هل يطلق محمد صلاح ليفربول بالثلاثة ويقبل عرض باريس سان جيرمان المغري؟!

تتواصل العروض من قبل الأندية الأوروبية المقدمة للاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الممتاز ” البريميرليج”، كان أخرها عرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

محمد صلاح وباريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية في مقالة نشرتها الأسبوع الماضي، قائلة: ” محمد صلاح حلم فريق باريس سان جيرمان، كما أن إدارة الفريق الفرنسي مهتم بشأن ضم اللاعب المصري كخطة بديلة في حال رحيل كيليان مبابي”.

حسب le parisien : باريس سان جيرمان يفكر بجدية في محمد صلاح كالخطة "ب" في حال رحيل مبابي هذا الصيف. pic.twitter.com/Ye35COuVoy — H A M Z A (@HamzaRMFC) May 5, 2021

ويسعى فريق باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

في ظل المفاوضات التي ما زالت معقدة بين الجانبين، ورغبة الأخير بخوض تجربة جديدة وتحديدًا فريق ريال مدريد الإسباني.

صفقة القرن وباريس سان جيران

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” أن الفريق الفرنسي البي سي جي يفكر بعقد صفقة تاريخية باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، لتعويض رحيل مبابي في الصيف القادم”.

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وأضافت، ” لكن على يبدو أن ليونيل ميسي لتجديد عقده مع إدارة النادي الكتالوني، بينما انتشرت أنباء مؤخرًا عن نية رونالدو في البقاء موسمًا آخر مع نادي السيدة العجوز الإيطالي”.

محمد صلاح والخيار المثالي

وبينت الصحيفة الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان وضع اللاعب المصري محمد صلاح كخيار بديل لاستقطابه، ليحل بذلك بدلًا عن احتمالية رحيل الفرنسي مبابي عن فريق باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري.

في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 🏆 رياض محرز 🇩🇿

ساهم في (6) أهداف 🎯

سجل (4) ⚽

صنع (2) 👟 محمد صلاح 🇪🇬

ساهم في (7) أهداف 🎯

سجل (6) ⚽

صنع (1) 👟 ليست للمقارنة ولكن للفخر بإثنين من لاعبينا العرب متألقا أوروبيًا 👏 pic.twitter.com/b2unVpK6CV — AS Arabia (@as_arabia) May 4, 2021

ويكمل النجم المصري محمد صلاح في ال 29 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، عامه الرابع في فريق ليفربول.

فيما تبقى على عقده عامين إلا أن الطلاق بين اللاعب المصري صلاح بات على الأبواب، بعد رغبة الأخير في أكثر في مناسبة بالرحيل عن فريق “الريدز”.

قيمة محمد صلاح التسويقية

ويبلغ قيمة النجم المصري محمد صلاح التسويقية بعد المستوى والأداء الجيد منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي من أبواب فريق ليفربول، حيث تبلغ نحو 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

وفي ذات السياق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سعى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لتخطيط في استعادة المهاجم الأوروغواياني السابق “لويس سواريز” 34 عامًا.

الفرعون المصري محمد صلاح من تدريبات ليفربول 👑🔴 pic.twitter.com/8jYlmd5UUf — Yallakora (@Yallakoranow) May 4, 2021

والمتألق في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لخلافة المصري محمد صلاح، الذي لم يحدد مصيره بعد مع النادي بالبقاء أو الرحيل خلال موسم الانتقالات المقبلة.

التعاقد مع سواريز كبديل محمد صلاح

وأفادت شبكة “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، أن إدارة فريق ليفربول سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”، في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

رسميآ محمد صلاح اللاعب الوحيد من ليفربول اللي يتم اختياره في فريق البريميرليج في لعبة فيفا FIFA21 💪❤️ مبروووك ياعالمي#محمد_صلاح pic.twitter.com/v908BZbuPU — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 29, 2021

وأضافت الموقع الإسباني، نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول “الريدز”، قائلة: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح.

لاعب ليفربول السابق سواريز

وقد تألق اللاعب الأوروغواياني “لويس سواريز” بشكل ملفت في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة ما بين عام 2014-2011م، قبل انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني.

ثم انتقل بعدها إلى صفوف جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس” متصدر الدوري الإسباني، الذي مدد عقده مع الفريق حتى الصيف العام المقبل 2022.

سواريز والرحيل بالمجان

وأشارت عدد من التقارير الإسبانية، أن اللاعب لويس سواريز يمتلك الحق في أحد بنوده عقده مع إدارة فريق أتلتيكو مدريد برحيل بالمجان، دون دفع أي شرط جزائي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، اللاعب هاري كين مع فريق توتنهام برصيد 21 هدفًا.

وجاء في وصافة الترتيب نجم فريق ليفربول “الريدز”، النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب الصدارة.

سيكون الصراع على ضمه مشتعل مع اليونايتد في الميركاتو ⚽🔥 📰 صحيفة بيلد: ليفربول سيتعاقد مع جادون سانشو في حال رحيل محمد صلاح، الريدز لن يتحمل تكاليفه الماديه الا اذا باع احد لاعبيه المهمين pic.twitter.com/XUf5Aop8BD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 28, 2021

يليه في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في رابع الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في صفوف فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً.

متساويًا بذلك مع المهاجم الإنجليزي “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد بنفس عدد الأهداف خلال الموسم الجاري.

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