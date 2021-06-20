مطبعون يزورون نجمة داوود الحمراء
مطبعون عرب في إسرائيل
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مغاربة وإماراتيون في فيلم ترويجي للتطبيع مع إسرائيل تحت رعاية نجمة داوود الحمراء (شاهد)

كتب وطن
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أعلنت منظمة الإنقاذ نجمة داوود الحمراء ، الإسرائيلية، عن استقبالها لوفد يضم ناشطين من عدد من الدول العربية، من بينها المغرب والإمارات.

وقالت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها استضافت وفودا من دول البحرين، والإمارات، والمغرب، في رحلة نظمتها وزارة الشؤون الاستراتيجية.

وأوضحت المنظمة نفسها أن الوفود زارت مقرها الرسمي، واطلعت على خدمات المستعجلات، التي تقدمها.

فيما تناقل مسؤولون إسرائيليون صورا للمشاركين في هذا النشاط، وهم يزورون القدس، وحائط البراق.

نجمة داوود الحمراء

وأفاد ناشطون بأن هؤلاء النشطاء من المغرب والإمارات والبحرين، يشاركون في فليم ترويجي للتطبيع تحت رعاية “نجمة داود الحمراء”.

الملك محمد السادس والتطبيع

يذكر أن المغرب كان قد قرر، العام الماضي إعادة علاقاته بإسرائيل، والتعاون معها في عدد من المجالات العلمية، والثقافية، كما أعاد فتح مكتب اتصاله في إسرائيل، الذي بات يضم عددا من الدبلوماسيين المغاربة.

والموقف المغربي الجديد، عقبته لقاءات ثنائية، جمعت وزراء مغاربة بنظرائهم الإسرائيليين، شملت قطاعات السياحة، والتعليم.

بينما لم يجر بعد أي مسؤول حكومي مغربي أية زيارة رسمية إلى إسرائيل، على الرغم من أن المغرب كان قد استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائلي، مئير بنشبات.

 أول طالب إماراتي يلتحق بجامعة إسرائيلية

هذا وقبل أيام التحق طالب إماراتي رسميًا بجامعة “إسرائيلية” في إطار التطبيع التعليمي بين بلاده والكيان الاسرائيلي نتيجة اتفاق الخيانة الذي أبرمته الإمارات.

وسجَّل الطالب منصور بن شامخ المرزوقي (19 عامًا)، في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، في “تل أبيب”، حيث سيدرس البكالوريوس بتخصص الحوْكمة، وسيقيم في سكنٍ للطلاب.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” قول المرزوقي في بيانٍ “اخترت القدوم للدراسة في “إسرائيل” من منطلق رغبة قوية في المساهمة بتقدم السلام”، حسب تعبيره.

وكانت الإمارات قد وقعت اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 15 سبتمبر 2020.

ومنذ ذلك الحين، تمّ توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة “إسرائيلية” وإماراتية.

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