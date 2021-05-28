في أحد شوارع الطائف ليلاً .. فتاة سعودية توثّق بالفيديو لحظة تعرّضها للتحرش من شابين!

وثّقت فتاة في السعودية لحظة قيام شابين بمعاكستها، أثناء جلوسها مع صديقتها فيما يبدو أنها استراحة بأحد الشوارع في مدينة الطائف .
وقالت الفتاة في الفيديو وهي تصوّر الشابين: “شوفو ذول ، يبغو يجلسو معانا”، فيما تراجع الشابان وقاما بمحاولة إخفاء وجهيهما كي لا يظهرا في التصوير .
وسألت الفتاة الشابين بطريقة استهزائية: “تبون قهوة والا …”، ليرد أحدهما: “نبي امك”!.
وردت الفتاة: “يلا انقلع انت وراسك الكبير .. تقول ديك”.
فتاة توثق لحظة معاكسة شابان لها ومحاولتهما جلوسهما معها! pic.twitter.com/hyU1cYKdFP
— WHR (@whrumor) May 27, 2021
ردود على فيديو معاكسة الفتاة في الطائف
وأثار الفيديو تعليقات متباينة بين المتابعين، فقال أحدهم: “العيال مخطين ما نختلف ولازم يتعاقبون بس البنت قليلة حيا ولسانها طويل”.
العيال مخطين ما نختلف ولازم يتعاقبون
بس البنت قليلة حيا ولسانها طويل
— ديكسن (@TheNasser0) May 27, 2021
ورد عليه آخر رافضاً ما قال: “معليش المرة الجايه بقول لها إذا قالوا بنجلس تقول حياكم.”.
معليش المرة الجايه بقول لها إذا قالوا بنجلس تقول حياكم.
— .75 (@_liixx75) May 27, 2021
فيما قالت مغردة: “للأسف الأغلبيه يصور من كل مشكله الجزء اللي يعجبه ومن مصلحته .. مافيه مكان او مول مارحنا له ماعمرنا تعرضنا للتحرش او المضايقه من احد والسبب أنتي من يحدد كيف يتعامل وينظر لك الأخرين !!!!”.
للأسف الأغلبيه يصور من كل مشكله الجزء اللي يعجبه ومن مصلحته .. مافيه مكان او مول مارحنا له ماعمرنا تعرضنا للتحرش او المضايقه من احد والسبب أنتي من يحدد كيف يتعامل وينظر لك الأخرين !!!!
— جنوبيه (@F1tZw) May 27, 2021
وتساءلت مغردة:”حقون الطايف مايتوبون فوق انهم حاطين كاميرات للتحرش مافي فايده”.
حقون الطايف مايتوبون فوق انهم حاطين كاميرات للتحرش مافي فايده
— Aquarius ♀ (@_e2co) May 27, 2021
وبعد واقعة تحرش تعرضت لها فتاة في مجمع تيرا مول بالطائف، وضعت لافتات تحذر الناس من وجود كاميرات لرصد حالات التحرش، في مجمع تجاري في مدينة الطائف السعودية، ما اثار نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
كما تحذر اللافتات المتحرش من العقوبة التي قد تصل إلى عامين من السجن مع غرامة مالية ضخمة.
عقوبات مشددة
وكانت النيابة العامة السعودية، أكّدت على فرضها عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التحرش في حالات محددة.
وبينت أن عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ستكون مصير من برتكب جريمة التحرش بأي من الحالات التالية:
- إن كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
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