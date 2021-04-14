الإمارات تتخلص من “عاريات دبي” باستثناء فتاة واحدة.. لماذا رفضت ترحيلها؟!

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، أمس الثلاثاء، أن 11 فتاة أوكرانية من بين 12 تم ترحيلهن من دولة الإمارات بعد ظهورهن بالفيديو الفاضح من دبي عرايا تماما، بشرفة أحد شقق أبراج الامارة فيما عرف سابقاً بـ عاريات دبي “

عاريات دبي.. ترحيل 11 فتاة من أصل 12!

وقال أوليغ نيكولينكو في تصريح لوكالة “إنترفاكس الروسية” إن السلطات الإماراتية قامت بترحيل 11 مواطنة. أوكرانية بعد احتجازهن سابقاً في دبي لمشاركتهن في جلسة تصوير عارية.

وأشار نيكولينكو إلى أن إحدى الفتيات مصابة بفيروس “كورونا”، وتتلقى العلاج في الإمارات، وسيتم ترحيلها بعد تعافيها.

وأوضح نيكولينكو أن السلطات الإماراتية أصدرت قراراً بمنع جميع الفتيات المتهمات في قضية عاريات دبي من دخول البلاد مرة أخرى.

وأشاد نيكولينكو بجهود القنصلية الأوكرانية في دبي، والتي بفضلها حصلت الفتيات على الحد الأدنى من العقوبة. المفروضة، مضيفاً: “كان يمكن سجنهن ستة أشهر وتغريمهن مبالغ مالية بالإضافة إلى ترحيلهن”.

عاريات دبي ومواطن روسي واحد

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية باعتقال 12 مواطنا أوكرانيا من قبل السلطات الإماراتية.

وقال نائب السفير الروسي في دبي، إيفان جوبانوف، إن مواطنا من روسيا الاتحادية، متهم بتنظيم جلسة تصوير. غير محتشمة في الإمارات، ويواجه عقوبة السجن.

وقال جوبانوف لوكالة انترفاكس إنه لا توجد روسيات بين الفتيات المحتجزات، وإنه تم اعتقال مواطن روسي. واحد فقط للاشتباه في أنه منظم جلسة التصوير الفاضحة.

إمارة دبي تصدر قرارها بشأن عاريات دبي

وكانت إمارة دبي قد أعلنت أنها سترحل عددا من الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة ارتكاب “فعل فاضح علني” بعد جلسة تصوير وهم عراة.

وأظهرت صور ولقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 18 امرأة أجنبية يقمن. بجلسة تصوير وهن عاريات في شقة في منطقة دبي مارينا.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة أن “النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة. من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة”.

وقال أنه “وجهت إليهم تهمتا الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية”.

وأضاف “أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.

السفارة الروسية

وكشفت السفارة الروسية في دبي، المزيد من تفاصيل اعتقال 40 شخصاً بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع لأكثر. من 10 نساء عاريات في شرفة منزل بمنطقة “دبي مارينا” في وضح النهار.

وقالت السفارة الروسية في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” إن ثمانية مواطنين من روسيا، ضمن المعتقلين من بين الـ40 شخصاً.

وأشارت السفارة إلى أن هؤلاء الثمانية المتورطون في الفيديو المخل بالآداب العامة، تواصلوا معهم طلباً للمساعدة.

وأكدت السفارة أنه من الصعب مساعدتهم والتدخل في القضية كونها غير أخلاقية، وتخالف القوانين في الإمارات.

عفو بمناسبة رمضان

وأوضحت السفارة أن عقوبة كل من خضع في جلسة التصوير الفاضحة قد تصل إلى السجن 6 أشهر. بالإضافة إلى غرامة بقدر 5000 درهم. إماراتي (نحو 1400 دولار أمريكي).

ولكن السفارة الروسية في دبي، توقعت أمس أن تعفوا السلطات الإماراتية عن المشاركين في جلسة التصوير بمناسبة شهر رمضان.

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