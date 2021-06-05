إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصريح ناري عقب غيابه عن اليورو

أثار النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” الجدل بتصريح عقب الغياب عن المشاركة في بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020” القادمة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها اللاعب في ختام الموسم المنصرم مع فريق الميلان الإيطالي.

إبراهيموفيتش والجدل

وقال السويدي “إبراهيموفيتش” في حوار صحفي مع صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، ” هل أنا أناني؟ يجب أن أكون كذلك، هناك الكثير من الملوك، ولكن في ذات الأمر هناك إله واحد فقط وهو أنا، لكن دون زملائي في الفريق لن أقوم بعمل أي شيء، وأنا أعلم ذلك جيدًا”.

وأردف إبراهيموفيتش، قائلاً: ” الغياب عن أمم أوروبا أمر محزن، ولكن الأكثر حزنًا بالنسبة لي هو الغياب عن الميلان في الكثير عن المباريات”.

تفاصيل إصابة إبراهيموفيتش

وقد أصيب اللاعب إبراهيمو فيتش في مواجهات الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري “الكالتشيو” الماضي مع فريقه الميلان الإيطالي، ليغيب عن مباريات الميلان في المباريات المتبقية للفريق.

Zlatan Ibrahimovic on Olivier Giroud to AC Milan talk 🗣 "There are many kings but there is only one god and that's me." pic.twitter.com/uFN4kRiGao — 101 Great Goals (@101greatgoals) June 4, 2021

ويتأكد بعدها بشكل رسمي الغياب عن تشكيل منتخب السويد الذي يستعد لبطولة “اليورو” الأوروبية المؤجلة من صيف عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

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واستكمل إبراهيموفيتش، ” أريد مساعدة الفريق قدر المستطاع، كما أنني أريد أن ألعب 50 مباراة خلال الموسم، هذا عادي لي، ولكن يجب أن يتأقلم ذلك مه مطالب جسدي وليس عقلي فقط”.

وأضاف، ” لست في أفضل حالاتي 100 % ولهذا ربما الأفضل لي، هو أن أكون مشجعًا وأشاهد مباريات بطولة اليورو أفضل من المشاركة فيها”.

الميلان وانضمام جيرو

وأشار السويدي إبراهيموفيتش بشأن انضمام المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لفريق الميلان، قائلاً: ” كلما كان عدد النجوم في الصف الأول أكبر في فريقينا، كان ذلك أفضل بالنسبة لنا، ونحن نمتلك المثير من اللاعبين أصحاب البطولات السابقة”.

🚨 زلاتان إبراهيموفيتش يُعلن عن انضمام أوليفيه جيرو لآي سي ميلان في تصريح لصحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت). 🎙️ "كلما نجحنا في جلب أفضل اللاعبين يكون ذلك أفضل، جيرو يتمتع بخبرة كبيرة، بجانب عدم امتلاكنا للاعبين فازوا بالكثير من الألقاب". pic.twitter.com/sJXDoW1GOw — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) June 4, 2021

من جانبه، أعلن فريق ميلان الإيطالي الشهر الماضي في بيان رسمي، عن تجديد عقده مهاجمه السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” لموسم قادم.

وبينت إدارة فري الميلان الإيطالي في البيان، قائلة: ” نعلن تمديد عقد اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السويدي لموسم جديد والذي ينتهي في صيف عام 2022م”.

النتائج مع الميلان

واستطاع إبراهيموفيتش من تسجيل 84 هدفًا خلال خوضه 130 مباراة مع فريق الميلان الإيطالي خلال فترة مشاركته مع الفريق في كافة المنافسات منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من فريق أنجلوس الأمريكي.

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