تشيلسي يتأهل إلى النصف النهائي من أبطال أوروبا بعد غياب ل 7 سنوات

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لعام 2020-2021. مستفيدًا من نتيجة الذهاب الذي حقق الفوز على منافسه بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين.

وخسارة في مباراة الإياب بهدف وحيد في اللقاء الفريق المنافس. لتكون مجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف وحيد.

هدف بورتو

كما وسجل هدف بورتو في شباك تشيلسي المهاجم الإيراني ” مهدي طارمي” 28 عامًا. في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل بتسديدة قوية.

لكن ذلك لم يساعد الفريق في التأهل إلى الدور القادم على حساب تشيلسي. في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان”. معقل نادي إشبيلية الإسباني.

كما وشهد اللقاء السيطرة الأداء الباهت لكلا الفريقين طيلة أحداث اللقاء. في ظل الأداء السيئ لنجوم فريق تشيلسي في المباراة أمام منافسه بورتو البرتغالي.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على منافسه في مباراة الذهاب التي جمعت كلا الفريقين بهدفين نظيفين دون رد. في منافسات دور الربع النهائي لأبطال أوروبا.

هدفي تشيلسي

ونجح لاعب الوسط في فريق تشيلسي الإنجليزي “ميسون ماونت” 22 عامًا. في الدقيقة ال32 ، بتسديدة قوية جاءت في شباك المنافس بورتو.

إحصائية قد توضح حال المباراة 📊 بعد مرور 65 دقيقة من مواجهة تشيلسي وبورتو لم يسدد أي من الفريقين كرة واحدة على المرمى 😶 pic.twitter.com/0m8JjhpAYJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 13, 2021

كما وأضاف المدافع الإنجليزي “بن تشيلويل” 24 عامًا في الدقيقة ال85 من مجريات أحداث الشوط الثاني. ليتمكن في وضع أولى أقدامه في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المرة الأولى

وقد تأهل فريق تشيلسي إلى الدور القادم من منافسات دور النصف النهائي من دوري الأبطال. بعد سبعة سنوات من الغياب عن تلك البطولة. حيث كان أخر مرة تأهل فريق تشيلسي “البلوز”. في موسم عام 2013-2014م.

فيما ودع فريق بورتو منافسات دوري أبطال أوروبا. رغم فوزه في مواجهة إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. بعد نجاحه في إقصاء يوفنتوس الإيطالي من المسابقة في دور الثمن النهائي.

🚨🌟 تشيلسي يصبح أكثر فريق انكليزي في التاريخ وصولا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (8 مرات). فخر pic.twitter.com/XVR8c1Osbp — CFC SAUDI FANS ™ (@CFCSAUDIFANS) April 13, 2021

كما من المقرر أن يواجه فريق تشيلسي الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول، والتي يخوضها كلا الفريقين. مساء اليوم داخل معقل نادي “الريدز” الإنجليزي ملعب “الآنفيلد”. في مباراة الإثارة والقوة بين الفريقين.

تشكيلة بورتو في مواجهة تشيلسي

كما ولعب مدرب الفريق الفني بورتو البرتغالي ” سيرجيو كونسيساو” 46 عاماً. في التشكيلة الأساسية، حيث جاء في حراسة المرمى الأرجنتيني أجوستين ماركيسن.

🎙️ بوليسيتش [@ChelseaFC]: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا كثيرًا. لقد تأخروا بهدفين من مباراة الذهاب لذا علمنا أنهم سيخرجون بقوة ولم نتمكن من الذعر في أي وقت. كنا ثابتين في الخلف، ولم نمنحهم أي فرص هائلة. سجلوا هدفًا رائعًا، لكن بشكل عام نحنُ سعداء".#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/m20wfuApwI — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) April 13, 2021

وفي مركز خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب الفرنسي مالانج سار، والبرتغالي دييجو لييت، ومواطنه بيبي، بالإضافة إلى اللاعب ويلسون يانكو.

كما ولعب في خط وسط الفريق كلاً من: اللاعب البرتغالي جواو ماريو نيتو، واللاعب فابيو فييرا، وسيرجيو أوليفيرا، إلى جانب إقحام اللاعب المكسيكي خيسوس كورونا.

وفي خط الهجوم للفريق لعب كلاً من الثنائي: اللاعب الإيراني مهدي طارمي، واللاعب المالي موسى ماريجا.

غيابات فريق تشيلسي

كما عن أجواء المباراة كلاً من: اللاعب الغيني نانو وحارس المرمى السنغالي محمد مباي بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق تشيلسي أمام بورتو

كما واعتمد المدرب الألماني توماس توخيل على تشكيلة أساسية مكون من اللاعبين: في حراس المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع جاء كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط جاء كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

من موسم بدا فيه تشيلسي ضائعًا تائهاً ، الى الوصول لنصف النهائي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7سنوات ، والمنافسة بشكل حقيقي على مركز مؤهل للأبطال والتواجد في نصف نهائي كاس انجلترا.

مع توماس توخيل عاد تشيلسي لوضعه الطبيعي كواحد من أشرس الفرق على مستوى اوروبا.

مبرووووك للبلوز pic.twitter.com/oeYrnB0kwe — طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) April 14, 2021

كما ولعب المدرب الألماني توخيل في هجوم فريق تشيلسي على الثنائي. تيمو فيرنر. واللاعب المغربي حكيم زياش.

ترتيب الفريقين في الدوري

كما ويحتل فريق تشيلسي “البلوز” في ترتيب المركز الخامس من جدول منافسات دوري “البريميرليج” الممتاز. برصيد 54 نقطة.

بفارق كبير عن المتربع على عرش صدارة الترتيب فريق المان سيتي الذي حقق الفوز في مباراته أمام فريق دورتموند الألماني في مباراة الذهاب من دور الربع النهائي.

Congratulations to the entire team and Staff @ChelseaFC , we are through to the #UCL semi-finals!! 👏🏽🙏🏽🔵🔵 pic.twitter.com/8dN1yUbCkj — Thiago Silva (@tsilva3) April 13, 2021

من دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. برصيد 74 نقطة. الذي تعثر في مباراته الأخيرة أمام ليدز بونايتد. في منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الإنجليزي.

بورتو البرتغالي في الدوري

فيما يحتل الفريق المنافس بورتو البرتغالي في وصافة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 60 نقطة. بفارق 6 نقاط عن المتصدر في منافسات الدوري فريق سبورتينغ برصيد 66 نقطة. خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الممتاز.

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