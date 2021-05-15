موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة قوية أمام منافسه أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الأسبوع ال 37 من الدوري الإسباني والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “سان ماميس”.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وستقام المباراة بين فريق ريال مدريد وأتلتيك بيلباو مساء يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

🔛 Straight back to it! ⚔️ Preparations are underway for #AthleticRealMadrid, the Lions' final home match of @LaLigaEN 2020-21 🏟️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/keR7DSxmey — Athletic Club (@Athletic_en) May 13, 2021

وعند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر، السودان، ليبيا، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وستبث المباراة بين فريق ريال مدريد ومنافسه أتلتيك بيلباو عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء المهم بين الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة ريال مدريد في مواجهة أتلتيك بيلباو

وسيلعب المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه أتلتيك بيلباو، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما سيكون في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، مارسيلو، ميليتاو، ناتشو.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، وسيلعب في خط هجوم كلاً من: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

غيابات ريال مدريد عن المواجهة

وسيغيب عن مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال مدريد عدد من النجوم الأساسين وهم: الإسباني سيرخيو راموس، البرازيلي فالفيردي، الإسباني داني كرفخال، ومواطنه لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، رافائيل فاران بسبب الإصابة.

تشكيلة أتليتك بيلباو في مواجهة ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً في تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: اللاعب ميكيل بالينزياجا، وإينيغو مارتينيز، وييراي ألفاريز، وأندير كابا.

وفي الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب إيكر مونياين، وأوناي فينسيدور، ودانييل غارسيا كارييو، وأوسكار دي ماركوس، أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، راؤول غارسيا، إينياكي ويليامز.

ويطمح فريق ريال مدريد إلى الخروج من تلك المواجهة أمام منافسه أتلتيك بيلباو المستضيف لتلك المباراة بثلاثة نقاط مهمة من أجل مواصلة الصراع على لقب الليغا الإسبانية مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 50 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال متساويًا بنفس رصيد الأهداف مع المهاجم الفرنسي بنزيما، وبفارق هدفين عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وفي خامس جدول الترتيب جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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