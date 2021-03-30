شركات إسرائيلية تفتح فروعاً لها في دبي وتبحث عن مترجمين للعبرية

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي تسبب في رواج سوق العقارات. مشيرةً إلى أن ذلك دفع لزيادة الطلب على مترجمين أو متحدثين باللغة العبرية.

وحسب الوكالة الأمريكية، فإن ذلك يأتي من أجل الترويج لدى الشركات الإسرائيلية.

الاستفادة من التطبيع

وتقول الوكالة: “سيدة الأعمال الإسرائيلية ميري فاسيليفسكي كانت ممن حاول الاستفادة من التطبيع، وأنشأت مشروعها الخاص في مدينة دبي”.

وأضافت: “من خلال توقعاتها بشأن مسارعة الإسرائيليين بالبحث عن صفقات في سوق العقارات المتعثر بالإمارات. بدأت في إنشاء شركة تلبي احتياجات قاعدة العملاء”.

وأكملت: “بعد أقل من ثلاثة أشهر، حققت ميري فاسيليفسكي-بينتو، التي عاشت في إسرائيل وقطر، العديد من المبيعات”.

سوق استثنائي في دبي

وقالت ميري فاسيليفسكي-بينتو، إن السوق الآن في دبي استثنائي، بسبب أسعاره المنخفضة وشروط الدفع المواتية. موضحةً أن مشروعها التالي هو البدء في توفير جولات إلى الإمارة للمستثمرين المحتملين.

هذه المشروعات التي تقدمها ميري فاسيليفسكي-بينتو بمثابة طوق النجاة لسوق العقارات الإماراتي المتأزم بسبب فائض المباني الجديدة. والنزوح الجماعي لآلاف المغتربين الناجم عن تفشي كورونا.

مما جعل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2012.

في المقابل يرى البعض أن وصول الإسرائيليين إلى الإمارات قد يمنحها ميزة جديدة مقابل منافسيها الخليجيين.

لكن الأمر لا يزال مثيراً للجدل، بسبب عدم اعتراف غالبية الدول الخليجية بإسرائيل.

تعاون مشترك بين البلدين

يُذكر أن التعاون الإماراتي الإسرائيلي لا يقتصر على مجال العقارات فقط، فقد اتفقت الدولتان على التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية ومكافحة فيروس كورونا. بل دخلتا في شراكة لتطوير الأسلحة.

في حين تتوقع إسرائيل أن يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار مع نضوج التعاون.

كما أنشأت الإمارات صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف القطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

لكنَّ ضخ الاستثمارات الإسرائيلية بقطاع العقارات في دبي- الذي يقدر أن يصل إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2023- سيكون موضع ترحيب كبير من جانب الإماراتيين.

خاصة في ظل تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 40% تقريباً عن مستوياتها في 2014 من حيث معدلات التضخم، حسبما ذكرت مجموعة UBS Group AG.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد حذَّرت في مارس/آذار 2021، من أن رحيل نحو 8.4% من السكان بعد تفشي فيروس كورونا. من المرجح أن ينقص الربحية في شركات العقارات بدبي.

تطلع للشراء والاستئجار

في حين تقول الشركات العقارية، إن هناك اهتماماً ملحوظاً بقطاع العقارات بعد زيارة نحو 130 ألف إسرائيلي للإمارات منذ تطبيع العلاقات في سبتمبر/أيلول 2020.

وقال نيال ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول في شركة داماك العقارية، إن الإسرائيليين يتطلعون إلى الشراء أو الاستئجار قبل معرض إكسبو الدولي 2020 بدبي، المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

لتلبية الطلب المتزايد على قطاع العقارات، بدأت شركة داماك العقارية ومنافِستها شركة إعمار العقارية، في البحث عن توظيف متحدثين باللغة العبرية.

كذلك ظهرت إعلانات أيضاً على مواقع الويب الإسرائيلية تُسوق للعقارات في دبي.

ووفق الوكالة الأمريكية، قد يساعد الوجود المتزايد للمستثمرين الإسرائيليين في عكس التراجعات الأخيرة بسوق العقارات في الإمارات.

من جانبه قال دانيال غولدشتاين، مدير مكتب “بوشامب إستيتس”، وهي شركة عقارية متعددة الجنسيات، إن الإسرائيليين يحبون الأماكن الغريبة وهم يبحثون عن أعلى العوائد.

والعائد في دبي أو الإمارات عموماً أعلى بكثير مما تحققه في أي مكان بإسرائيل، على حد قوله.

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