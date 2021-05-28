دعوات للإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفية حراك صحار وصلالة في سلطنة عمان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بدعوات لإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي الذي انطلق في صحار وصلالة قبل أيام، للمطالبة بتوفير وظائف للشباب العماني وتحسين الأوضاع المعيشية. حسب ما نادى به المحتجون.

معتقلو صحار على رأسهم عبدالعزيز البلوشي

وانتشرت هاشتاجات حملت وسوم مختلفة للطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منها الحرية لعبدالعزيز البلوشي وهو الشاب الذي ظهر في فيديو يطالب بتوفير وظيفة وحياة كريمة له ولأمثاله من الشباب، إضافة إلى وسم والحرية لمعتقلي صحار .

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع الشاب العماني عبدالعزيز البلوشي، وهو يصرخ بشدة غاضبا ويقول أنه صاحب حق ولن يتراجع أبدا مهما حدث حتى يحصل على حقه.

الافراج عن الموقوفين

فيما أفرجت السلطات العمانية عن عدد من الموقوفين في عدد من الولايات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مطالبات الإفراج عن نشطاء الحراك، مؤكدين على ثقتهم بالسلطان هيثم بن طارق وحكمته.

وقال علي زيدان جعبوب: “والله لو أملك شركة عملاقة لتشرفت أن ينضم إليها، لأن حضوره فخر وحديثه فخر قالها ومن قهر لا أكثر”.

وأضاف: “نسأل الله أن يفك أسره وكافة الأخوة المعتقلين والسلطان ما بيقصر، وربنا يوفقه والجميع وظائف كما يتمنون”.

#الحريه_لعبدالعزيز_البلوشي

والله لو أملك شركة عملاقة لتشرفت أن ينضم إليها ، لأن حضوره فخر وحديثه فخر قالها ومن قهر لا أكثر، ونسأل الله أن يفك أسره وكافة الأخوة المعتقلين والسلطان مابيقصر،

وربنا يوفقه والجميع وظائف كمايتمنون pic.twitter.com/JEpuCr85Sn — علي زيدان جعبوب (@zidan949) May 27, 2021

وقال سلطان المقبالي: “اتمنى من يعرف هذا الشاب ان يتواصل معي ويشرفني ويسعدني ان اسعى لتقديم كل المساعدة والعون بكل الوسائل المتاحة والتي أقدر عليها، رغم أنه ليست لدي الخبرة الكبيرة ولكنني سوف أقدم اقصى ما لدي”.

اتمنى من يعرف هذا الشاب ان يتواصل معي ويشرفني ويسعدني ان اسعى لتقديم كل المساعدة والعون بكل الوسائل المتاحة والتي أقدر عليها،زغم أنه ليست لدي الخبره الكبيرة ولكنني سوف اقدم اقصى ما لدي

#الحريه_لعبدالعزيز_البلوشي pic.twitter.com/p3HayOzrPW — سلطان المقبالي (@sultanAlmaqbal) May 27, 2021

وقال أبو عدي الشحري: “متضامن مع عبدالعزيز البلوشي بكل مشاعري، وكما قال سماحة الشيخ مفتي عام السلطنة صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها”.

متضامن مع عبدالعزيز البلوشي بكل مشاعري .

وكما قال سماحة الشيخ مفتي عام السلطنة صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها .!!#الحريه_لعبدالعزيز_البلوشي pic.twitter.com/HDiqwoPPKC — ابوعدي الشحري (@Said_Gafram) May 27, 2021

وعلق شامس المزروعي، قائلاً: “ان كانت هناك محاسبه فيجب ان تكون على من الزم عبدالعزيز ومن مثله للخروج والتظاهر بالشوارع بقراراتهم واستفزازهم بالشعب مثل وزير الإسكان ووزير العمل ووكلاء وزارة العمل”.

#الحريه_لمعتقلي_صحار#الحرية_لعبدالعزيز_البلوشي

ان كانت هناك محاسبه فيجب ان تكون على من الزم عبدالعزيز ومن مثله للخروج والتظاهر بالشوارع بقراراتهم وستفزازهم بالشعب مثل وزير الإسكان ووزير العمل ووكلاء وزارة العمل… pic.twitter.com/TmTuKBT6yV — شامس المزروعي♡ (@shamis429) May 28, 2021

المغرد العماني خالد، قال: “اليوم تم الاعفاء عن مجموعة ما يقارب ٣٠ شخص اعتقلوا من ميدان الاعتصام السلمي في محافظه ظفار بعد توقيع على التعهد”.

