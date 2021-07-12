شاهدوا نسرين طافش بإطلالة جريئة بـ”شورت” قصير جداً وتعلق: “لا تبحث عن السعادة”!

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً جديدة عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي “شورت” أخضر اللون قصيراً، كشف عن مفاتنها.

وأرفقت طافش الصور الثلاث التي نشرتها بعبارة: “أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة , فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك” .

نسرين طافش على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ونالت إطلالة الفنانة السورية على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، اعجاب الجمهور، ومتابعي الفنانة .

ونشرت طافش عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالة ساحرة، بفستان من تصميم اتيليه زهرة.

ووصفت الجمهور الفنانة السورية بـ”سندريلا” المهرجان، وانها ملكة في كل مكان وزمان، بينما تساءل بعض المتابعين عن عدم نشر نسرين طافش أي صورة للفستان من الأمام.

وبدأت في السادس من يوليو/تموز الجاري فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وكان تم إلغاء دورة المهرجان، العام الماضي 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا بعد محاولة تأجيله التي أخفقت، ولم يتم الإعلان سوى عن الأفلام المختارة للمسابقة بالإضافة إلى فوز الفيلم المصري القصير “ستاشر” بجائزة السعفة الذهبية.

ولكن يبدو أن لعنة فيروس كورونا لن تترك المهرجان بسهولة، فهذا العام 2021 على الرغم من التراجع النسبي للتفشي بعد الإجراءات الاحترازية واللقاحات؛ فإن بداية المهرجان شهدت اضطرابات واسعة أثارت الكثير من الغضب بين الضيوف.

حقيقة سحب الإمارات الإقامة الذهبية من نسرين طافش

مؤخراً، ردّت الفنانة السورية بطريقةٍ غير مباشرة على الأنباء التي تحدثت عن سحب الإقامة الذهبية منها في الإمارات.

ونشرت طافش صوراً عبر حسابها على انستغرام، وهي تتمرّن في دبي على الفروسية، في أحد الأندية الخاصة .

كانت انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة، حول سحب الإقامة الذهبية من طافش.

وبينما لم ترد طافش رسمياً على الأخبار التي تداولها المتابعون حول سحب الإقامة الذهبية منها، لكنها اكتفت بالتلميح.

وكتبت عبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام): (الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها).

وكانت البداية حينما فتحت نسرين طافش باب الأسئلة لجمهورها على حسابها في انستغرام، وتفاجأت بسؤال أحد المتابعين: (ليش ما بدك تفهميني اني بحبك وبدي الحلال معك والزواج؟).

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وردت نسرين على سواء المتابع بصورة للراقصة المصرية فيفي عبده مصحوبةً بمقولتها الشهير (لا اسكوزمي بقى).

كما طرح عليها متابع آخر نفس السؤال وقال: تتزوجيني ونعيشك في المالديف؟. لترد عليه بكلمة (احلف) ورمز لوجه تعبيري يضحك.

وعن مواصفات تفضلها نسرين طافش في زوجها قالت: (أهم شي الطبخ.. بالنسبة الي مهم يكون صادق وواضح وواثق بنفسه، وحنون وقلبه طيب، ويحب الحيا والعائلة والاطفال، وان يحترمني ويقدرني، ويخاف الله فيّ).

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