النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطلب تجديد عقد مع يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطلب تجديد عقد مع يوفنتوس
Imageرياضة

ماذا طلب وكيل أعمال رونالدو من إدارة نادي يوفنتوس؟!

كتب وطن
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كشفت صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، بأن وكيل أعمال النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا خورخي مينديز، قد وجه طلبًا إلى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في البدء بمفاوضات من أجل تمديد عقد موكله مع فريق السيدة العجوز لموسم إضافي جديد.

وكيل رونالدو والمفاوضات الرسمية

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ إدارة فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد تعاقده لموسم جديد.

وقد طلب مسؤولي في نادي يوفنتوس الإيطالي من وكيل رونالدو ” خورخي مينديز” بعض الوقت للرد على ذلك، في ظل علم إدارة السيدة العجوز أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي غير مهتمين بالتعاقد مع اللاعب.

راتب رونالدو

ويبلغ دخل صاروخ ماديرا “رونالدو” صاحب الراتب الأعلى في فريق يوفنتوس الإيطالي، ويقدر 31 مليون يورو سنويًا، وهو ما يشكل العبء على خزينة النادي الإيطالي في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب وباء فيروس كورونا.

وأنهى فريق يوفنتوس الموسم المنصرم في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “يوفنتوس” مع فقدانه المحافظة على التتويج بلقب ” الكالتشيو”، كما وخرج من دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بورتو البرتغالي.

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بينما توج بلقب كأس إيطاليا، وكذلك لقب السوبر الإيطالي عن الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الذي أعلن إدارة يوفنتوس عن إقالته مع نهاية الموسم ” أنديا بيرلو” وتعين المدرب السابق ” أليغري”.

هداف الدوري الإيطالي

وحقق الدون كريستيانو رونالدو لقب هداف الدوري الممتاز عن الموسم المنصرم برصيد 29 هدفًا، وأفضل نيل جائزة أفضل لاعب في دولة إيطاليا، بالإضافة إلى تحقيقه العديد من الأرقام القياسية مع الفريق الإيطالي ووصوله إلى أكثر من 100 هدف.

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بصفقة بلغ قيمتها 100 مليون يورو.

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