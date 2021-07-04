ماذا طلب وكيل أعمال رونالدو من إدارة نادي يوفنتوس؟!

كشفت صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، بأن وكيل أعمال النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا خورخي مينديز، قد وجه طلبًا إلى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في البدء بمفاوضات من أجل تمديد عقد موكله مع فريق السيدة العجوز لموسم إضافي جديد.

وكيل رونالدو والمفاوضات الرسمية

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ إدارة فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد تعاقده لموسم جديد.

لاغازيتا :

كريستيانو رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس تجديد عقده pic.twitter.com/HpVrayP3Eh — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) July 4, 2021

وقد طلب مسؤولي في نادي يوفنتوس الإيطالي من وكيل رونالدو ” خورخي مينديز” بعض الوقت للرد على ذلك، في ظل علم إدارة السيدة العجوز أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي غير مهتمين بالتعاقد مع اللاعب.

راتب رونالدو

ويبلغ دخل صاروخ ماديرا “رونالدو” صاحب الراتب الأعلى في فريق يوفنتوس الإيطالي، ويقدر 31 مليون يورو سنويًا، وهو ما يشكل العبء على خزينة النادي الإيطالي في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب وباء فيروس كورونا.

ايموبيلي لاعب لاتسيو :

كريستيانو رونالدو؟ الكل يريد أن يتحداه ، إنه الأفضل منذ وصوله إلى الدوري الإيطالي ، ارتفعت التنافسية بشكل كبير pic.twitter.com/CRRqyjWLtE — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) June 29, 2021

وأنهى فريق يوفنتوس الموسم المنصرم في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “يوفنتوس” مع فقدانه المحافظة على التتويج بلقب ” الكالتشيو”، كما وخرج من دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بورتو البرتغالي.

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بينما توج بلقب كأس إيطاليا، وكذلك لقب السوبر الإيطالي عن الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الذي أعلن إدارة يوفنتوس عن إقالته مع نهاية الموسم ” أنديا بيرلو” وتعين المدرب السابق ” أليغري”.

هداف الدوري الإيطالي

وحقق الدون كريستيانو رونالدو لقب هداف الدوري الممتاز عن الموسم المنصرم برصيد 29 هدفًا، وأفضل نيل جائزة أفضل لاعب في دولة إيطاليا، بالإضافة إلى تحقيقه العديد من الأرقام القياسية مع الفريق الإيطالي ووصوله إلى أكثر من 100 هدف.

🚨اتشوربيني(المدير الرياضي لليوفنتوس):

رونالدو لم يبعث بأي اشارة عن رغبته بالرحيل،ونحن كذلك لا نرغب برحيله. هو سعيد معنا ونحن سعداء معه وننتظره بداية الموسم pic.twitter.com/ACtREPn9m4 — Curva Juventus (@CurvaJ) July 1, 2021

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بصفقة بلغ قيمتها 100 مليون يورو.

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