بالفيديو: حكم مباراة يقع في موقف محرج بسبب البطاقة الصفراء

في لقطة مضحكة وقع حكم مباراة في الدوري البلغاري لكرة القدم، في موقف محرج. في المواجهة التي جمعت بين فريق تسارسكو سيلو وتسيسكا صوفيا، ضمن منافسات الأسبوع الجولة ال 24 من الدوري الممتاز.

تفاصيل حكم الدوري البلغاري

كما في الدقيقة ال 63 من المباراة، أراد الحكم رادسلاف جيدجينوف إشهار بطاقة الصفراء بوجه مدافع تسارسكو سيلو إيفايلو ماركوف.

ليتفاجأ الحكم بعدم وجود البطاقات معه. لتبين لاحقًا أنه لم يتذكر إحضارها وتركها في غرفة تبديل الملابس أثناء الاستراحة بين الشوطين الأول والثاني.

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انتظار قراره حتى احضار البطاقة

كما وطلب الحكم من اللاعب البلغاري قراره انتظار قبل أن يتوجه إلى الحكم المساعد. الذي قام بتسليمه البطاقات. لينتهي من الموقف المحرج.

بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، لتنتهي المباراة بفوز فريق تسارسكو سيلو على منافسه تسيسكا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة.

تفاصيل المباراة في الدوري البلغاري

وأحرز فريق تسارسكو سيلو الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من اللقاء في شباك منافسه تسيسكا عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسجلها اللاعب ديميتار كوستادينوف. فيما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال75 من عمر زمن اللقاء عن طريق بسمارك تشارليس.

من مواجهة سسكا صوفيا وسلافيا صوفيا في الدوري البلغاري 🔥 pic.twitter.com/o6CM3xFuMZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 10, 2019

الهدف القاتل في الدقيقة ال 90

فيما سجل فريق تسارسكو سيلو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق اللاعب ريان داسكلوف، لينتهي اللقاء بفوز الفريق على منافسه تسيسكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

البطاقة الحمراء

فيما تعرض لاعب فريق سيسكا صوفيا ” بيتر زانيف” إلى الطرد من المباراة في الدقيقة ال 34، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين. أمام الفريق المنافس تسارسكو في إطار الجولة ال24 من الدوري البلغاري الممتاز.

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ترتيب الدوري البلغاري

ويتربع على عرش صدارة الدوري البلغاري لكرة القدم في الدوري الممتاز. فريق لودوجوريتش برصيد 58 نقطة. بينما يأتي لوكوموتيف البلغاري برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن متصدر ترتيب الدوري البلغاري الممتاز.

فيما جاء فريق سيسكا صوفيا في المركز الثالث من الترتيب برصيد 44 نقطة. بفارق 5 نقاط عن فريق وصافة الترتيب لوكوموتيف في جدول قائمة الترتيب.

سيسكا صوفيا والترتيب الرابع

كما ويحتل فريق في المركز الرابع فريق أردى من الترتيب برصيد 42 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق سيسكا صوفيا. وفي المركز الخامس جاء فريق بيروي برصيد 36 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق سيسكا 1948 برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن منافسه بيروي، كما ويحتل فريق تشيرنو موري البلغاري في المركز السابع من الترتيب في الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة. وفي المركز الثامن جاء فريق ليفسكي برصيد 28 نقطة.

ترتيب تارسكو سيلو في الدوري البلغاري

أما في المركز التاسع فجاء فريق تارسكو سيلو برصيد 28 نقطة. بفارق 6 نقاط عن فريق ليفسكي البلغاري. لكن في المركز العاشر يحتل فريق بوتيف برصيد 24 نقطة. مع المركز السابق من جدول الترتيب لدوري الدرجة الممتازة البلغاري.

مباراة للتاريخ في ديربي صوفيا دوري بلغاريا

بين سيسكا صوفيا و ليفيسكي صوفيا 3/3

🔥⚽💣🇧🇬 pic.twitter.com/7yVCImxrzr — ديربيات العالم (@allworldderbies) June 22, 2020

وفي المركز الحادية عشر جارء فريق سلافيا صوفيا برصيد 22 نقطة. بينما جاء فريق إترا في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

مع تراجع فريق بوتيف فراتسا الذي يحتل في المرتبة ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 19 نقطة. وفي أدنى ترتيب الدوري مونتانا بنفس عدد النقاط في الدوري البلغاري الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

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