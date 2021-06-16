إطلالة منة فضالي الأخيرة تعرضها لهجوم حاد (شاهد)

شن ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة المصرية منة فضالي، بسبب إطلالتها الأخيرة التي اعتبروها فاضحة وخادشة للحياء العام.

وفي هذا السياق نشرت منة فضالي عبر حسابها بانستغرام، صورا ظهرت فيها بملابس رياضية مثيرة، كشفت جسدها بشكل لافت.

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ورغم ابتسامتها الواسعة إلا أن منة تحدثت عن الحزن.

وكتبت معلقة على صورتها بما نصه: “بصراحة، أكون كتومة كثيرا حين أحزن، ولا يكون لدي رغبة في أن أخبر أي شخص بشعوري، مهما سألني، لأن الإجابة ستكون دائما أنني بخير، حتى لو كان ذلك ليس صحيحًا”.

منة فضالي على خطى رانيا يوسف بعد صورتها بالمايوه

وبداية الشهر الجاري وجهت الفنانة المصرية منة فضالي، رسالة صارمة إلى المسيئين لها ولزميلاتها من الفنانات، وذلك بعد الهجوم عليها وعلى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف.

وجاء هجوم منة فضالي بعد التعليقات المسيئة لها بألفاظ خارجة عقب نشرها صورتها بالمايوه، وعقب أزمة رانيا يوسف بعدما نشرت صورتها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وبفيديو نشرته عبر حسابها على (انستجرام)، قالت منة فضالي: (من هنا ورايح، أي حد حيكتب كومنت أو حيبعت رسائل مش محترمة، أنا حنزلهاله على البروفايل عندي، ومش حنزلها ستوري، أنا حنزلها بوست، وحبلغ عنه مباحث الإنترنت، وحاخد حقي بالقانون).

وأوضحت منة فضالي: (أنا ضد أي تجاوزات في حقي، الموضوع زاد عن حده وسوف أتبع نفس ما اتبعته زميلاتي من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول).

وأضافت: (لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست).

وكانت منة فضالي قد نشرت قبلها بساعات صورة لها وهي ترتدي مايوه أسود، وتخفي الجزء الأسفل من جسدها في المسبح، وعلقت عليها: (اطلق جناحيك أينما يشعر قلبك بالحرية).

رانيا يوسف تتوعد

أما رانيا يوسف، فقد ظهرت بفستانٍ أصفر مكشوف الصدر، مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال تواجدها في إجازة قصيرة بإسبانيا.

وكتبت رانيا يوسف على الصور في حسابها بانستغرام: (انا مع أجمد رئيس نادي في العالم).

لكنّ الجمهور لم يمرّ مرور الكرام على صور رانيا يوسف مع (لابورتا)، إذ أطلقوا وسماً مسيئاً لها، تصدر بعد نشرها صورا جمعتها برئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

في المقابل، شنت رانيا يوسف، هجوما عنيفا على كل من شارك في الوسم المسيء، وتعودت بمقاضاة كل من شارك في الوسم.

ونشرت رانيا صورا لبعض التغريدات المسيئة لها عبر الوسم وعلقت بما نصه: (قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها، قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمة عادية.)

وتابعت متوعدة:(انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا).

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