وأضاف: “نحن مع حريه التعبير بطريقة سليمة وودية وكلنا أمل في إيجاد حلول سريعة لازمة الباحثين عن العمل”.

#الحرية_لمعتقلي_صحار #الحريه_لعبدالعزيز_البلوشي اليوم تم الاعفاء عن مجموعة ما يقارب ٣٠ شخص اعتقلوا من ميدان الاعتصام السلمي في محافظه ظفار بعد توقيع على التعهد .. نحن مع حريه التعبير بطريقة سليمة و ودية وكلنا أمل في إيجاد حلول سريعة لازمة الباحثين عن العمل pic.twitter.com/ubmIpL6Jnp — khalid_maashani (@KhalidMaashani) May 28, 2021

مفتي عمان أحمد الخليلي

وأمس الخميس، أصدر مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا جديدا تزامنا مع انتهاء الاحتجاجات الشبابية بولاية صحار للعاطلين عن العمل عقب وعود حكومية للشباب بحل أزمتهم.

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ونشر الشيخ الخليلي بيانه على حسابه الرسمي بتويتر وجاء فيه ما نصه:(قد قيل: “لا خَيرَ في أمَّةٍ تأكلُ مِمَّا لا تَزرعُ، وتَلبَسُ ما لا تصنَع”، وأخذ بعض المفكرين هذه الحكمة وأضاف إليها ما أضاف في قوله: “ويلٌ لأمة تأكلُ ممَّا لا تزرعُ، وتلبسُ ممَّا لا تخيطُ، وتشربُ ممَّا لا تعصرُ”.

قد قيل: “لا خَيرَ في أمَّةٍ تأكلُ مِمَّا لا تَزرعُ، وتَلبَسُ ما لا تصنَع”، وأخذ بعض المفكرين هذه الحكمة وأضاف إليها ما أضاف في قوله: “ويلٌ لأمة تأكلُ ممَّا لا تزرعُ، وتلبسُ ممَّا لا تخيطُ، وتشربُ ممَّا لا تعصرُ”. pic.twitter.com/YRDypUNJpx — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 27, 2021

وتابع مفتي عمان فيما اعتبره البعض دعوة منه لتعمين الوظائف واستبدال الوافدين بالمواطنين لحل أزمة الشباب العاطل:(ولأجل الضرورة إلى العمل في شتى المجالات التي تحتاج إليها الأمة رأى بعض الفقهاء أن إهمال أي عمل منها حتى تصبح الأمة عالة على غيرها ـ إهمال لواجب كفائي تأثم به الأمة جميعا.)

احتجاجات صحار وصلالة

وظهرت خلال الأيام الماضية مشاهد غير مسبوقة في سلطنة عمان، من احتشاد مواطنين في مجموعات للاحتجاج على البطالة في صلالة بالجنوب وصحار في الشمال.

وأظهرت مقاطع مصورة في هذا السياق وجودا مكثفا لقوات الأمن، مع قوافل من عربات الجيش والشرطة، كما تُظهر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقالها متظاهرين.

ويشار إلى أن هذه الاحتجاجات هي الأولى منذ تولى السلطان هيثم السلطة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد طويلا.

وفي تظاهرة وصفتها وكالة فرانس برس بـ “التحرك النادر”، احتج عشرات العاطلين في مدينة صحار التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة مسقط، مطالبين بتوفير وظائف لهم، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تراجع في الاقتصاد بسبب أزمة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي.

وكانت آخر تظاهرة قد خرج بها العُمانيون قبل نحو 10 أعوام، حيث طالبوا بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

ولدى السلطنة خطط منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ هذه الخطط تأخر في عهد السلطان الراحل قابوس.

السلطان هيثم بن طارق

وقدم السلطان هيثم بن طارق سلسلة إصلاحات في محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.

وأوردت وسائل إعلام رسمية نبأ الاحتجاجات، قائلة، إن خريجي جامعات يطالبون الحكومة بتوفير وظائف.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن “ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات” لدى السلطان هيثم.

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء العمانية قبل يومين، أن السلطان هيثم بن طارق، وجه بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، بجانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.

وتضمنت الخطة المعلنة، الثلاثاء، دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق يوسف بن علوي بن عبد الله، قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الشهر الماضي إن المنطقة قريبة من ربيع عربي آخر.

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