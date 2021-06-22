بالصور: الشقراء “تايلور” تعلن خطوبتها من النجم الجزائري رياض محرز

أعلنت عارضة الأزياء البريطانية “تايلور وارد” 23 عامًا عبر حسابها على منصة “الانستغرام”، خطوبتها بشكل رسمي من النجم المنتخب الجزائري ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز”.

تايلور وخطوبة رياض محرز

ونشرت البريطانية “تايلور” عدد من الصور جمعتها بالنجم الجزائري رياض محرز داخل جزيرة ميكونوس اليونانية، وظهرت وهي ترتدي خاتم الخطوبة وبجوارها محرز.

النجم الجزائري رياض محرز يعلن خطوبته من تايلور pic.twitter.com/6q1P2mcmeE — Screen Mix (@ScreenMix) June 21, 2021

وأردفت “تايلور” صور بمنشور قائلةً: ” لا يوجد أحد أفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا، وأنا متحمسة للعيش معًا لذلك قلت نعم .. أحبك”، ليرد محرز معلقًا على المنشور “أُحبك”.

وتحظى زوجة النجم الجزائري “تايلور وارد” بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون متابع.

رياض محرز والارتباط بتايلور

وقد تحرر اللاعب رياض محرز من مشاكله العائلية وأصبح منهمك بشكل كبير في تطوير موهبته وإثبات وجوده داخل فريق مانشستر سيتي بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال.

وارتباطه مؤخرًا بعارضة الأزياء البريطانية تايلور الصديقة السابقة لزميله السابق الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

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شروط تايلور للصداقة

ورفضت تايلور في البداية تطوير علاقتها مع اللاعب الجزائري رياض محرز قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وبعدها استقر حال محرز بعد انفصاله بشكل كامل عن زوجته ريتا جوهال.

📸| تايلور وارد تُعلن خطوبتها على رياض محرز : " لقد قُلت له نعم! لايوجد من هو أفضل منك لأعيش هذه الحياة معه .. لا اُطيق الإنتظار حتى نكبُر سوياً – أُحبّك 🤍 💍". pic.twitter.com/MVbukThA8F — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 21, 2021

وبينت تقارير صحفية بريطانية في وقت سابق، أن مهاجم فريق مانشستر سيتي محرز، قد اشترى بالفعل برفقة صديقته “تايلور وارد”، منزلاً في بريطانيا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني في مدينة مانشستر.

وتقف والدة عارضة الأزياء البريطانية “تايلور” على كل صغيرة وكبيرة، من أجل إعادة تهيئة المنزل من جديد بعد شراءه من قبل اللاعب محرز حيث أبدت سعادتها بذلك.

نيو لوك رياض محرز أثناء الاستمتاع بإجازته في اليونان 💇‍♂️ pic.twitter.com/hP7j5DeQrT — Yallakora (@Yallakoranow) June 14, 2021

ومن الجدير بالذكر، فإن البريطانية تايلور هي ابنة نجمة تلفزيون مشهورة ومصممة الديكور المليونيرة دوان وارد التي تبلغ ثروتها أكثر من 42 مليون دولار جنيه إسترليني، والتي تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل آشلي وارد، ولدى تايلور ثلاثة شقيقات وهم داربي وتشارلي وأستون.

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