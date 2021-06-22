فتاة شقراء بحفلة ماجنة في الكويت تستنفر السلطات بسبب هذا الفيديو! (شاهد)

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لقطاع الأمن الجنائي في الكويت، بدأت في عمل تحريات عقب وصول مقطع فيديو يظهر فتاة شقراء وهي تحتسي مشروبا أشبه بالدم، وتضع في فمها أسناناً تبدو شبيهة بالأسنان الشيطانية التي يتم تداولها بـ “حفلات ماجنة”.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية عن مصدر أمني قوله إن إدارة الآداب تتجه إلى ضبط الفتاة وكذلك بقية المتواجدين في الحفلة، حيث بدا في المقطع سماع أصوات لنساء من شمال أفريقيا.

فتاة تحتسي مشروب "دم" وتضع أسنان شيطانية في حفلة ماجنة بمنطقة أبوحليفة! – حفلة عبدة الشيطان تثير ضجة في الكويت!#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/LutTWLoajR — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) June 20, 2021

وقال المصدر إن المعلومات التي وصلت إلى إدارة الآداب العامة بأن موقع إقامة الحفلة شقة في منطقة أبوحليفة.

وكان مغردون كويتيون تناقلوا مقطعاً مصورا فجر موجة غضب واسعة، يوثق فتاة تحتسي مشروباً أشبه بالدم وتضع أسنان وكأنها “شيطانية” في حفل صاخب.

وظهر في الفيديو المتداول فتاة شقراء ترتدي فستاناً أبيضاً وتضع على فمها أسنان شبهة بأسنان الشيطان وتمسك بيدها كأساً يحتوي على مشروباً أحمراً بدا وكأنه دم.

حماية الآداب العامة في الكويت

ويشار إلى أن عمل إدارة حماية الآداب العامة في الكويت، يتسم بطبيعة خاصة ومنوط بها أعمال شرطية للمحافظة على الآداب العامة بمختلف الأنواع سواء المعروفة محليا او ما يتم الترويج له عبر المواقع الإلكترونية.

إضافة إلى متابعة قضايا الشرف وقضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص بخلاف أيضا الأعمال الإدارية ذات الأهمية لحالات الزواج من خارج البلاد أو زواج العسكريين.

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