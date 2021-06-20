مغاربة وإماراتيون في فيلم ترويجي للتطبيع مع إسرائيل تحت رعاية نجمة داوود الحمراء (شاهد)

أعلنت منظمة الإنقاذ نجمة داوود الحمراء ، الإسرائيلية، عن استقبالها لوفد يضم ناشطين من عدد من الدول العربية، من بينها المغرب والإمارات.

وقالت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها استضافت وفودا من دول البحرين، والإمارات، والمغرب، في رحلة نظمتها وزارة الشؤون الاستراتيجية.

MDA was honored to host an incredible delegation of Emiratis, Bahrainis and Moroccans, organized by the Ministry of Strategic Affairs and Israel Is, who visited the MDA headquarters to learn about Israeli innovation in emergency medicine. 🇧🇭 🇦🇪 🇲🇦 Our future is better together! pic.twitter.com/43EQbOrobl — Magen David Adom (@Mdais) June 18, 2021

وأوضحت المنظمة نفسها أن الوفود زارت مقرها الرسمي، واطلعت على خدمات المستعجلات، التي تقدمها.

فيما تناقل مسؤولون إسرائيليون صورا للمشاركين في هذا النشاط، وهم يزورون القدس، وحائط البراق.

Yusuf and Ohad donned the uniform of @Mdais for an ambulance shift in Jerusalem. The delegation also visited the nerve centre of MDA’s life-saving work #findingabraham @malcolmgreen pic.twitter.com/g1Tmma5kur — Justin Cohen (@CohenJust) June 18, 2021

نجمة داوود الحمراء

وأفاد ناشطون بأن هؤلاء النشطاء من المغرب والإمارات والبحرين، يشاركون في فليم ترويجي للتطبيع تحت رعاية “نجمة داود الحمراء”.

#صور | وفود متصهينة من #الإمارات و #البحرين في فيلم ترويجي للتطبيع مع الاحتلال، بتنظيم من "نجمة داوود الحمراء" pic.twitter.com/SNMRKiQfRN — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) June 20, 2021

الملك محمد السادس والتطبيع

يذكر أن المغرب كان قد قرر، العام الماضي إعادة علاقاته بإسرائيل، والتعاون معها في عدد من المجالات العلمية، والثقافية، كما أعاد فتح مكتب اتصاله في إسرائيل، الذي بات يضم عددا من الدبلوماسيين المغاربة.

والموقف المغربي الجديد، عقبته لقاءات ثنائية، جمعت وزراء مغاربة بنظرائهم الإسرائيليين، شملت قطاعات السياحة، والتعليم.

بينما لم يجر بعد أي مسؤول حكومي مغربي أية زيارة رسمية إلى إسرائيل، على الرغم من أن المغرب كان قد استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائلي، مئير بنشبات.

هذا وقبل أيام التحق طالب إماراتي رسميًا بجامعة “إسرائيلية” في إطار التطبيع التعليمي بين بلاده والكيان الاسرائيلي نتيجة اتفاق الخيانة الذي أبرمته الإمارات.

وسجَّل الطالب منصور بن شامخ المرزوقي (19 عامًا)، في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، في “تل أبيب”، حيث سيدرس البكالوريوس بتخصص الحوْكمة، وسيقيم في سكنٍ للطلاب.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” قول المرزوقي في بيانٍ “اخترت القدوم للدراسة في “إسرائيل” من منطلق رغبة قوية في المساهمة بتقدم السلام”، حسب تعبيره.

وكانت الإمارات قد وقعت اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 15 سبتمبر 2020.

ومنذ ذلك الحين، تمّ توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة “إسرائيلية” وإماراتية.

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