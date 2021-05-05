رونالدو يخالف توقعات رحيله عن يوفنتوس ويفجر مفاجئة صادمة بشأن مستقبله

كشفت صحيفة برتغالية عن وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس، بعد انتهاء عقده مع فريق “السيدة العجوز” الصيف المقبل.

رونالدو والعقد مع يوفنتوس

وأفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية في خبر نشرته يوم الثلاثاء الماضي، بأن رونالدو قد قرر استكمال عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

🔙 العودة من حيث كانت البداية 👀 كريستيانو رونالدو يريد ختام مسيرته الكروية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي. 🗞️ (ريكورد) pic.twitter.com/19SdGnBs3V — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) May 4, 2021

وبعد ذلك العودة إلى نادي طفولته فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي والذي رحل عنه قبل 18 عامًا.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يريد اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله عالم كرة القدم وهو في سن ال39 عامًا”.

رونالدو ومخالفة التوقعات

وقد نشرت العديد من التقارير الصحفية، عن قرب رحيل النجم البرتغالي رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، مع احتمال عودته إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

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انتقالات رونالدو

وكانت أولى محطات الدون كريستيانو رونالدو فريق لشبونة البرتغالي قبل أن يغادره وهو في سن ال 17 من عمره، لينتقل بعدها إلى فريق مانشستر يونايتد، ثم بعدها إلى فريق ريال مدريد الإسباني، وبعدها إلى فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي.

📹| ثنائية الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/Wfsb1ysViG — 1G1G1A (@1G1G1A) May 2, 2021

وفي ذات السياق، فقد كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن ترحيب إدارة مانشستر يونايتد بفكرة عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الإنجليزي، والبدء في مفاوضات مع إدارة ناديه يوفنتوس الإيطالي بشأن التعاقد معه.

شرط مانشستر يونايتد لعودة رونالدو

وبينت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع بفكرة عودة رونالدو إلى الفريق، لكن بشرط وحيد.

وهو قيام الأخير بالتنازل عن نسبة كبيرة من راتبه الضخم الذي يتقاضاه مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز.

الذهب لا يصدأ ياسادة👏 رونالدو يعود بقوة ويصل للهدف الـ 27 في الدروي الإيطالي⚽️ pic.twitter.com/1g8v0FAbCH — Yallakora (@Yallakoranow) May 2, 2021

وجاء شرط مانشستر يونايتد وعودة رونالدو إلى الشياطين الحمر، نظرًا لعدم وجود منافس في الصفقة على انضمامه والاستفادة من خدمات اللاعب المحطم للأرقام القياسية في عالم كرة القدم.

الأندية الأوروبية ورونالدو

وأضافت الصحيفة، بأن وكيل أعمال اللاعب رونالدو ” جورجي مينديز”. قد عرض خدمات اللاعب على العديد من الأندية في القارة الأوروبية القارة على تحمل راتبه دون استجابة.

وكان من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان وريال مدريد، فيما لم يستجب كلا الناديين في فكرة التعاقد مع رونالدو.

🎙 تصاريح من ذاكرة تشامبيونزليغ #UCL دييجو سيميوني :"لو لم يكن كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم لكنت قد فزت بالفعل بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد." pic.twitter.com/Znlcc1n02H — Insider Real (@RMCFarab) May 5, 2021

بينما استجابة فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد، ولكنهم اشترطوا عليه دفع 50% من راتبه الحالي. والذي يقدر نحو 30 مليون يورو الخالية من الضرائب.

رونالدو تخفيض راتبه

كما وكشفت تقارير إيطالية الأسبوع الماضي، أن اللاعب رونالدو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة القادمة، بعد رفض ريال مدريد فكرة عودة اللاعب إلى صفوفها من جديد.

ترتيب الحذاء الذهبي حتى الآن!🌟 1️⃣ روبرت ليفاندوفسكي – 36 هدفًا

2️⃣ ليونيل ميسي – 28 هدفًا

3️⃣ كريستيانو رونالدو – 27 هدفًا pic.twitter.com/aYjAsWbFur — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 2, 2021

وأردفت الصحيفة الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو مستعد لخفض راتبه المقدر 31 مليون يورو سنويًا من أجل العودة إلى فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، ولكن بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.

كما أن فريق يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام من نهاية عقده، الذي سينتهي في صيف عام 2023.

مدرب مانشستر يونايتد وعودة رونالدو

وأشارت الصحيفة، أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ” غونار سولشاير”. من أكثر المؤيدين بعودة النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

نتائج يوفنتوس مع رونالدو

وقد حقق فريق يوفنتوس ثلاثة انتصارات فقط من سبعة مباريات خاضها الفريق، فيما يصارع فريق يوفنتوس بعد فقدانه الأمل.

في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، على البقاء والتواجد في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا، وقد جاء في المركز الثاني المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

ريمونتادا من ميسي أمام رونالدو في الضربات الحُرة 😉🎯 pic.twitter.com/F2mrjbSGE2 — Kooora (@kooora) May 3, 2021

أما في ثالث ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” اللاعب سيمي المهاجم في فريق كروتوني برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين: لويس مورييل ودوشان فلاهوفيتش وتشيرو إيموبيلي.

فيما جاء مهاجم فريق نابولي لورينزو إنسيني في المركز السابع من الترتيب برصيد 17 هدفًا، يليه في المركز الثامن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 15 هدفًا مع فريق الميلان الإيطالي.

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