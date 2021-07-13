تفاصيل كأس السوبر المنتظر بين منتخب إيطاليا والأرجنتين

اقترح الاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” على الاتحاد الأوروبي “اليويفا”، إقامة مباراة دولية “كأس السوبر” بين منتخب إيطاليا الفائز من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، ونظيره منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا2021.

الاتحاد أمريكا الجنوبية وكأس السوبر الدولي

وأفادت صحيفة في تقرير نشرته صحيفة “Diario Olé” الأرجنتينية، في اقتراح لها عن تنظيم نهائي كأس السوبر الدولي بين المنتخبين الإيطالي والأرجنتيني في عام 2022م، في ظل عدم أن كأس القارات لن تقام.

وبينت الصحيفة، أن العائق الأساسي الذي يحول دون إقامتها هو إقامتها في قائمة مباريات مزدحمة، حيث تدور فكرة تنظيم المباراة الودية إما في بوينس آيرس في ملعب مارادونا أو في نابولي.

وتعد إيطاليا والأرجنتين البلدان اللذان يجسدان حياة ومهنة أسطورة عالم كرة القدم الراحل “مارادونا” الذي توفي في شهر نوفمبر عام 2020 عن عمر يناهز 60 عامًا.

منتخب إيطاليا والتتويج بلقب اليورو

وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” بعد مباراة نهائية مثيرة أمام منتخب إنجلترا جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل الإيجابي بين المنتخبين.

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وأحرز منتخب إنجلترا هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد بدء انطلاق صافرة المباراة في شباك منافسه الضيف إيطاليا “الأزرق” عن طريق اللاعب لوك شاو سددها اللاعب بقوة بعد عرضية رائعة على يمين حارس شباك منتخب إيطاليا.

منتخب إيطاليا وهدف تقليص الفارق

ونجح منتخب من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال67 عن طريق المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي سجلها اللاعب بأقدامه على يمين شباك مرمى منتخب إنجلترا، لينتهي الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

منتخب الأرجنتين والتتويج بكوبا أمريكا

وتوج منتخب الأرجنتين للمرة ال15 في تاريخ مسيرته بكأس كوبا أمريكا 2021 أمام المنتخب المستضيف البرازيل بهدف نظيف دون رد.

وسجل منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال 22 عن طريق المهاجم أنخيل دي ماريا بعد استغلاله خطأ دفاع لمنتخب البرازيل ليسددها اللاعب في الشباك ببراعة ويقود منتخب بلاده إلى التتويج بالبطولة.

وحاول منتخب البرازيل المستضيف طيلة أحداث المباراة، بعد تسجيل هدف منتخب الأرجنتين حتى الدقائق الأخيرة ليفشل في تقليص هدف التعادل والعودة إلى المباراة.

يشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول” والاتحاد الأوروبي “اليويفا” لم يحسم أمر إقامة المباراة النهائية بين منتخب إيطاليا ونظيره الأرجنتين على لقب كأس السوبر الدولي.

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