في أحد شوارع الطائف ليلاً .. فتاة سعودية توثّق بالفيديو لحظة تعرّضها للتحرش من شابين!

وثّقت فتاة في السعودية لحظة قيام شابين بمعاكستها، أثناء جلوسها مع صديقتها فيما يبدو أنها استراحة بأحد الشوارع في مدينة الطائف .

وقالت الفتاة في الفيديو وهي تصوّر الشابين: “شوفو ذول ، يبغو يجلسو معانا”، فيما تراجع الشابان وقاما بمحاولة إخفاء وجهيهما كي لا يظهرا في التصوير .

وسألت الفتاة الشابين بطريقة استهزائية: “تبون قهوة والا …”، ليرد أحدهما: “نبي امك”!.

وردت الفتاة: “يلا انقلع انت وراسك الكبير .. تقول ديك”.

فتاة توثق لحظة معاكسة شابان لها ومحاولتهما جلوسهما معها! pic.twitter.com/hyU1cYKdFP — WHR (@whrumor) May 27, 2021

ردود على فيديو معاكسة الفتاة في الطائف

وأثار الفيديو تعليقات متباينة بين المتابعين، فقال أحدهم: “العيال مخطين ما نختلف ولازم يتعاقبون بس البنت قليلة حيا ولسانها طويل”.

العيال مخطين ما نختلف ولازم يتعاقبون

بس البنت قليلة حيا ولسانها طويل — ديكسن (@TheNasser0) May 27, 2021

ورد عليه آخر رافضاً ما قال: “معليش المرة الجايه بقول لها إذا قالوا بنجلس تقول حياكم.”.

معليش المرة الجايه بقول لها إذا قالوا بنجلس تقول حياكم. — .75 (@_liixx75) May 27, 2021

فيما قالت مغردة: “للأسف الأغلبيه يصور من كل مشكله الجزء اللي يعجبه ومن مصلحته .. مافيه مكان او مول مارحنا له ماعمرنا تعرضنا للتحرش او المضايقه من احد والسبب أنتي من يحدد كيف يتعامل وينظر لك الأخرين !!!!”.

للأسف الأغلبيه يصور من كل مشكله الجزء اللي يعجبه ومن مصلحته .. مافيه مكان او مول مارحنا له ماعمرنا تعرضنا للتحرش او المضايقه من احد والسبب أنتي من يحدد كيف يتعامل وينظر لك الأخرين !!!! — جنوبيه (@F1tZw) May 27, 2021

وتساءلت مغردة:”حقون الطايف مايتوبون فوق انهم حاطين كاميرات للتحرش مافي فايده”.

حقون الطايف مايتوبون فوق انهم حاطين كاميرات للتحرش مافي فايده — Aquarius ♀ (@_e2co) May 27, 2021

وبعد واقعة تحرش تعرضت لها فتاة في مجمع تيرا مول بالطائف، وضعت لافتات تحذر الناس من وجود كاميرات لرصد حالات التحرش، في مجمع تجاري في مدينة الطائف السعودية، ما اثار نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

كما تحذر اللافتات المتحرش من العقوبة التي قد تصل إلى عامين من السجن مع غرامة مالية ضخمة.