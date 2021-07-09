حارس إيطاليا “دوناروما” يرتدي قفازات “المسامير”.. تعرف على سر ارتدائه؟!

أثار جماهير كرة القدم والنشطاء الفضول والسر وراء ارتداء حارس منتخب إيطاليا “جانلويجي دوناروما” لقفازات “المسامير” خلال منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، الذي ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى نهائي البطولة.

دوناروما والتأهل في اليورو

وقد لفت الحارس الإيطالي “دوناروما” 22 عامًا، الأنظار حول البراعة في التصدي للكرات الخطيرة والتألق في الحفاظ على منتخب بلاده، وكذلك القفازات الشائكة التي يرتديها خلال منافسات بطولة اليورو.

دوناروما جدار ايطاليا الدفاعي الثاني . pic.twitter.com/1N1q0P3yjK — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) July 7, 2021

وظهر الحارس الإيطالي “دوناروما” خلال مواجهة منتخب بلجيكا ومنتخب بلاده، خلال منافسات دور الربع النهائي من بطولة اليورو، وهو يرتدي زوجًا من القفازات جلد الشيطان وهي من صنع شركة أيداس بريداتور هايبيرد برو.

القفازات المميزة ودوناروما

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن القفازات المميزة تباع بحوالي 120 يورو، ويتضمن تصميمها 280مسمارًا مطاطيًا على الظهر، والتي تهدف إلى مساعدة حراس في إبعاد الكرة عن شباك المرمى.

وتحتوي قفازات المنتج على متجر “أديداس” عبر شبكة الإنترنت، على قبضة مثالية وامتصاص للصدمات لحارس المرمى، كما أنها تريح اليدين في جميع الأماكن بشكل جيد.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” منتج قفازات جلد الشيطان عبر منطقة الإبعاد الخلفية، ويساعد على إتقان الحكم ولكمه للكرة، وكذلك منح الكف المضغوط تثبيتًا وإغلاقًا آمنين”.

ولم يكن الحارس الإيطالي دوناروما الوحيد الذي يرتدي تلك القفازات خلال منافسات بطولة “اليورو2020″، فقد قام حارس منتخب الدنمارك “كاسبر بيتر” في مباراة إنجلترا أمام منتخب بلاده في دور النصف النهائي من بطولة اليورو والتي تحمل نفس المزايا والمواصفات.

#mkt_art

من أهم عناصر التسويق التسويق من خلال الرعاية .

على سبيل المثال قدمت شركة اديداس قفازات اسمها "بريداتورز برو"

لحارس ايطاليا قيمتها ١٠٠الف جنيه استرليني بشكل جديد في عالم القفازات

مما اصبحت حديث الرياضيين في بطولة امم اوروبا ومن حسن الحظ تألق الحارس pic.twitter.com/Bwm2C3XuRh — عيد الناصر(مهتم بالتجارة الالكترونية ) (@hope111000) July 4, 2021

وقد نجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائي المسابقة، بعد تحقيقه الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بأربع أهداف مقابل هدفين، بعد إهدار النجم الإسباني ألفارو موراتا هدف الأمل لمنتخب بلاده والتصدي الرائع لحارس منتخب إيطاليا “روناروما”.

التكنولوجيا وكرة القدم

قفازات من نوع خاص يرتديها ثنائى حراسة المرمى الإيطالى دوناروما والدنماركى شمايكل ف #يورو_2020

الجوانتى اللى بيلعب بيه دوناروما وشمايكل يضم288 مسامير من الخارج تساعد على تغيير اتجاه الكرة عند التصدي لها بوجه اليد وتقلل من انزلاق الكرة

المصدر .. صن الإنجليزية pic.twitter.com/55igXn7i00 — KAMAL MAHMOUD (@karimkimo1414) July 6, 2021

نهائي بطولة اليورو

وسيواجه إيطاليا نظيره منتخب إنجلترا في دور النهائي على لقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” المقرر في ال11 من شهر يوليو/ تموز القادم، على أرض ملعب ” ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”.

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