول بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رودولفو أورابارينا لسوء النتائج وتعين المدرب اليوناني تاكيس غونياس الذي تولى قيادة تدريب فريق بيراميدز.

محمود فتح الله مدرب فريق الكرة 🎙️ "الفوز على المقاولون العرب مهم للغاية، في ظل وجود مدرب جديد مميز مثل تاكيس جونياس". "المدير الفني يحاول وضع نظام لعب مختلف تماماً ويحتاج اللاعبون إلى وقت من أجل التأقلم عليه". 📲#بيراميدز | #المقاولون_بيراميدز pic.twitter.com/7hpm4UQYvM — Pyramids FC (@pyramidsfc) July 16, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

سموحة وإنبي

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز في المركز السادس بنفس النقاط.

بينما آتى في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركزين الثامن والتاسع من الترتيب فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي المركز العاشر فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري للموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة ترتيب الدوري المصري اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 15 هدفًا، متساويًا بذلك مع اللاعب محمد شريف مهاجم فريق الأهلي المصري بنفس الرصيد.

وفي المركز الثالث من الترتيب آتى اللاعب أحمد أشرف بنشرقي مهاجم فريق الزمالك المصري برصيد 12 نقطة، أما في المركز الرابع جاء أحمد سمير اللاعب في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 11 نقطة متساويًا مع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي بنفس الرصيد.

وجاء في خامس الترتيب جاء اللاعب مصطفى فتحي لاعب فريق سموحة المصري برصيد 10 نقاط، متساويًا مع عمرو جمال ورامي صبري بنفس الرصيد خلال منافسات الدوري الممتاز.

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