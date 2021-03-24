“شاهد” كيف هرب بنيامين نتنياهو من صواريخ غزة بعدما ضربت بئر السبع

أجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة تجاه البلدات المحتلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهرب للمرة الثالثة.

هروب للمرة الثالثة

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصدته “وطن”، قالوا إنه لبنيامين نتنياهو، وقد أحاط. به الحرس وقاموا بإخراجه من أحد المطاعم وتهريبه بعد إطلاق الصاروخ على بئر السبع.

شاهد| لحظة هروب نتنياهو من مطعم في بئر السبع المحتلة بعد سقوط صاروخ على المدينة أُطلق من قطاع غزة. pic.twitter.com/s6LUQJYYA6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 23, 2021

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي، قال مساء الثلاثاء، إنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، تم على إثره إطلاق صافرات الإنذار وإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون مزيد من التفاصيل.

إلا أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قالت إن الصاروخ سقط بمنطقة مفتوحة في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ بشكل فوري عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

صاروخ على بئر السبع

فيما ذكرت قناة “كان” الرسمية أن الصاروخ من نوع “غراد”، وتم إطلاقه على بئر السبع خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمدينة؛ لتفقد سير العملية الانتخابية.

هذا هو الصاروخ الأول الذي يتم إطلاقه من قطاع غزة تجاه إسرائيل منذ بدء العام الجاري 2021، بحسب المصدر ذاته.

فيما لم تعلن أي جهة في غزة إطلاق الصاروخ

وشهدت إسرائيل، انتخابات برلمانية، لاختيار 120 عضواً بالكنيست، وستغلق لجان الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء (الثامنة بتوقيت غرينتش).

في حين رصدت لقطات فيديو نتنياهو وهو في أحد المتاجر الكبيرة، حيث يقوم بالدعاية الانتخابية وقد أمسك بمكبر صوت وخاطب المتسوقين.

وقال: “هل تريدون حكومة ليكود؟ هل ذهبتم للتصويت؟ كل من هنا وحتى الآن لم يذهب للتصويت. اخرجوا من المراكز التجارية واذهبوا للتصويت لصالح الليكود”.

وأضاف: “نحتاج مقعدين إضافيين لتحقيق الفوز، وإلا فإن حكومة لبيد هي من ستحكمكم. هل تريدون حكومة برئاسة لبيد؟ اخرجوا للتصويت وبعد ذلك عودوا إلى المراكز التجارية”.

בקניון בבת ים — ליכודניקים צאו להצביע!!! pic.twitter.com/C17eJZwP8i — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

الحاجة إلى مقعدين

فيما قال نتنياهو، الثلاثاء، إنه بحاجة إلى مقعدين “إضافيَين” فقط، من أجل تشكيل حكومة “يمينية قوية”.

وفي حديث مباشر عبر صفحته في “فيسبوك” قال نتنياهو لأحد مؤيدي حزبه “الليكود” اليميني: “أنا بحاجة إلى مقعدين فقط، من أجل تشكيل حكومة يمينية قوية، تقوي الاقتصاد”.

انتصار كبير

ولاحقاً، أكد نتنياهو، أن حزب الليكود الذي يقوده حقق انتصارًا كبيرًا في الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على تويتر:“لقد حققت انتصارًا كبيرًا لليكود واليمين بقيادتي“.

وأشار إلى أن الفارق بين حزبه الليكود، ومن يليه من الأحزاب الإسرائيلية كبير، موجهًا شكره للناخبين الإسرائيليين الذين صوتوا له.

وأضاف:“ من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل، وأمن إسرائيل، وأرض إسرائيل“.

وأغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بعد انتهاء مدة التصويت، مساء الثلاثاء.

وأظهرت النتائج الأولية لعينات القنوات الإسرائيلية تصدر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذه الانتخابات بحصوله على ما بين 31 – 33 مقعدًا.

وكشفت النتائج الأولية أن نتنياهو يمكنه تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إذا ما تحالف مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت.

حيث ستصبح كتلة اليمين 61 مقعدًا، وهو ما يكفي لتشكيل حكومة إلا أنها لن تكون حكومة مستقرة.

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