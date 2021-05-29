سعوديون يتحرشون بفتاة خلال تجولها في سكيت بارك بالرياض (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة شباب، بإلقاء قوارير فارغة على فتاة في أحد الشوارع العامة بالسعودية.

تحرش من نوع آخر

ويظهر الشباب بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهم يقذفون فتاة ترتدي عباءة ملونة، بقوارير فارغة، بسبب لون عباءتها، وذكر المغردون أن الواقعة حدثت في سكيت بارك الرياض.

فيديو متداول لشباب يرمون فتاة لابسه عباية ملونه بزجاجات عصير في سكيت بارك / الرياض ! pic.twitter.com/g9bDXTM8fR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 29, 2021

مغردون يتفاعلون

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين استنكروا تصرف الشبان، ورأوا أنه منافي للأخلاق ومفهوم الحرية الشخصية، فكتب أحدهم: (التربية لها دور كبير).

التربيه لها دور كبير — أبا محمد (@9abdullah90) May 29, 2021

وعلق آخر: (خلصو الرجال الا من رحم ربي).

خلصو الرجال الا من رحم ربي — صّ ♉︎ (@13s_aa) May 29, 2021

ووافقه مغرد آخر الرأي ووصفهم بعديمي الرجولة، وكتب: (أقسم بالله لو كانوا رجال بحق ما سووها).

أقسم بالله لو كانوا رجال بحق ما سووها — Mahdi🇮🇶 (@heisiraqi) May 29, 2021

بينما طالب ناشط بمحاسبتهم، وكتب: (اجلدوهم جلد غرائب الأبل حتى يتأدب غيرهم).

اجلدوهم جلد غرائب الأبل حتى يتأدب غيرهم — محمد بن غالب البقمي (@mhmd_gal) May 29, 2021

فتاة توثق لحظة التحرش بها

إلى هذا، وثّقت فتاة في السعودية أمس الجمعة أيضاً لحظة قيام شابين بمعاكستها، أثناء جلوسها مع صديقتها فيما يبدو أنها استراحة بأحد الشوارع في مدينة الطائف.

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وقالت الفتاة في الفيديو وهي تصوّر الشابين: “شوفو ذول ، يبغو يجلسو معانا”، فيما تراجع الشابان وقاما بمحاولة إخفاء وجهيهما كي لا يظهرا في التصوير .

وسألت الفتاة الشابين بطريقة استهزائية: “تبون قهوة والا …”، ليرد أحدهما: “نبي امك”!.

وردت الفتاة: “يلا انقلع انت وراسك الكبير .. تقول ديك”.

فتاة توثق لحظة معاكسة شابان لها ومحاولتهما جلوسهما معها! pic.twitter.com/hyU1cYKdFP — WHR (@whrumor) May 27, 2021

وسبق أن وثقت فتاة سعودية أيضاً لحظة تحرش رجل ملتحي بها وبصديقتها، وذلك في مدينة الطائف أيضاً.

متحرش الطائف

ويظهر الرجل الملتحي بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الثوب دون شماغ أو عقال.

ويقترب المتحرش من الفتاتين، فتسأله إحداهما عما يريده، فيجيب: “لا أريد شيء، أريد أن أتحدث فقط”، فتهدده إحداهما بالشرطة.

#متحرش_الطائف This is why it is trending pic.twitter.com/pHrcFgbFX1 — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) March 21, 2021

وعلقت الفتاة على الفيديو، بأن المتحرش قام بملاحقتهما إلى أن وصلتا إلى مكان مهجور، فأمسك جزءاً حساساً في جسدها. وأمسك يد صديقتها وقام بتقبيلها، بحسب ادعائها.

وتصدر حينها هاشتاج #متحرش_الطايف منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، طالب خلاله المغردون. سرعة القبض عليه، بينما رجح معظمهم أن المتحرش لم يكن في وضع طبيعي.

تيرا مول

وبعد واقعة تحرش تعرضت لها فتاة في مجمع تيرا مول بالطائف، وضعت لافتات تحذر الناس من وجود كاميرات لرصد حالات التحرش، في مجمع تجاري في مدينة الطائف السعودية، ما اثار نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

كما تحذر اللافتات المتحرش من العقوبة التي قد تصل إلى عامين من السجن مع غرامة مالية ضخمة.

وأثارت حادثة تحرش في مركز ”تيرا مول“ للتسوق قبل أشهر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقتها الفتاة التي تم التحرش بها.

متحرش في تيرا مول الطايف

ويظهر المتحرش بالفيديو وهو يقف أمام سيارة الفتاة ويطلب منها حساب “سناب شات” الخاص بها.

وتقول الفتاة له: “اذهب من هنا، لا أريد أن أعطيك سنابي”، فيرد: “يعني أنقلع؟”، لترد بالإيجاب.

وحين لاحظ الشاب أن الفتاة تقوم بتصويره، قام بشتمها بألفاظ خارجة، لتقوم برصد سيارته ورقم لوحتها، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل.

ما ابغا اعطيك سنابي ياخفيف .. ! pic.twitter.com/eHSVmNkSpu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 14, 2021

بينما طالب آخرون بمحاسبة الفتاة أيضاً لقيامها بالتشهير بالشاب بدلاً من الإبلاغ ضده فقط. واتهمها البعض بتعمد دفع الشباب للتحرش بها، ثم تقوم بتصوير هذه المقاطع من أجل الشهرة.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وسبق أن أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في السعودية.

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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