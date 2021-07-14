“المعز علي” يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في ثلاثة بطولات كبرى مع منتخب قطر

دخل نجم المنتخب القطري “المعز علي” 24 عامًا تاريخ كرة القدم كأول لاعب يسجل في ثلاثة بطولات قارية مختلفة، بعد إحرازه هدفًا في مواجهة منتخب بلاده أمام بنما ضمن منافسات بطولة الكأس الذهبية.

المعز علي والهدف التاريخي

وسجل القطري المعز علي هدفه التاريخي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء أمام منتخب بنما ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، وانتهى اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكلا المنتخبين.

تفاصيل مباراة قطر وبنما

وأحرز أولى أهداف اللقاء منتخب قطر في الدقيقة ال48 عن طريق أكرم عفيف، بينما جاء هدف تقليص الفارق من منافسه منتخب بنما في الدقيقة ال51 بواسطة اللاعب رولاندو بلاكببيرن بتسديدة قوية سكنت في شباك منتخب قطر.

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وفي الدقيقة ال53 نجح النجم القطري المعز علي، ليتمكن منتخب بنما من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال58 عن طريق بلاكبيرن مرة أخرى.

🇶🇦🏆 Qatar's Almoez Ali became the first player to score in the Gold Cup, Copa America and Asian Cup last night with this goal against Panama…#GoldCup21 | #QatarAtGoldCup pic.twitter.com/s5Sz8kEnEE — The Sportsman (@TheSportsman) July 14, 2021

ضربات الجزاء

وعاد المنتخب القطري لهز شباك منافسه منتخب بنما في الدقيقة ال63 من اللقاء عن طريق حسن الهيدوس عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس منتخب بنما.

ليعادو الأخير ويسدد هدف التعادل في الدقيقة ال79 عبر ركلة جزاء تحصل عليها، لينتهي اللقاء بين المنتخبين بالتعادل بثلاثة أهداف لكليهما.

المعز علي أول لاعب في التاريخ يسجل في 3️⃣ بطولات قارية مُختلفة🏆👏 pic.twitter.com/QaLmGB8jiq — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 14, 2021

المعز علي وبطولة آسيا

وسبق وقد سجل القطري المعز علي في بطولة كأس آسيا 9 أهداف، وفي بطولة كوبا أمريكا في عام 2019 سجل هدفًا في شباك منتخب الباراغواي.

⚽🇶🇦 GOAL!!!! 2-1 Almoez Ali scores and Qatar is back in the lead! #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/fDnD2fsuFC — Gold Cup (@GoldCup) July 14, 2021

ويشارك المنتخب القطري في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات “الكونكاكاف”، ببطاقة دعوة استعدادًا لاستضافتها في نهائيات كأس العالم 2022م، المقامة في دولة قطر.

ترتيب المجموعة في بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب هندوراس برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب بنما في ثاني ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المعز علي لاعب منتخبنا الوطني 🇶🇦 الأول في تاريخ الكُرة المستديرة تسجيلاً في:

بطولة كأس آسيا✅

بطولة كوبا أمريكا✅

بطولة كأس الكونكاكاف✅@Moezali_🔥🇶🇦 pic.twitter.com/zMByLhku8m — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 14, 2021

وتساوى منتخب قطر مع بنما بنفس الرصيد، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب جرينادا بدون أي من النقاط، ضمن منافسات الكأس الذهبية.

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