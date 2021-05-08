موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية اليوم والقنوات الناقلة

يترقب جماهير وعشاق فريق ريال مدريد وإشبيلية المواجهة القوية المنتظرة مساء اليوم الأحد، والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب ” الفريدو دي ستيفانو”، في إطار منافسات الجولة ال 35 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ومن المقرر أن تقام المباراة بين حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد أمام منافسه إشبيلية في مباراة صعبة بين المنافسين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، اليمن، قطر، البحرين.

🆕 من داخل التدريبات! 🆕

🆚 @SevillaFC_ARA

⚔️ نحو الفوز بالثلاث النقاط الحاسمة في قتالنا على لاليغا!

⬇️ الفيديو كاملا ⬇️https://t.co/rPf1Vhsgbc#ريال_مدريد_اشبيلية pic.twitter.com/afI4dcuWDA — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 8, 2021

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وليبيا، السودان، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان بتوقيت الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك ستكون عبر قناة beIN Sports HD4″” بتردد على القمر الصناعي سهيل 11585، ومعدل ترميز27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المواجهة القوية

وسيعلق على مباراة ريال مدريد ومنافسه الضيف إشبيلية على شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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تشكيلة ريال مدريد

وسيدخل المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه إشبيلية، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما سيكون في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، مارسيلو، ميليتاو، ناتشو.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، وسيلعب في خط هجوم كلاً من: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

غيابات ريال مدريد

وسيغيب عن مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال مدريد عدد من النجوم الأساسين وهم: الإسباني سيرخيو راموس، البرازيلي فالفيردي، الإسباني داني كرفخال، ومواطنه لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، رافائيل فاران بسبب الإصابة.

التقرير الطبي لـسيرخيو راموس.#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 8, 2021

تشكيلة فريق إشبيلية

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف للقاء ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المغربي ياسين بونو.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من اللاعبين: ماركوس أكونيا، دييجو كارلوس، جول كوندي، خيسوس نافاس.

أما في خط الوسط سيلعب ثلاثي الفريق، بابو جوميز، فيرناندو، إيفان راكيتيتش، بينما في خط هجوم سيكون كلاً من: لوكاس أوكامبوس، لوك دي يونج، سوسو.

نتائج ريال مدريد وإشبيلية قبيل المواجهة

وقد فاز فريق ريال مدريد الإسباني في آخر أربع مباريات خاضها أمام منافسه إشبيلية، مع الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات منها.

💬 #زيدان

''نعلم ما الذي نلعب من أجله. هناك 4 مباريات، 4 مباريات نهائية للدوري. نريد أن ننسى دوري الأبطال ونفكر فقط في مباراة الغد. أؤكد لكم أننا سننافس على اللقب.''#ريال_مدريد_اشبيلية pic.twitter.com/0pcX5eg7Yu — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 8, 2021

وقد حقق ريال مدريد 11 انتصار على فريق إشبيلية داخل ميدانه، وهي أطول سلسلة من الانتصارات في دياره بالتاريخ أمام إشبيلية.

بينما فاز منافسه إشبيلية بآخر ثلاثة مباريات في الدوري الإسباني خارج ملعبه، فيما لم يسبق له أن حقق الانتصار في أربع مباريات متتالية خارج ميدانه منذ عام 2010م.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب برشلونة برصيد 75 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق نقطة مع غريمه التقليدي برشلونة بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

تدريبات الفريق اليوم. ⚽📸 pic.twitter.com/xYJ60WmNUE — Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) May 8, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 45 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

📹 الحصة الثانية من الاربع المبرمجة من الاجل الاستعداد للمباراة اشبيلية و ريال مدريد ✔️#WeareSevilla pic.twitter.com/A47omxNdir — Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) May 6, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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