“دوناروما” يسرد تفاصيل ما حصل معه بعد تصديه لركلة الجزاء الحاسمة أمام إنجلترا

قال حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما 22 عامًا، إنه لم يستوعب أن منتخب بلاده قد فاز بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” بعد فوزه على منتخب إنجلترا، بعد تصديه لركلة الجزاء الحاسمة.

دوناروما وركلة الجزاء

وتمكن الإيطالي دوناروما ببراعة التصدي لركلة لاعب منتخب الإنجليزي بوكايو ساكا، الذي توج على إثرها بلقب كأس أمم أوروبا “اليورو” للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1968م.

لكن اللاعب لم يحتفل مباشرة بعد تصديه لركلة الجزاء وإحرازه اللقب مع منتحب بلاده “الآتزوري”، حيث بدت ملامحه باردة وسار يصمت وهدوء قبل أن يجتمع زملاءه حوله للاحتفال بالفوز التاريخي.

– لحظة تصدي دوناروما للركلة الحاسمة بالتعليق الإيطالي "فابيو كاريسا" 💙 pic.twitter.com/ouchJrezMC — الكالتشيو (@Elcalcio_) July 11, 2021

وكذلك فقد تصدى لركلة جزاء نفذها اللاعب الإنجليزي جادون سانشو، فيما اصطدمت الكرة التي نفذها ماركوس راشفورد بالقائم، ليتمكن منتخب إيطاليا من الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكليهما.

دوناروما والتعقيب

وقال الحارس دوناروما في تصريح له عبر قناة “سكاي سبورت” الإيطالية، ” إنني لم أكن أدرك فورًا ماذا حصل، ولقد نظرت إلى الحكم وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام”.

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وأردف دوناروما قائلاً: ” التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، ولم أفهم ما يجري معي”.

أفضل لاعب في اليورو

وقد تم اختيار اللاعب الإيطالي دوناروما في البطولة، بعد أداء الرائع الذي قدمه أمام منتخب إنجلترا، وكذلك تألقه بالمثل أمام منتخب إسبانيا في دور النصف النهائي وصعود فريقه إلى نهائي البطولة.

وسينتقل الحارس دوناروما للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صفقة الانتقال الحر، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق الميلان الإيطالي الذي قضى مسيرته كلها داخل أسواره.

وعن مستقبله أكد الحارس دوناروما، قال: ” سأكون دائمًا مرتبطًا بالميلان، والآن أنا أستمتع بالحفل بعدها سأستمتع بالعطلة، وسأظل دائمًا مشجعًا للميلان وأتمنى لهم كل التوفيق”.

ونجح دوناروما من الفوز في كل المباريات الخمس التي انتهت بركلات الترجيح مع ناديه السابق الميلان ثلاثة مرات ومنتخب إيطاليا مرتين خلال مسيرته الكروية.

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