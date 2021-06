مغاربة وإماراتيون في فيلم ترويجي للتطبيع مع إسرائيل تحت رعاية نجمة داوود الحمراء (شاهد)

أعلنت منظمة الإنقاذ نجمة داوود الحمراء ، الإسرائيلية، عن استقبالها لوفد يضم ناشطين من عدد من الدول العربية، من بينها المغرب والإمارات.

وقالت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها استضافت وفودا من دول البحرين، والإمارات، والمغرب، في رحلة نظمتها وزارة الشؤون الاستراتيجية.

MDA was honored to host an incredible delegation of Emiratis, Bahrainis and Moroccans, organized by the Ministry of Strategic Affairs and Israel Is, who visited the MDA headquarters to learn about Israeli innovation in emergency medicine. 🇧🇭 🇦🇪 🇲🇦

Our future is better together! pic.twitter.com/43EQbOrobl

