السلطان هيثم بن طارق يستجيب للشباب الباحثين عن عمل ويصدر توجيهاته بتنفيذ هذه القرارات لأجلهم

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

قرارات السلطان هيثم بن طارق

وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمسؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

#عاجل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يسدي توجيهاته الكريمة للجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد عن (32) إثنين وثلاثين ألف فرصة عمل خلال هذا العام. pic.twitter.com/CAYXSEN4lI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 25, 2021

دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابلط والاليات التنفيذية اللازمة.

اغاثة شهرية مقطوعة

وقرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت هذه القرارات استجابة لمطالب الشباب العماني الذين نظموا منذ يومين تجمعات سلمية، للمطالبة بتسريع معالجة أوضاعهم.

وانتشرت صور لتجمعات سلمية لعشرات الشبان في ولايات صحار و عبري و الرستاق وصور و نزوى، أمام مديريات وزارة العمل ومكاتب المحافظين.

وكان محامون عُمانيون ذكروا انّه تمّ الإفراج عن جميع المحتجزين الذين تم توقيفهم لساعات خلال مشاركتهم في الوقفات السلمية يومي الأحد والإثنين في ولاية صحار بسلطنة عمان.

مجلس الشورى

وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس الشورى‬⁩ العماني بيانًا قال فيه بأنه يتابع باهتمام بالغ مطالب المواطنين في عددٍ من محافظات السلطنة؛ بشأن قضية الباحثين عن عمل.

‏ وأكد المجلس على أحقية توظيفهم، وأنه يعمل مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب، مؤكدًا على أن سلامة الوطن ومصلحته تأتي على سلم الأولويات، وأن أبناء عُمان حريصون على ذلك بوعيهم الوطني.

الرسالة وصلت السلطان هيثم بن طارق

وكان العضو السابق بمجلس الشورى العُماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، قال في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن رسالة الشباب العُماني وصلت إلى وليّ الأمر، في إشارة إلى السلطان هيثم بن طارق .

وكتب في تغريدته: “إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا (السلطان هيثم بن طارق)”.

وأضاف: “كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه”.

وتابع: “وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله”.

إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا. كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه. وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله. pic.twitter.com/xdGNMXrS4X — محمد بن سالم البوسعيدي (@MSBusaidi) May 24, 2021