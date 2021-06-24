خطوبة هيا مرعشلي رسمياً وجدتها تكشف هوية العريس!

حسمت الفنانة السورية ناهد حلبي، حقيقة ارتباط حفيدتها الشابة هيا مرعشلي بمواطنها الفنان ناصيف زيتون، بعدما أعلنت خطبتها رسمياً من شاب خارج الوسط الفني.

الحبيب السري ليس ناصيف زيتون

وكانت البداية حين نشر الإعلامي ماجد العجلاني مقطعاً من لقائه المرتقب مع ناهد حلبي، وسألها عن هوية الحبيب السري لهيا مرعشلي بعد حالة الجدل التي استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين ناصيف زيتون.

ورفضت ناهد حلبي في البداية الإجابة بحجة أنها لا تملك تصريحاً للحديث عن حياة حفيدتها الخاصة، حتى وإن كانت جدتها، ولكن حين قال العجلاني مصطلح (حبيب سري)، اعترضت قائلة: (هو ليس حبيب، هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما).

هيا مرعشلي عروس 2012

وتابعت جدة هيا مرعشلي: (هيا عروس العام الجاري 2021، وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك، وهو شاب سوري يدعى يوسف، لديه أعماله الخاصة التقيت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو).

وحول أسباب عدم الإعلان عن الخطوبة في وقت سابق، قالت ناهد حلبي: (زوج هيا لديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الآن سيتم إتمام الزيجة بالزفاف).

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها شعرت تجاه خطيب حفيدها بارتياح، مضيفة: (له غلاوة كبيرة مثل ابني طارق، وتعرفت هيا عليه في سوريا وحدث بينهما قصة حب، ومن هنا تمت مباركة الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ).

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هيا مرعشلي بملابس البحر

وكانت هيا مرعشلي تشارك جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً خلال تواجدها على شاطئ البحر، برفقة أحد الشباب.

ورصدت الصور مرعشلي التي أطلت بملابس البحر، والشاب الذي يرافقها خلال تبادلهما نظرات الحب مع حرصها على إخفاء وجهه.

وذكرت صفحات فنية حينها أن الشاب اسمه يوسف، وهو ابن أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في مجال تجارة السيارات.

وسبق أن نفت إدارة أعمال هيا مرعشلي شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالنجم السوري ناصيف زيتون.

ياسمين صبري وهيا مرعشلي

وفي سياق آخر، واجهت هيا مرعشلي قبل أسبوعين اتهامات بتقليد النجمة المصرية ياسمين صبري، حين نشرت عبر حسابها على (انستجرام) صورة ظهرت خلالها بفستان صيفي بنقشة الورود، دون أن ترفقها بأي تعليق.

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وجاء في التعليقات على الصورة: (صايره متل ياسمين صبري كلكن كوبي بيست عن بعض)، (ياسمين صبري رقم 2)، (كتير بتشبهها بس هي حلوة)، (ياسمين صبري صار ألف بنت بشبهوها،، لهل الدرجة حلوة يا جماعة). (وأنا كمان بدي أصير مثل ياسمين).

طارق مرعشلي فخور بابنته

وسبق أن عبر طارق مرعشلي والد هيا مرعشلي في تصريحات صحفية عن فخره بأن والدته وزوجته الراحلة وابنته فنانات.

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وأشار طارق مرعشلي إلى أنه يُسعده أن موهبة هيا تفوقت على موهبته وموهبة والدتها رندة.

ورأى طارق أن هيا أصبحت أكثر بنات جيلها موهبةً وحضورًا على الساحة الفنية حاليًا.

حول هيا مرعشلي

الجدير بالذكر أن هيا مرعشلي (24 عاماً)، ولدت في دمشق لأسرة فنية، والدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي، جدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي.

قدّمت هيا مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل “أبو المفهومية” عام 2003، إلا أن الدور الذي قدمها للجمهور كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل “جلسات نسائية” تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

كما قدمت عدة أعمال بينها شخصية (صبا) في مسلسل (مسافة أمان) للمخرج الليث حجو وإنتاج إيمار الشام، و(خنساء) في مسلسل (دقيقة صمت) إخراج شوقي الماجري وإنتاج الصبّاح وإيبلا، و(سندس) في مسلسل (عندما تشيخ الذئاب) إخراج عامر فهد.

وحصلت هيا مرعشلي على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة عام 2011.

وأنجبت والدة هيا مرعشلي، الفنانة الراحلة رندة مرعشلي، سيلينا وجود من زواجها الثاني من خبير التجميل نورس عبّود.

يذكر أن الفنانة رندة مرعشلي، عانت من انتشار مرض السرطان من الثدي للكبد، وظلت قيد الرعاية لمدة أسبوعين بالمستشفى الإيطالي، ونظم نجوم الفن السوري وقفة أمام المستشفي بالدموع للدعاء لها بالشفاء، ولكنها فارقت الحياة عام 2015.

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