النجم القطري المعز علي ودخول تاريخ عالم كرة القدم
النجم القطري المعز علي ودخول تاريخ عالم كرة القدم
Videoرياضة

“المعز علي” يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في ثلاثة بطولات كبرى مع منتخب قطر

كتب fares Abo Shiha
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دخل نجم المنتخب القطري “المعز علي” 24 عامًا تاريخ كرة القدم كأول لاعب يسجل في ثلاثة بطولات قارية مختلفة، بعد إحرازه هدفًا في مواجهة منتخب بلاده أمام بنما ضمن منافسات بطولة الكأس الذهبية.

المعز علي والهدف التاريخي

وسجل القطري المعز علي هدفه التاريخي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء أمام منتخب بنما ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، وانتهى اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكلا المنتخبين.

تفاصيل مباراة قطر وبنما

وأحرز أولى أهداف اللقاء منتخب قطر في الدقيقة ال48 عن طريق أكرم عفيف، بينما جاء هدف تقليص الفارق من منافسه منتخب بنما في الدقيقة ال51 بواسطة اللاعب رولاندو بلاكببيرن بتسديدة قوية سكنت في شباك منتخب قطر.

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وفي الدقيقة ال53 نجح النجم القطري المعز علي، ليتمكن منتخب بنما من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال58 عن طريق بلاكبيرن مرة أخرى.

ضربات الجزاء

وعاد المنتخب القطري لهز شباك منافسه منتخب بنما في الدقيقة ال63 من اللقاء عن طريق حسن الهيدوس عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس منتخب بنما.

ليعادو الأخير ويسدد هدف التعادل في الدقيقة ال79 عبر ركلة جزاء تحصل عليها، لينتهي اللقاء بين المنتخبين بالتعادل بثلاثة أهداف لكليهما.

المعز علي وبطولة آسيا

وسبق وقد سجل القطري المعز علي في بطولة كأس آسيا 9 أهداف، وفي بطولة كوبا أمريكا في عام 2019 سجل هدفًا في شباك منتخب الباراغواي.

ويشارك المنتخب القطري في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات “الكونكاكاف”، ببطاقة دعوة استعدادًا لاستضافتها في نهائيات كأس العالم 2022م، المقامة في دولة قطر.

ترتيب المجموعة في بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب هندوراس برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب بنما في ثاني ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وتساوى منتخب قطر مع بنما بنفس الرصيد، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب جرينادا بدون أي من النقاط، ضمن منافسات الكأس الذهبية.

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