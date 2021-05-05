فجر السعيد تكشف حقيقة الفيديو الذي أساءت فيه لأمير الكويت!

اتهمت الكويتية فجر السعيد، البعض بمحاولة إظهارها بأنها تسيء إلى القيادة السياسية في الكويت، والعائلة الحاكمة فيها.

فجر السعيد: ما فعلتوه حيلة الضعيف

وردت السعيد على المشككين في ولائها لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وقالت في تغريدة عبر صفحتها على (تويتر): (استقطاع جزء من كلامي عن الأزمة الخليجية قبل حلها ومونتاجها بطريقة تظهر بأني أسيء للمقام السامي حيلة الضعيف).

وتابعت: (فعلاً أثبتوا يا خمة إن عجز حمار أبوكم وما لقيتوا شي علي الا الفبركة).

واستطردت السعيد: (أعتقد ولائي وحبي وتقديري لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وأثق أنهم يعلمون جيداً.. من تكون فجر السعيد).

استقطاع جزء من كلامي عن الأزمه الخليجيه قبل حلها ومونتاجها بطريقه تظهر بإني أسيء للمقام السامي حيله الضعيف.فعلاً أثبتوا يا #خمه إن عجز #حمار أبوكم ومالقيتوا شي علي الا الفبركه😡اعتقد ولائي وحبي وتقديري لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وأثق أنهم يعلمون جيداً #من_تكون فجرالسعيد — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 4, 2021

(لا شك في ولائي للأمير وولي عهده)

ولم تكتف فجر السعيد بتغريدة واحدة لتدافع بها عن نفسها، فكتبت مرة أخرى: (اللي يفكر يسيء لي خل يشوفله سالفة غير التشكيك في ولائي لسيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده… هالموضوع صعب عليكم).

وأكدت السعيد أنها أول من يطيع أوامر الأمير، وآخر من يعصيه، مضيفة: (والولاء للحكم ورث أبوي وجداني).

تغريدة غامضة لفجر السعيد

وسبق أن أثارت السعيد الجدل قبل أسابيع بتغريدة غامضة نشرتها في حسابها بموقع (تويتر) دون كشف حقيقة ما تقصد.

وقالت السعيد في تغريدتها التي رآى متابعون انها تحمل شيئاً ما : (هناك شي يلوح بالأفق.. لا أعلم ماهو بالضبط.. ولكن يالله سترك..قربت).

هناك شي يلوح بالأفق … لا أعلم ماهو بالضبط … ولكن يالله سترك 🙌🏻 #قربت 🤕 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 11, 2021

وردّت السعيد في تغريدةٍ ثانية على النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي صالح الملا، بعد تعبيره عن رفضه قرار النيابة العامة استدعاء رئيس مجلس الأمة السابق وأحد رموز المعارضة، أحمد السعدون، للتحقيق .

وجرى استدعاء (السعدون) بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية أقيمت لمساندة النائب بدر الداهوم ومخالفته للاشتراطات الصحية بسبب فيروس كورونا، في تلك الوقفة.

وقالت فجر ردأ على (الملا): (الرمز حاكمنا الله يطول بعمره الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .. هذا رمزي ورمز الكويتيين كلهم واللي مو عاجبه في حيطان كثيره يختارله حيط ويطق راسه فيه يرتاح ويريحنا).

وأضافت (السعيد) في تغريدة أخرى: (نوابنا الأعزاء سابقاً .. ليش الردح على موضوع الانتقائية بتطبيق القانون على ندوة الداهوم فقط. ترى الشعب فاهم مو غبي. وتدرون انه يدري انكم تدرون بأن تحويل أحداث المجلس بالافتتاح بيد مكتب المجلس وليس الحكومه. ليش تضحكون على الناس).

الرمز حاكمنا الله يطول بعمره الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .. هذا رمزي ورمز الكويتيين كلهم واللي مو عاجبه في حيطان كثيره يختارله حيط ويطق راسه فيه يرتاح ويريحنا https://t.co/s9rSgTq5QZ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 12, 2021

نوابنا الأعزاء سابقاً .. ليش الردح على موضوع الانتقائية بتطبيق القانون على ندوة الداهوم فقط .. ترى الشعب فاهم مو غبي .. وتدرون انه يدري انكم تدرون بأن تحويل أحداث المجلس بالافتتاح بيد مكتب المجلس وليس الحكومه .. ليش تضحكون على الناس !!!! — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 12, 2021

وفي سياق آخر، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بتغريم فجر السعيد (3000) دينار نحو (10000) دولار، بتهمة الإساءة للشيخ ضاري الفهد الصباح في برنامجها (على مسؤوليتي) على قناة (سكوب).

