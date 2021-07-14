روبي تضع شروطاً غريبة لحضور حفلها في الساحل الشمالي .. هل منعت دخول المحجبات!

أثارت الفنانة المصرية روبي، جدلاً بالشروط التي وضعتها لدخول حفلها في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل.

ونشرت روبي صورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها في (انستجرام)، كشفت خلالها أن الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط.

ومن ضمن الشروط الغريبة، أنه يمنع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه يسمح بارتداء التربون، ولا يسمح باستخدام العنف، كما يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

(الحجاب مش ممنوع)

وهو ما فسره البعض بأن المحجبات ممنوعات من حضور الحفل، لكن صحيفة (المستقبل) المصرية نقلت عن مصدر أن الأمر غير صحيح.

وقال المصدر: (الحجاب مش ممنوع، لكن يُفضل ارتداء التوربانات فقط، حتى لا تتعرض للحرج خلال حضورها الحفل، الذي سيبدأ بعد الساعة العاشرة مساء).

روبي وجلسة تصوير جديدة

ومؤخراً، استعرضت الفنانة أنوثتها بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام)

وظهرت الفنانة بالصور التي نشرتها وهي ترتدي فستاناً أسود من قماش الستان، بصيحة الكتف والكتف، وانتعلت حذاء مفتوح باللون الأبيض.

واستكلمت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، والقليل من الاكسسوارات حيث ارتدت خاتم وإسورة وقرطين فقط.

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ولم ترفق روبي الصور بأي تعليق سوى ذكر المصور والعلامة التجارية للمجوهرات، ومصفف شعرها، وخبير التجميل الذي كان مسؤولاً عن إطلالتها في هذه الجلسة.

بعد 17 عاماً روبي تعيد رقصتها الشهيرة

وجاءت جلسة تصوير روبي بالفستان القصير بعد أيام على تصدرها قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد تداول رقصتها على المسرح في الحفل الغنائي الذي أحيته في مصر حينها.

وظهرت روبي بالفيديو المتداول وهي تؤدي رقصتها الشهيرة من أغنية (ليه بداري كده) التي أدتها قبل 17 عاماً وحققت إنطلاقتها الكبيرة، ولكن على أنغام أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك).

وارتدت روبي خلال الحفل فستانا باللون الزهري، بكتف واحد وفتحة واسعة عن الجنب، ونسقت معه حذاء بكعب عال من اللون نفسه، وأدت عددا من أغاني ألبومها الجديد (حتة تانية) الذي تم طرح أغانيه مع بداية عطلة الصيف بطريقة منفردة.

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علاقة حب في حياة روبي

وفي سياق آخر، انتشرت شائعات مؤخراً حول دخول روبي في علاقة عاطفية مع المنتج ومتعهد الحفلات المصري وليد منصور.

وذلك بعد تداول فيديو للثنائي معاً برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم روبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية.

ويظهر الفيديو روبي وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

وهذا الفيديو لم يكن الأول الذي يجمع الفنانة والمنتج وليد منصور، بل سبقها تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان.

وليد منصور يكشف الحقيقة

وما أن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح لوسائل إعلام محلية بالقول: (لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي).

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وأكد وليد منصور على أن ما يجمعهما هو الاحترام والود كأصدقاء، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تسبب له ازعاجا بشكل كبير وأن الفنانة مجرد صديقة وشريكة نجاح.

الجدير بالذكر أن رُوبي تزوجت في عام 2014 بالمخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقت بابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015، ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابها لطفلتها، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في 25 فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.

(حتة تانية)

وكان وليد منصور السبب في نشاط الفنانة المكثف في الأشهر الأخيرة، لتعود روبي بقوة إلى الساحة بعد غياب لوقت طويل.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم رُوبي الجديد (حتة تانية)، والذي طرحت منه أغنية (حتة تانية).

وقدمت الفنانة حفلاً غنائياً ضخماً تحت سفح أهرامات الجيزة، احتفالا بألبومها الجديد (حتة تانية) وسط عدد كبير من جمهورها العريض الذين حرصوا على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا).

فستان جريء

وظهرت الفنانة حينها بفستان أسود لامع عاري الكتف، بفتحة جانبية، وكان في استقبالها منتج ألبومها وليد منصور، الذي تولى الإشراف على الحفل.

وبالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد (حتة تانية)، أشعلت الفنانة الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة مثل (إنت عارف ليه)، و(ليه بيداري).

وشارك الفنانة في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام، والذي قدم فقرة من الـ fire works خطفت أنظار الجميع.

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