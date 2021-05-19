كويتيون يحرقون علم إسرائيل ويدوسونه بالأقدام في ساحة الإرادة (فيديو)

شهدت الكويت اليوم، الأربعاء، تظاهرات حاشدة في ساحة الإرادة دعما لفلسطين والمقاومة الفلسطينية ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني الغاشم.

هبة كويتية غاضبة في ساحة الإرادة

هذا وأظهرت صور ومقاطع متداولة احتشاد المئات من المواطنين والمقيمين في الكويت بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في ساحة الإرادة نصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون على يد الاحتلال الإسرائيلي.

فيديو / الحضور يتزايد في #ساحة_الإرادة الآن تضامناً مع القضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني. pic.twitter.com/zvoFTM46DX — المجلس (@Almajlliss) May 19, 2021

كما أظهرت الفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع قيام المتظاهرين الكويتيين بحرق علم الاحتلال.

كما أظهرت صورا أخرى أطفال الكويت وهم يدوسون علم إسرائيل بأقدامهم.

أطفال كويتيون يدوسون بالأقدام العلم الاسرائيلي في ساحة الارادة. pic.twitter.com/cMs8ckXnKH — المجلس (@Almajlliss) May 19, 2021

وعادت وزارة الداخلية وسمحت للجمهور بالتوجه إلى ساحة الإرادة، بعد أن كانت قد فرضت طوقاً أمنياً على الساحة.

وأغلقت شارع الخليج والطرق الفرعية المؤدية إليها ضمن إجراءات مشددة قبيل توافد الجمهور تلبية للدعوة التي أطلقت يوم أمس للاعتصام السلمي والوقفة التضامنية لنصرة المظلومين في فلسطين.

النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام الرعاية السكنية إثر تأخر مشروع #جنوب_سعد_العبدالله. pic.twitter.com/dgz6Sz8Cbi — المجلس (@Almajlliss) May 19, 2021

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن حرية التعبير والتجمع تضامناً مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكون وفق القانون.

الكويتيون يرددون في ساحة الارادة: كلا كلا للتطبيع. pic.twitter.com/opFj1iUikb — المجلس (@Almajlliss) May 19, 2021

وأوضحت في بيان سابق لها أن التجمعات غير المرخصة تعد خروجاً على القانون «وهو الأمر الذي لن تسمح به الوزارة مطلقاً».

وأهابت بكل المواطنين والمقيمين الالتزام التام بالقانون وقواعد الأمن العام، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك.

وزارة الداخلية تسمح بتجمع مناصر للقدس التوجه لساحة الارادة سيراً على الأقدام. pic.twitter.com/ooljx24UYe — المجلس (@Almajlliss) May 19, 2021

وقال النائب حمد المطر إن الشعب الكويتي اعتاد عن التعبير عن رأيه في ساحة الإرادة وفق الدستور.

وأضاف كما تم السماح لمشجعي النادي العربي بالتعبير عن فرحتهم بالفوز «وما أحد كلمهم»، فما بالكم بالتعبير عن قضيتنا الأولى «القضية الفلسطينية».

وقال عضو المكتب السياسي لـ الحركة التقدمية الكويتية حمد الأنصاري، إن الشعب الكويتي جرب مرارة الغزو والاحتلال، لذلك لن يتغير موقفنا أبدا من القضية الفلسطينية.

أما النائب حسن جوهر، فقال إن الوقفة التضامنية مستحقة، وللفلسطينيين وأحرار العالم أقول «سوف نقر قانون قدم بصفة الاستعجال لتجريم التطبيع بكافة أشكاله السياسية والافتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني».

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من جانبه قال ممثل التيارات السياسية حماد النومسي لـ أهل فلسطين: نحن معكم قلباً وقالباً التزاما بتكليفنا الشرعي وفطرتنا الإنسانية.

وأضاف «نشد على يد حكومة الكويت في نصرة القضية ومقاومة التطبيع».

ويشار إلى أنه بالأمس قدم سفير التشيك لدى الكويت، مارتن دفوراك، اعتذاره للشعبين الكويتي والفلسطيني بعد غضب واسع ومطالبات بطرده نتيجة نشره صورة شخصية له تتضمن العلم الإسرائيلي وخلفه مسجد.

ونشرت السفارة التشيكية في الكويت رسالة اعتذار من السفير قال فيها: “إنني نادم بدرجة بالغة على نشر صورة للعلم الإسرائيلي على صفحتي الشخصية ما أدى لنشوب غضب وسخط مفهومين بين العديد من الناس بسبب الوضاع الحالية المأساوية بشكل عميق في قطاع غزة”.

وأكد دفوراك أن تصرفه كان “يفتقر للإحساس” تجاه أصدقائه المسلمين والكويتيين.

وأضاف: “أود التقدم باعتذاري لهم ولجميع الكويتيين والفلسطينيين ولكل من شعر بالظلم نتيجة هذا التصرف”.

وأشار السفير التشيكي إلى أنه لم يقصد إبداء “عدم احترام الضحايا الفلسطينيين الأبرياء” بالصورة التي نشرها، معبرا عن ألمه لمشاهدة معاناتهم”.

وشدد دفوراك على أنه طوال فترة عمله في سفارة بلاده بالكويت حرص على البحث عن أفضل العلاقات بين البلدين ولم يحمل يوما الكراهية تجاه المسلمين أو العرب أو أي إثنية أخرى في المنطقة، حسب رسالته.

وسبق أن نشر السفير التشيكي صورة ظهر خلفه مسجد في الكويت تتضمن علم إسرائيل وكتب عليها: “أقف مع إسرائيل”.

وأثارت هذه الخطوة موجة غضب شديدة في الأوساط الشعبية الكويتية، التي عبرت عن سخطها من هذا التصرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن مغردون وسم “اطردوا السفير التشيكي” للمطالبة بترحيله من الكويت نتيجة تصرفه.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية دفوراك على خلفية هذه التطورات وأعربت عن “رفضها القاطع واستهجانها الشديد” بعد أن نشر الصورة المؤيدة لإسرائيل.

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