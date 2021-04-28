حقيقة انفصال اللاعب محمد صلاح عن زوجته ماجي صادق

أثار النجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي الشكوك لدى جمهوره وعشاقه، بعد قيامه بحذف جميع صور زوجته ماجي صادق عبر حسابه تطبيق “الانستقرام” بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية.

محمد صلاح وحذف صور زوجته

واعتاد المصري صلاح نشر صوره العائلية برفقة زوجته وطفلتيه “مكة” و”كيان”. إلا أنه أخفى صور زوجته بشكل مفاجئ عبر حسابه الشخصي.

محمد صلاح وزوجته ووكيله في مدرجات ملعب أنفيلد#ليلة_الأبطالpic.twitter.com/2anX176epL — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 7, 2019

ليتحول الأمر إلى مادة تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الحديث عن انفصال اللاعب المصري محمد صلاح عن زوجته.

وهو مجرد كذبة أثارها النشطاء، حيث أن اللاعب لم يقم بحذف صور زوجته عبر حسابه على تطبيق “الفيس بوك”.

احتفال الكريسماس ومحمد صلاح

فيما كانت آخر الصور التي نشرها اللاعب صلاح صورًا برفقة عائلته. عبر تطبيقي “الاستغرام” و”الفيس بوك”. في ال 24 من شهر ديسمبر عام 2020م.

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خلال احتفاله ب “الكريسماس”. والتي تظهر صور له برفقة زوجته وأطفاله، حيث أن اللاعب قد حذف الصور عبر حسابه على الانستغرام. فيما بقيت منشورة عبر حساب الفيس بوك.

صلاح والتدخل في حياته الشخصية

وقد أكد النجم المصري محمد صلاح في تصريحات صحفية في وقت سابق، قائلاً: ” أكثر ما يضايقني هو التدخل في حياتي الشخصية والعائلية. مردفًا أن مواقع التواصل الاجتماعي وما يثار عليها لا تؤثر عليه، وأنها يستخدمها من أجل الترفيه والمزاح فقط”.

صلاح ومكة وزوجتة 😍.. الصورة المعتادة بعد كل تتويج لـ "مو" 🇪🇬🥇#محمد_صلاح pic.twitter.com/RNZjdzT9cE — wael tantawy1 (@waeltantawy13) June 1, 2019

قصة الحب الطويلة

وقد تعرف محمد صلاح على زوجته ماجي صادق خلال دراسته في مدرسة ” محمد الطنطاوي” في محافظة الغربية مسقط رأس اللاعب التي ولد وعاش فيها. ليعيش قصة حب استمرت ل 10سنوات.

فيما سافر اللاعب صلاح الذي كان يلعب في صفوف فريق المقاولون العرب من أجل الاحتراف إلى فريق بازال السويسري. ليعود في إجازته عام 2013م ويتم زاوجه من المصرية ماجي صادق.

أطفال محمد صلاح

وأنجب محمد صلاح طفلتين وأطلق على ابنته الأولى اسم “مكة” التي أخذت الصدى الواسع عبر الإعلام والصحافة الإنجليزية، زاد من ذلك بعد انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. ثم أنجب طفلته الثانية “كيان” في عام 2020م.

الانتقادات لزوجة محمد صلاح

وقد تعرضت زوجة هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، لحملة تنمر واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لأصولها الريفية.

لكنها تقف دائمًا وراء الإنجازات والدعم للاعب المصري. كما أنها مسؤولة عن الأعمال الخيرية لمحمد صلاح الذي يموله في مصر.

محمد صلاح وزوجته وابنته مكة احتفالًا بأعياد الميلاد 🌲 pic.twitter.com/1cuKmLaNan — Dugout Arabic (@DugoutArabic) December 27, 2019

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة يسعى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لتخطيط في استعادة المهاجم الأوروغواياني السابق “لويس سواريز” 34 عامًا.

المتألق في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. لخلافة المصري محمد صلاح، الذي لم يحدد مصيره بعد مع النادي بالبقاء أو الرحيل خلال موسم الانتقالات المقبلة.

التعاقد مع سواريز عند رحيل صلاح

كما وكشفت “ديبورتيس كواترو” الإسبانية في وقت سابق، أن إدارة فريق ليفربول. سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”.

في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت القناة الإسبانية نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول “الريدز”. قائلة: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح.

لاعب ليفربول السابق سواريز

كما وتألق اللاعب الأوروغواياني “لويس سواريز”. بشكل ملفت في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة ما بين عام 2014-2011م.

قبل انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني. لينتقل بعدها إلى صفوف جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس” متصدر الدوري الإسباني. الذي مدد عقده مع الفريق حتى الصيف العام المقبل 2022.

التكهنات حول مستقبل محمد صلاح

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح 28 عامًا. مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد فشل النادي من تحقيق أي من الألقاب والبطولات خلال الموسم الجاري.

وخروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام منافسه ريال مدريد الإسباني الذي تأهل إلى دور النصف النهائي.

كما واحتمالية فشل الفريق في المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم. بعد احتلال الفريق في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما في المركز الثالث من ترتيب الدوري جاء لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

يليه المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً.

متساويًا بعدد الأهداف مع اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد. خلال منافسات الدوري الإنجليزي الجاري.

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