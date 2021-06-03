النيابة المصرية تكشف سبب التحفظ على أموال محمد رمضان

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل القرار الصادر اليوم، الخميس، بالتحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، بعدما خرج الأخير في فيديو يعلن ذلك وأحدث ضجة كبيرة.

وفي هذا السياق قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه “لا اختصاص للنيابة العامة” في هذا الشأن.

وجاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.

فيما قال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي في تصريحات لوسائل إعلام، إن ما حدث بالضبط هو أنه “تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”.

وحسب المصدران فإن القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به.

ولكن متعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل.

وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.

من جانبه، قال المصدر المصرفي إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.

وفاجأ الفنان محمد رمضان منذ قليل، جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى محمد رمضان المكالمة التي حدثت بينه وبين البنك قائلا: (صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك.)

وتابع:(رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي اد فلوسي اللي في البنوك ومستورة.)

السجل الجنائي لمحمد رمضان

هذا ورصدت صحيفة «المصري اليوم» السجل الجنائي للفنان محمد رمضان بعد ما ارتبط اسمه بعدد من القضايا والأزمات انتهت بالحبس وكفالة في جنح الدقي ودعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية.

الأولى الخلافات التي ظهرت بين الممثل محمد رمضان والطيار أشرف سعد محمد أبواليسر، والمعروف إعلاميا بـ«الطيار المفصول»، إلا أن أول جولة في النزاع حسمتها، محكمة الدقى الجزئية، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقى- حضوريا بتوكيل- بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازى، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجنى عليه الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر.

وبذلك الحكم يكون أول حكم بالحبس يصدر ضد الممثل محمد رمضان، وبداية الأزمة كانت في غضون 17 فبراير من العام الحالى 2020 حيث أقام الطيار المفصول، دعوى سب وقذف ضد «رمضان»، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه وتحط من قدره بين الناس، وتمثل سبًا وقذفًا.

المحامى مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، أقام دعواه ضد «رمضان»، وذلك بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار.

وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى- وفقا لـ«البلاغ»، وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أول أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت قرارها السابق أمس.

ترجع الخلافات التي طفت على السطح، في فبراير الماضي، فقد مرت بعدة مراحل منها ظهور الطيار في فيديو مطول يوضح من خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره الممثل محمد رمضان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم أخذ يشرح ملابسات إيقافه عن العمل وفصله.

وظهر «رمضان» متحدثًا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخرا، ولجأ الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر للقضاء، أمام محكمتين وهما الاقتصادية والعادية «الجنح».

الطيار المفصول أشرف سعد محمد أبواليسر أقام أمام المحكمة الاقتصادية، دعوى قضائية حملت رقم 119 لسنة 2020، طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب ما الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت تعويضه بـ6 ملايين جنيه .

وفور صدور الحكم وجه الطيار أشرف أبواليسر، الشكر للقضاء بعد إدانة الفنان محمد رمضان في القضية المعروفة بـ«الطيار الموقوف»، حيث قال الطيار في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أشكر القضاء والإعلام والصحافة ومكمل في إجراءات التقاضي عشان أجيب حقي».

واقعة التطبيع في الإمارات

في واقعة أخرى اثارت جدل، قررت فيها نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان د.أشرف زكي حفظ التحقيق مع الفنان محمد رمضان في واقعة التطبيع، واعتمدت قرار لجنة التحقيق بالاكتفاء بفترة الإيقاف.

القرار الرسمي إعلانه للحظات الأخيرة من العام 2020، تحسبا لموجة غضب منتظرة، خاصة أن ما قام به رمضان يعد مخالفة جسيمة لقرارات الجمعية العمومية، كما أنه لم يقدم اعتذارا من جمهوره، واكتفى بتأكيد أنه لم يكن يعلم هوية من يقوم بالتقاط الصور معه، وهو نفس ما كرره في جلسة التحقيق.

يذكر أن محمد رمضان لا يواجه التحقيق أمام نقابة الممثلين فقط، وإنما أمام المحاكم المصرية أيضا، وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل أولى جلسات محاكمته بتهمة «تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل».

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