وبحسب ما نقل حينها حساب (أمن ومحاكم) المحلي، فقد أمرت المحكمة بتعويض الشيخ ضاري (5001) دينار، نحو (16500) دولار، وذلك في القضية التي رفعها ضد فجر قبل عام.

في شكوى المحامي مفرح المطيري : الإستئناف تغرم الإعلامية فجر السعيد 3000 دينار وتعويض الشيخ ضاري الفهد 5001 دينار بعد الإساءة له في برنامج على سكوب علماً أن الجنايات قضت سابقاً ببراءة فجر السعيد pic.twitter.com/t9N7FnMKaT — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 11, 2021

وسبق أن قضت محكمة الجنايات في نوفمبر الماضي ببراءة فجر السعيد من تهمة سب وقذف الشيخ ضاري، بعدما رفع شكوى ضدها في أبريل من العام ذاته بتهمة (السب العلني عبر وسائل الإعلام).

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وقال الشيخ ضاري حينها إن السعيد كانت تقصده حين قالت (الله يعلن والديك) عبر برنامجها.

(قرار لا رجعة فيه)

وفي فبراير الماضي، فاجأت الإعلامية فجر السعيد مشاهديها بإعلانها مغادرة قناة (سكوب)، وبرنامجها (على مسؤوليتي) الذي كانت تقدمه عبر شاشتها.

ولم توضح فجر السعيد آنذاك أسباب قرارها المُفاجئ، لكنها أكدت أنه قرار لا رجعة فيه.

ونشرت فجر عبر حسابها على (تويتر) آخر لحظات لظهورها عبر البرنامج، وأرفقته بتعليق قالت فيه: (قرار لا رجعه فيه. لن أعود للظهور في سكوب مستقبلاً، وكانت آخر حلقة هي ما ظهرت فيها الأخيرة اللي ودعتكم فيها).

قرار لا رجعه فيه … لن أعود للظهور في #سكوب مستقبلاً ..وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيره اللي ودعتكم فيها … ولو دققتوا في كلامي ستعلموا بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله pic.twitter.com/91a459VnMd — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وتابعت: (لو دققتوا في كلامي ستعلمون بأني حاسمة أمري بالذات عندما استودعتكم الله).

لمن سأل الأوضاع بشكل عام مو عاجبتني … 😭 اعلم قرار صعب علي… أكثر من على متابعيني ولكن بالنهايه القرار يخصني وآنا صاحبة القرار ولي حق بإختيار ما يناسبني ويتوافق مع قناعاتي 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وقالت فجر السعيد في ختام الحلقة الأخيرة التي قدمتها: (هذه آخر حلقة علي سأفتقدك والمشاهدين الأعزاء وأتمنى أن يعم السلام. أرجاء المنطقة كلها وأن ما نسمعه فقاعات ليس لها أي معنا).

الأوضاع لا تعجب فجر السعيد

وأضافت: ( سعيدة فيكم ومحبتكم لي من قلبي أقلكم وأنا أودعكم في آخر حلقة من هذا الموسم، أنا سعيدة وسوف أفتقد كل المشاهدين. والزملاء في قناة سكوب).

وقالت فجر السعيد في تغريدة أخرى حول الأسباب: (لمن سأل، الأوضاع بشكل عام لا تعجبني، أعلم قرار صعب علي، وأكثر. على متابعيني ولكن بالنهاية القرار يخصني وأنا صاحبة القرار ولي حق بإختيار ما يناسبني ويتوافق مع قناعاتي).

(أعطوا الشباب فرصتهم)

كما تابعت في تغريدة أخرى: (في الكويت شباب وشابات لو أعطوهم الفرصه لقيادة الاعلام في الكويت لأبدعو والبلد لا تقف على أحد).

في #الكويت شباب وشابات لو أعطوهم الفرصه لقيادة الاعلام في #الكويت لأبدعو والبلد لا تقف على احد… 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وبعد ساعات قليلة، نشرت السعيد صورة للاستديو الذي كانت تقدم عبره البرنامج، وقد تم هدمه.

كما علقت قائلة: (استديو #هنا_الكويت الذي كنت أخرج من خلاله في #على_مسئوليتي يسلم عليكم جرى هدمه اليوم).

استديو #هنا_الكويت الذي كنت أخرج من خلاله في #على_مسئوليتي يسلم عليكم جرى هدمه اليوم 😭 pic.twitter.com/IgjkD60Hob — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

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