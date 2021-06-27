أشرف حكيمي والتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان
أشرف حكيمي والتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان
Imageرياضة

باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المغربي أشرف حكيمي

كتب وطن
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كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلى اتفاق مع النجم المغربي أشرف حكيمي قادمًا من فريق إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان وأشرف حكيمي

وغرد الصحفي “رومانو” العامل في شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، عبر حسابه عبر موقع “تويتر”، قائلاً: ” أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، تم التوصل إلى اتفاق نهائي معه يوم السبت الماضي”.

وأضاف، ” حكيمي سيخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان خلال الأسبوع المقبل، وسيمتد عقده حتى صيف يونيو 2026″.

صفقة باريس سان جيرمان

وبين الصحفي الإيطالي “رومانو”، أن ناديه السابق إنتر ميلان سيحصل على 60 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

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واستكمل، ” لم يقدم فريق تشيلسي الذي كان مهتمًا بالتعاقد مع أشرف حكيمي من خلال تقديم أي عرض رسمي، حيث أن النادي اكتفى فقط بعقد محادثات فقط حول الصفقة”.

الإنتر ميلان والأزمة المالية

وأشارت تقارير صحفية، أن نادي الإنتر ميلان الإيطالي يواجه أزمة مالية، حيث تصل قيمة العجز المالي في خزينته نحو 80 مليون يورو.

مما جعل النادي يستغني عن مدرب الإيطالي “أنطونيو كونتي” رغم الأداء الكبير الذي قدمه في الفريق وحصد لقب دوري الممتاز “الكالتشيو” الموسم المنصرم.

وكذلك عرض نجم الفريق المغربي أشرف حكيمي الذي ساهم مع فريقه الإنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الأول منذ عام 2010 وهو ما حصل، من أجل سد العجز المالي لخزينة النادي الإيطالي.

نتائج أشرف حكيمي مع الإنتر ميلان

وقد انضم المغربي حكيمي إلى فريق إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضية، قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني الذي لم يخوض المباريات الكثيرة مع الفريق الملكي، وكان خارج حسابات المدب السابق الفرنسي زيدان الدين زيدان بصفقة قدرت قيمتها 45 مليون يورو

وخاض اللاعب 45 مباراة مع فريق الإنتر الإيطالي في جميع البطولات خلال الموسم المنصرم، سجل من خلالها سبعة أهداف مع الفريق.

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