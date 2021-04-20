“اكسر صيامك واربح آيفون”.. من هو يوسف قباني الذي أثار الجدل بتحدي الإفطار في نهار رمضان؟

أثار شاب سوري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق أجرى مقلب في عدد من الصائمين بأوروبا. والتي أسماها “اسكر صيامك واربح آيفون”.

كسر الصياد مقابل “آيفون”

الشاب السوري يوسف قباني جرب أن يختبر بعض المسلمين في العاصمة البريطانية لندن، وأن يدفعهم لكسر. صيامهم مقابل ربح جهاز “آيفون”.

وتقوم فتاة غير محجبة بمساعدة يوسف قباني، حيث تتوجه بسؤال شبان مسلمين عما إذا كانوا صائمين. ثم تخبرهم بالتحدي الذي سيربحون خلاله هاتف آيفون.

وتقدم الفتاة للشبان زجاجة مياه ليشربوا بعض رشفات فقط منها مقابل الهاتف.

مفاجأة للجميع

كانت المفاجأة أن جميع من ظهروا في مقطع الفيديو الذي قارب 20 دقيقة، لم يقبلوا التحدي، ورفضوا بحزمٍ. أن يكسروا صيامهم.

وكان رد فعل بعضهم حازماً بالدرجة نفسها عندما شاهدوا شاباً مسلماً (يوسف) يقبل التحدي ويمسك زجاجة. الماء ليشرب ويكسر صيامه.

وحاول الشباب الـ4 الذين ظهروا في الفيديو، منعه من الإفطار سواء بالحديث معه أو بسحب زجاجة المياه من يده.

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حتى أن أحدهم وعده بأن يشتري له هاتفاً إن كان هذا السبب الوحيد لكسر صيامه، وأخذ يذكِّره بأنَّ عمل خير. صغير قد يُدخل الجنة، وعمل إثم صغير قد يُدخل النار.

مشاهدات عالية

الفيديو الذي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة على نشره، حاز تفاعلاً إيجابياً واسعاً في التعليقات. وبين من نشروه على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما أعجب بهذا المقطع 70 ألف مستخدم مقابل 1300.

إذ أبدى آخرون استياءهم من رد الفعل المبالَغ فيه من الجمهور الذين سحبوا زجاجة المياه عنوة.

حتى إن برنامج “جعفر توك” الذي تقدمه النسخة العربية من قناة DW الألمانية، أفرد تقريراً قصيراً عن الاستياء. من مقطع الفيديو.

من هو الشاب الذي أثار إعجاباً وجدلاً بهذا التحدي؟

الشاب اسمه يوسف قباني، وهو سوري يعيش في لندن ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، أسس قناته على يوتيوب في فبراير/شباط 2018.

وجمع على القناة أكثر من 1.55 مليون مشترك، وقد حصل على درع يوتيوب الفضية والذهبية بعد جمعه أكثر من 100 مليون مشاهدة. لإجمالي فيديوهاته على يوتيوب، التي جاوزت 50 فيديو.

ابن الـ19 عاماً عرَّف نفسه إبان إنشائه القناة، بأنه سوري من الشام ويحب الشهرة والتمثيل.

ويستخدم يوسف أيضاً تطبيق TikTok، حيث يتابعه مليون ونصف المليون أيضاً، ويستخدم إنستغرام حيث. يتابعه نحو 131 ألفاً، وكذلك يملك حساباً على سناب شات.

وقدَّم يوسف فيديوهات لمقالب في أشخاص يعرفهم أو لا يعرفهم، قبل أن يركز على إظهار طابع ديني في التحديات التي يقدمها.

مثل مواقف يلتقي فيها شخص ملحد مع مسلم، أو دخول فتاة ملحدة للمسجد، إضافة إلى عدد آخر من المقاطع التمثيلية.

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