“شاهد” رياض محرز يقود منتخب الجزائر بفوز على ضيفه المالي

قاد النجم الجزائري الدولي رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي بفوز على المنافس الضيف منتخب مالي بهدف نظيف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي على ملعب “مصطفى تشاكر” في مدينة بليدة الجزائرية.

رياض محرز وهدف منتخب الجزائر

وأحرز النجم الجزائري رياض محرز هدف اللقاء المباراة الويدي الوحيد لصالح منتخب “محاربو الصحراء”، بعد عرضية في العمق استلمها داخل منطقة الجزاء سجلها اللاعب على يسار شباك مرمى منتخب مالي في الدقيقة ال58 من عمر زمن المباراة.

وأهدر منتخب مالي العديد من الفرض تجاه شباك مرمى أصحاب الأرض، في ظل التصدي من قبل خط الدفاع ومنع من وصوله إلى مرمى فريق وكذلك تألق حارس مرمى منتخب الجزائري طيلة أحداث المباراة.

نتائج منتخب الجزائر وسلسل اللاهزيمة

وقد وصل المنتخب الجزائري إلى المباراة رقم 26 تواليًا، التي لم يتعرض فيها المنتخب لأي من الهزيمة في كافة المسابقات التي شارك فيها.

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وتمكن المنتخب من تحقيق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 مباريات، متساويًا بذلك مع منتخب كوت ديفوار الذي وصل إلى تلك السلسلة من النتائج دون خسارة.

مانشستر سيتي ورياض محرز

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير لها، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني “بيب غوارديولا”، قد استقر على طرح اسمي اللاعبين رياض محرز ورحيم سترلينغ للبيع عند فتح فترة الانتقالات الصيفية.

الهدف الرااااااااااااااااائع من رياض محرز، تمريرة ساحرة من بلايلي #TeamDz pic.twitter.com/txcZLouA5A — DZfoot عربية (@Dzfoot_ARABE) June 6, 2021

وأردفت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين الغير المحصنين في فريق مانشستر سيتي تضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت.

العائد المادي

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزة لمناقشة العروض والتي قد تصل إلى نجمي الفريق رياض محرز ورحيم سترلينغ والتفكير في بيعهما لتحقيق العائد المادي الكبير.

وعقد صفحة مهمة للفريق مع اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام وجاك غريليش صانع الأهداف في فريق أستون فيلا.

رياض محرز :"ليس هناك ما أقوله بشأن مستقبلي. أنا بخير في مانشستر. سأبقى إن شاء الله ". [DZfoot] pic.twitter.com/8t2sJLc7do — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 7, 2021

وأضافت الصحيفة، أن فريق أرسنال مهتم في التعاقد مع اللاعب رحيم سترلينغ البالغ من العمر 26 عامًا، وزميله رياض محرز 30 عامًا.

لكن إمكانيات أرسنال المادية تشكل عقبة في إتمام الصفقتين معًا، إلى جانب اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الذي سيدخل السباق في التعاقد مع سترلينغ، كما وينتهي عقد النجم الجزائري رياض محرز مع فريق ماشستر سيتي في صيف عام 2023 المقبل.

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