باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المغربي أشرف حكيمي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلى اتفاق مع النجم المغربي أشرف حكيمي قادمًا من فريق إنتر ميلان.

وغرد الصحفي “رومانو” العامل في شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، عبر حسابه عبر موقع “تويتر”، قائلاً: ” أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، تم التوصل إلى اتفاق نهائي معه يوم السبت الماضي”.

Achraf Hakimi to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement reached tonight – medicals next week. Contract until June 2026. 🔴🔵 #PSG

Inter will receive €60m + €10m add ons. Chelsea never made an official bid, only talks. 🇲🇦 #CFC

Donnarumma and Hakimi will be announced soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2021