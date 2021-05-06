مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي
Imageرياضة

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي و تشيلسي

كتب وطن
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يشهد هذا الموسم من  منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخ المواجهات،  حضور نهائي “التشامبيونز ليغ” إنجليزي خالص بين مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي.

وسبق وأن تكرر ذلك النهائي في تاريخ البطولة في عامي عام 2008 بين فريق مانشستر يونايتد وتشيلسي، وكذلك مواجهة فريق ليفربول وتوتنهام في عام 2019.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيواجه فريق مانشستر سيتي منافسه تشيلسي في المباراة النهائية النارية على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا Champions League””.

المقرر في ال 29 من شهر مايو/ آيار الجاري على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية، مع حضور عدد محدود من الجمهور.

ويأتي سبب اختيار المكان والملعب في تركيا المستضيفة لتلك المواجهة، وعدم البقاء في إقامتها على ملعب النسخة الماضية.

وتوج بها فريق بايرن ميوينخ الألماني “البافاري” في العاصمة الإسبانية، الذي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

تأهل مانشستر سيتي

وقد نجح فريق مانشستر سيتي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League” للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك بعد التغلب على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب وإياب دور النصف النهائي من المسابقة بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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وأصبح فريق مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي السادس في القارة الأوروبية في القرن الواحد والعشرين، الذي قد وصل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة القارية.

 تشيلسي واللقب الثاني في دوري أبطال أوروبا

واستطاع فريق تشيلسي من تخطي صاحب الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد الذي توج ب 13 لقبًا في تاريخ مسيرته في البطولة.

عقب الفوز في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد، الذي جمع كلا المنافسين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

فيما تعادل فريق تشيلسي أمام ريال مدريد المستضيف لمباراة الذهاب على ملعب ” أفريدو دي ستيفانو”، بهدف كل منهما، لتنتهي نتيجة مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حضور تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

و يسجل فريق تشيلسي “البلوز” نفسه في تاريخ دوري الأبطال،  بعد أن وصل إلى نهائي البطولة بفريق الرجال وأيضًا بفريق السيدات في ذات الموسم 2020-2021.

ويطمح نادي تشيلسي “البلوز” التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” للمرة الثانية، بعد التتويج به في عام 2012 في مواجهة قوية أمام فريق مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 53 نقطة، وجاء في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة.

ويأتي فريق أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ليدز يونايتد 47 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد.

يليه في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً.

متساويًا بذلك في عدد الأهداف مع اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد، خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021.

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