الشرطية السعودية عهود
الشرطية السعودية عهود
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صور الشرطية السعودية عهود في الحرم المكي.. تثير الجدل والإعجاب

كتب وطن
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في خطوة اثارت الإهتمام نشرت أجهزة الأمن السعودية وحدات نسائية من الشرطة في الحرم المكي لحماية أمن المعتمرين.

وحازت شرطية من الوحدات التابعة لأمن الحج والعمرة تدعى عهود إعجابا من المواطنين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في زي عسكري أمام الكعبة بينما يؤدي المعتمرون مناسكهم في الحرم المكي.

وأثارت صور عهود التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها فيتويترردود فعل واسعة، حيث أشاد البعض بجهود النساء العاملات في مجال الأمن، في توفير الحماية والنظام والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات، سيما للمعتمرات والزائرات اللاتي يفضلن التعامل مع نساء.

الشرطية السعودية عهود
الشرطية السعودية عهود

لكن بعض الناشطين وجهوا انتقادات إلى هذا الإجراء معتبرين أن وجود امرأة ترتدي زيا عسكريا في الحرم المكي أمر غير لائق.

وتعمل السعوديات في وزارة الداخلية منذ سنوات طويلة، برتب عسكرية مختلفة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، وفي قطاعات السجون والإصلاحيات وحرس الحدود، ومركز العمليات الموحد، والمرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني، إضافة إلى قوة أمن المسجد الحرام.

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ويأتي هذا التطور في ظل سياسات انفتاح ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حازت على اعجاب الغرب قبل أن يتورط الأخير في جريمة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعمل بن سلمان منذ توليه ولاية العهد على تقليم أنشطة رجال الدين وسمح للنساء بقياداة السيارات رغم انه يعتقل العديد من الناشطات الحقوقيات.

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