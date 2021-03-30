الشريط الجنسي يلاحق بنزيما في المحاكم الفرنسية ويهدده بعقوبة قاسية

ما تزال المحاكم الفرنسية تلاحق النجم الفرنسي كريم بنزيما 33عاماً. هداف فريق ريال مدريد الإسباني. بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي فاضح. لزميله السابق في المنتخب الفرنسي “ماثيو فالبوينا” 36 عاماً.

ليواجه القضاء مرة أخرى وحضور جلسة النطق بحكمه في محكمة قضائية في مدينة فرساي الفرنسية في 20 و22 من شهر أكتوبر القادم.

كريم بنزيما ردًا على التقارير التي تفيد بمحاكمته بشأن قضية فالبوينا في أكتوبر المقبل. "لنذهب ، سينتهي القتال في النهاية "🔥 pic.twitter.com/spM9i0PXV6 — Yallakora (@Yallakoranow) March 30, 2021

العقوبة والغرامة المالية

كما ومن المقرر أن يصدر بحق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. الذي غاب عن المشاركات الدولية مع منتخب فرنسا. نتيجة تلك الحادثة هو وصديقه “ماثيو فالبوينا”.

كلاوديو ماركيزيو (لاعب يوفنتوس السابق): كريم بنزيما كان قريبًا من الانضمام إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد في عام 2010؟ هذا صحيح، بنزيما كان قريبًا من يوفنتوس في تلك السنة التي كان فيها تشيرو فيرارا هو المدرب. pic.twitter.com/u7UiH8BJJj — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 25, 2021

عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات كاملة. بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ قيمتها 75 ألف يورو. في القضية التي يحاكم فيها. برفقة أربعة أشخاص بتهمة الابتزاز الجنسي. كما وسيحاكم أحدهم بتهمة خيانة الأمانة.

التحريض بالابتزاز

كما ويتهم اللاعب بنزيما بتحريض زميله فالبوينا. على دفع مبلغ من المال للمبتزين. الذين هددوا بالكشف عن الفيديو حميم له. وقد اعترف بنزيما بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

كريم بنزيما عن موعد المحكمة 20 اكتوبر ( ضد فالبوينا ) : أخيرًا ، أتمنى أن تنتهي هذه المهزلة إلى الأبد 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/yoP7TU7RAA — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 30, 2021

تفاصيل القضية

وتدور القضية بشكل خاص. حول حوار دار في عام 2015 بين اللاعب بنزيما وفالبوينا في المجمع الرياضي الفرنسي “كليرفونتان”. مركز التدريبات للمنتخب الديوك الفرنسي.

ردًا على خبر تحديد موعد محاكمته في قضية فالبوينا .. ⭐️ كريم بنزيما (انستغرام): أخيرًا، أتمنى أن تنتهي هذه المهزلة إلى الأبد… 🔥⚔️ pic.twitter.com/BkDqAonSkX — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 30, 2021

مع زعم توريط بنزيما مع فالبوينا. والتعرف على شخص ذو ثقة. من أجل مساعدتهم في التعامل مع أي شريط نشر للشريط.

القضاء الفرنسي

كما سيحدد القضاء الفرنسي ما إذا كان هذا الحديث ناجم عن نصيحة ودية أو ضغوط مؤذية. وبعدما تم إحالو بنزيما إلى المحكمة الجنائية في مدينة فرساي في شهر يناير الماضي من العام الجاري بالفعل. وإذا ثبت صحة ذلك عليه.

فيما ندد محامي المهاجم الفرنسي سيلفان كورمييه بالقرار الصادر بحق موكله، قائلاً: ” للأسف. ونحن لسنا مندهشين، وهذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به”

⭐️ كريم بنزيما (تويتر): تدرب بجد ولا تتوقف 9️⃣🔥🙌🏻pic.twitter.com/GaBFs1Ccrg — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 22, 2021

كما أنه بحسب الادعاء. فقد كشف اللاعب بنزيما للاعب فالبوينا عن وجود شريط جنسي خاص به في أكتوبر عام 2015م.

عندما كان يلعب في صفوف المنتخب الفرنسي “الديوك”. داخل معسكر الدريب تحضيرًا لمباراة ودية آنذاك ضد منتخب أرمينيا في مدينة نيس الفرنسية.

صديق الطفولة

وزعم المهاجم بنزيما. خلال الاستماع له في جلسة المحكمة. أنه وقتها قد تدخل لدى فالبوينا. بطلب من صديق طفولة له. لجأ إليه محتالون الذين كان الشريط بحوزتهم.

لتنكشف ملامح القضية بعد ويقصى عن المشاركات الدولية مع منتخب فرنسا منذ عام 2015م. وإلى يومنا هذا.

🎰ارقام الـBBC (كريم بنزيما، غاريث بيل، كريستيانو رونالدو) في آخر 5 سنوات مع ريال مدريد. pic.twitter.com/XqhBmhSXmX — ✪Peña Official Madridista BlancosKSA (@BlancosKsa) March 28, 2021

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

بنزيما والترتيب الثالث

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

صحيفة لو فيجارو 🗞 كريم بنزيما مهدد بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع 75 ألف يورو غرامة في قضية ابتزاز فالبوينا 😳 سيخضع للمحاكمة أمام محكمة فرساي بين يومي 20 و22 أكتوبر 👀 pic.twitter.com/BjteIhTCw7 — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 30, 2021

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية في رابع الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

🚨 رسمياً / ترشيح كريم بنزيما كأفضل لاعب في الليغا لشهر مارس. pic.twitter.com/rHCycjs6wA — Insider Real (@RMCFarab) March 27, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

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